Je digitalni detoks danes iluzija?

Čeprav ljudje množično kupujejo minimalistične telefone, aplikacije za blokiranje in celo rezervirajo počitnice brez naprav, se njihove digitalne navade po kratkem odmoru skoraj vedno vrnejo na stare tirnice.

Zakaj komercialni digitalni detoks ne deluje?

Industrija digitalnega detoksa se hitro širi, saj ljudje iščejo načine, kako se odmakniti od naprav, ki jih obenem privlačijo in izčrpavajo. Po poročanju ScienceAlert je trg vreden več milijard dolarjev, ponudba pa sega od 'neumnih' telefonov do aplikacij, ki zaklepajo spletne strani. A nova raziskava kaže, da ti pristopi pogosto ne rešijo osnovnega problema, saj ljudje samodisciplino prelagajo na orodja, namesto da bi razvili lastne strategije.

icon-expand Digitalni detoks FOTO: AdobeStock

Raziskovalci so leto dni spremljali spletno skupnost, ki poskuša zmanjšati uporabo tehnologije, in opravili poglobljene intervjuje z uporabniki iz različnih držav. Ugotovili so, da se ljudje pogosto zanašajo na aplikacije in pripomočke, ki naj bi jim pomagali pri omejevanju uporabe, vendar to vodi v začaran krog. Ko orodje odpove ali ga uporabnik obide, poseže po novem, kar le krepi odvisnost od industrije, ki naj bi jo premagal.

Kako ljudje dejansko doživljajo digitalni odklop?

Po poročanju ScienceAlert so udeleženci raziskave opisovali kratke faze zmanjšane uporabe tehnologije, ki so jim sledile stare navade, pogosto še intenzivnejše kot prej. Sociologi ta pojav opisujejo kot 'oaze upočasnitve': trenutke, ko se ljudje za kratek čas umaknejo od digitalnega sveta, da bi si opomogli, nato pa se vrnejo v enak tempo kot prej. Raziskava je pokazala tudi, da mnogi med digitalnim odklopom iščejo stik z naravo ali resničnimi izkušnjami, a jih nato hitro želijo deliti na družbenih omrežjih. Tako se digitalni svet znova vrne v ospredje, še preden se od njega zares oddaljijo.

icon-expand Digitalni detoks FOTO: Shutterstock

Obstajajo učinkovitejši pristopi

ScienceAlert poroča, da so v Aziji nastali zanimivi primeri skupnostnih rešitev, ki so se izkazale za učinkovitejše od individualnih. V japonskem mestu Toyoake so uvedli skupna pravila uporabe telefonov, ki veljajo za celotne družine. V indijski vasi Vadgaon se prebivalci vsak večer za uro in pol kolektivno odklopijo od vseh naprav, kar je postalo del njihove vsakodnevne rutine. Tudi Južna Koreja je sprejela zakon, ki prepoveduje uporabo pametnih telefonov v šolskih učilnicah, kar je izboljšalo zbranost učencev. Ti primeri kažejo, da je digitalna disciplina lažja, ko je skupna, ne individualna. Ko se ljudje odklopijo skupaj, je manj skušnjav in manj občutka, da nekaj zamujajo.

icon-expand Digitalni detoks FOTO: Shutterstock

Kako se zares odklopiti?

Raziskava, ki jo povzema ScienceAlert, poudarja, da je ključ v tem, da ne prelagamo odgovornosti na orodja. Namesto tega moramo razviti lastne navade, ki temeljijo na razumevanju, zakaj sploh posegamo po telefonu. Pomembno je tudi, da se zavedamo, kako hitro se lahko resnična izkušnja spremeni v digitalno, ko jo želimo deliti. In nenazadnje: dolgčas ni sovražnik. Prav v trenutkih brez dražljajev se lahko zgodi največ refleksije in umirjenosti. Po poročanju ScienceAlert digitalni detoks v komercialni obliki pogosto ne deluje, ker ne spreminja navad, temveč jih le začasno prekine. Učinkovitejši pristopi temeljijo na skupnosti, jasnih pravilih in razumevanju lastnih vzorcev. Pravi odklop ne zahteva novih aplikacij ali naprav, temveč spremembo odnosa do tehnologije in pripravljenost, da se od nje zavestno umaknemo.