Kako stres in nasilje vplivata na zdravje

Kako telo reagira na dolgotrajno izpostavljenost stresu

Kot piše American Psychological Association, telo na stresne situacije najprej reagira z aktivacijo odziva 'boj ali beg', kar je naraven mehanizem preživetja. Težava nastane, ko je stres prisoten dlje časa, kot se dogaja pri ustrahovanju, saj telo ostane v stanju stalne pripravljenosti. To vodi v izčrpavanje živčnega sistema in porušeno hormonsko ravnovesje.

Hormonske spremembe, ki jih povzroča kronični stres

Mayo Clinic navaja, da dolgotrajna izpostavljenost stresu poveča raven kortizola, hormona, ki ob prekomerni prisotnosti vpliva na spanec, prebavo, imunski sistem in srčno-žilno zdravje. Povišan kortizol lahko povzroči utrujenost, nihanje telesne teže, pogoste okužbe in težave s koncentracijo.

Nasilje

Telesne posledice ustrahovanja, ki jih pogosto spregledamo

Ustrahovanje ni zgolj psihološki problem, pušča tudi fizične posledice, ki se lahko pojavijo postopoma.

Glavoboli, prebavne težave in bolečine v mišicah

National Institute of Mental Health poroča, da kronični stres pogosto sproži napetostne glavobole, bolečine v vratu in hrbtu ter prebavne motnje, kot so slabost, bolečine v trebuhu ali driska. Telo se odziva na psihično obremenitev z mišično napetostjo in spremenjeno prebavo.

Glavoboli

Motnje spanja in izčrpanost

Kot navaja Cleveland Clinic, dolgotrajna izpostavljenost nasilju ali ustrahovanju pogosto povzroči nespečnost, nočne more in težave z uspavanjem. Pomanjkanje spanja dodatno oslabi imunski sistem in poveča tveganje za kronične bolezni.

Oslabljen imunski sistem

American Psychological Association poudarja, da kronični stres zmanjšuje sposobnost telesa za boj proti okužbam. Posledično se žrtve ustrahovanja pogosteje soočajo s prehladi, vnetji in počasnejšim celjenjem ran.

Nasilje

Duševne posledice, ki se odražajo na telesu

Psihično nasilje in ustrahovanje pogosto sprožita duševne motnje, ki se izrazijo tudi fizično.

Tesnoba, depresija in panični napadi

National Institute of Mental Health navaja, da so žrtve ustrahovanja bolj izpostavljene razvoju tesnobe, depresije in paničnih napadov. Ti se lahko kažejo kot pospešen srčni utrip, potenje, tresenje, bolečine v prsih ali občutek dušenja.

Tesnoba

Posttravmatska stresna motnja

Kot piše Mayo Clinic, lahko dolgotrajno ustrahovanje povzroči posttravmatsko stresno motnjo, ki se kaže z vsiljivimi spomini, izogibanjem, razdražljivostjo in telesnimi simptomi, kot so napetost mišic, nespečnost in prebavne težave.

Zakaj žrtve pogosto ne povežejo telesnih simptomov z ustrahovanjem

Mnogi ljudje ne prepoznajo povezave med telesnimi težavami in psihičnim nasiljem.

Stres

Normalizacija stresa

Cleveland Clinic navaja, da ljudje pogosto pripisujejo svoje simptome utrujenosti, preobremenjenosti ali starosti, ne pa nasilju ali ustrahovanju, ki ga doživljajo. Ker psihično nasilje ne pušča vidnih ran, ga žrtve pogosto ne prepoznajo kot vzrok svojih težav.

Strah in sram

American Psychological Association poudarja, da se žrtve pogosto bojijo priznati, da so v stiski, saj jih je sram ali se bojijo, da jim okolica ne bo verjela. Zato telesne simptome raje pripišejo drugim dejavnikom.

Nasilje

Kako lahko žrtve zaščitijo svoje zdravje

Prepoznavanje povezave med stresom, nasiljem in telesnimi simptomi je prvi korak k okrevanju.

Posvet z zdravstvenim strokovnjakom

Zdravniki lahko pomagajo izključiti druge vzroke in prepoznati, ali so simptomi povezani s stresom ali nasiljem. Cleveland Clinic poudarja, da je zgodnje ukrepanje ključno za preprečevanje dolgoročnih posledic.

Nasilje

Psihološka podpora

Mayo Clinic navaja, da psihoterapija pomaga žrtvam razumeti svoje izkušnje, zmanjšati stres in razviti strategije za zaščito duševnega zdravja.

Varnostni načrt in iskanje podpore

Žrtve lahko poiščejo pomoč pri organizacijah, ki se ukvarjajo z nasiljem, ali pri zaupanja vrednih osebah. Pomembno je, da vedo, da niso same in da je pomoč dostopna. Ustrahovanje in psihično nasilje puščata globoke sledi na telesu in duševnem zdravju. Ko žrtve prepoznajo povezavo med stresom in svojimi simptomi, lahko začnejo iskati pomoč in zaščititi svoje zdravje. Razumevanje, da nasilje ni 'normalen del življenja', je ključni korak k okrevanju in varnejšemu okolju za vse.

Žrtve lahko poiščejo pomoč pri organizacijah, ki se ukvarjajo z nasiljem, ali pri zaupanja vrednih osebah.

Ljudje, ki v Sloveniji doživljajo psihično nasilje, lahko pomoč poiščejo na več mestih. Prva točka so centri za socialno delo, kjer nudijo podporo, zaščito in usmerjanje v nadaljnje oblike pomoči. Pomemben vir je tudi Društvo SOS telefon, ki 24 ur na dan zagotavlja zaupno in brezplačno telefonsko pomoč na številki 080 11 55 ter svetovanje o pravicah in možnostih zaščite. V Ljubljani deluje Ženska svetovalnica, ki nudi psihosocialno pomoč, krizno namestitev in programe za žrtve čustvenega nasilja. Na voljo je tudi Zavod Emma, ki žrtvam nudi anonimno in brezplačno individualno svetovanje, skupine za samopomoč ter spremstvo na institucije. Pomembno vlogo pri prepoznavanju in usmerjanju žrtev imajo tudi zdravstveni delavci, ki lahko ob stiku z žensko prepoznajo stisko in jo povežejo z ustreznimi oblikami pomoči.