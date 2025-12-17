Vizita.si
Duševno zdravje

Kako premagati praznično osamljenost?

N.R.A.
17. 12. 2025 03.08
0

Praznični čas je pogosto predstavljen kot obdobje topline, druženja in veselja. A za mnoge med vami je december lahko tudi čas, ko se občutki osamljenosti, izgube ali izolacije še okrepijo.

Kot piše Harvard Health, prazniki delujejo kot povečevalno steklo: okrepijo čustva, ki so že prisotna, in ustvarijo dodatni pritisk, da bi se morali počutiti "veseli", tudi ko se ne. Raziskave NIH opozarjajo, da osamljenost ni le čustveno stanje, temveč lahko vpliva tudi na imunski sistem, spanec in splošno duševno zdravje. Dobra novica pa je, da obstajajo znanstveno podprti načini, s katerimi lahko praznično osamljenost omilite in ustvarite bolj miren, stabilen in čustveno varen december.

Zakaj se osamljenost decembra okrepi?

Kot poroča Verywell Health, se osamljenost med prazniki pogosto poveča zaradi kombinacije dejavnikov: družbenih pričakovanj, spominov na pretekle izgube, zmanjšane socialne aktivnosti in občutka primerjanja z drugimi. Psihologinja dr. Ellen Hendriksen, ki jo navaja Harvard Health, poudarja, da "prazniki povečajo vse, tudi občutek, da ste sami, ko si želite bližine".

Strokovnjaki iz Mayo Clinic dodajajo, da osamljenost ni nujno povezana s tem, ali ste fizično sami. Pogosto gre za občutek nepovezanosti, nerazumljenosti ali čustvene praznine, ki se lahko pojavi tudi v družbi drugih.

Prazniki
PraznikiFOTO: AdobeStock

Kako se lahko spopadete s praznično osamljenostjo?

1. Sprejmite svoja čustva: normalno je, da se ne počutite praznično

Kot piše WebMD, je prvi korak pri obvladovanju osamljenosti sprejemanje dejstva, da so mešana čustva v prazničnem času normalna. Dr. Gregory Fricchione je za Harvard Health poudaril, da "osamljenost ni znak šibkosti, temveč človeška izkušnja, ki zahteva sočutje do sebe". Ko si dovolite čutiti, kar čutite, zmanjšate notranji pritisk in ustvarite prostor za bolj zdrave odzive.

2. Ustvarite nove rituale, ki vam dajejo občutek smisla

Strokovnjaki iz Mayo Clinic priporočajo, da oblikujete svoje lastne praznične tradicije, takšne, ki vas pomirjajo in vam dajejo občutek topline. To lahko vključuje pripravo posebnega obroka, obisk narave, ustvarjanje domačega ambienta, pisanje dnevnika ali preživljanje časa v tišini. Pomembno je, da praznike oblikujete po svojih merilih, ne po pričakovanjih drugih.

Praznična osamljenost
Praznična osamljenostFOTO: AdobeStock

3. Ostanite povezani, tudi če ne fizično

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, socialna povezanost dokazano zmanjšuje stresne hormone in izboljšuje razpoloženje.Dr. Michelle Pearce je za Johns Hopkins poudarila, da "čustvena bližina ne zahteva fizične prisotnosti, temveč prisotnost v komunikaciji".

Če fizično druženje ni mogoče, lahko veliko naredite z:

- telefonskimi pogovori,

- video klici,

- skupnimi aktivnostmi na daljavo.

Majhni stiki lahko ustvarijo velik občutek povezanosti.

4. Omejite vpliv idealiziranih prazničnih podob

Kot piše Verywell Health, pretirano spremljanje družbenih omrežij povečuje občutek izolacije, saj ustvarja nerealne standarde. Strokovnjaki svetujejo, da decembra zmanjšate digitalni pritisk in se osredotočite na resnične, ne pa idealizirane izkušnje.

Prazniki
PraznikiFOTO: AdobeStock

5. Poskrbite za svoje telo: vpliva na vaše čustveno stanje

Po navedbah Cleveland Clinic gibanje, redni obroki in kakovosten spanec neposredno vplivajo na razpoloženje. Dr. Susan Albers je za Cleveland Clinic poudarila: "Ko telesu daste osnovno podporo, je um veliko bolj odporen na čustvene izzive." Tudi kratek sprehod ali nekaj minut raztezanja lahko izboljša vaše počutje.

6. Razmislite o prostovoljstvu ali pomoči drugim

Kot poroča Mayo Clinic, prostovoljstvo dokazano zmanjšuje občutke osamljenosti, saj krepi občutek smisla in povezanosti. Tudi majhna dejanja – pisanje voščilnic, pomoč sosedu, donacija – lahko ustvarijo občutek topline in pripadnosti.

7. Poiščite strokovno podporo, če je osamljenost premočna

Strokovnjaki iz NIH opozarjajo, da dolgotrajna osamljenost lahko vodi v depresijo ali anksioznost. Pogovor s terapevtom ali svetovalcem je lahko izjemno koristen, še posebej v času, ko so čustva intenzivnejša.

Praznični stres
Praznični stresFOTO: AdobeStock

Osamljenost v decembru je pogosta, človeška in razumljiva. A ni nujno, da določa vaše praznike. S podprtimi strategijami, nežnim odnosom do sebe in ustvarjanjem lastnih ritualov lahko praznike preživite bolj mirno, pristno in čustveno stabilno. Kot poudarja Harvard Health, je ključ v tem, da si dovolite živeti praznike po svojih pravilih, ne po pričakovanjih drugih.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, WebMD, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, NIH

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
praznična osamljenost december duševno zdravje samota praznični čas

