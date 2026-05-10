Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije

Nova obsežna raziskava, v katero je bilo vključenih 11.036 mladih, razkriva, da lahko uživanje marihuane v najstniških letih pusti sledi na razvoju spomina in pozornosti. Znanstveniki so spremljali otroke od njihovega devetega ali desetega leta pa vse do pozne adolescence. Glavna ugotovitev je jasna: pri tistih, ki so začeli uporabljati konopljo, se kognitivne sposobnosti niso izboljševale z enako hitrostjo kot pri njihovih vrstnikih, ki snovi niso uživali. Čeprav so razlike na prvi pogled majhne, se skozi leta stopnjujejo in lahko vplivajo na uspeh v šoli.

Preberi še To so posledice in vpliv marihuane

Podroben vpogled v največjo raziskavo o konoplji doslej

Raziskovalci so otroke spremljali vse od njihovega 9. leta. Vsako leto so opravili serijo testov, ki so merili hitrost procesiranja informacij, vizualno-prostorsko obdelavo, jezikovne veščine in delovni spomin. Rezultati so bili presenetljivi: mladostniki, ki so pozneje začeli uživati konopljo, so pred tem v kognitivnih testih dosegali enake ali celo boljše rezultate kot njihovi vrstniki. Vendar pa se je po začetku uporabe njihov razvojni lok začel kriviti navzdol ali pa se je vsaj upočasnil v primerjavi s tistimi, ki konoplje niso poskusili.

icon-expand Marihuana FOTO: AdobeStock

Celo majhne kognitivne razlike se v konkurenčnem okolju lahko pretvorijo v klinično pomembne spremembe pri učenju in spominu mladostnika.

Zakaj je glavni krivec prav psihoaktivni THC

Pri raziskavi je izstopalo dejstvo, da so bile težave s spominom najbolj izrazite pri najstnikih, ki so bili izpostavljeni THC-ju, glavni psihoaktivni sestavini konoplje. Wadeova poudarja, da prav THC povzroča spremembe, ki so jih opazili pri testiranju. Danes je ta problematika še toliko bolj pereča, saj se vsebnost THC-ja v sodobnih izdelkih močno povečuje, javno dojemanje tveganja pa se zmanjšuje zaradi legalizacije v številnih državah. Starši morajo biti pozorni, saj lahko že izdelki, ki se oglašujejo kot neškodljivi, vsebujejo snovi, ki zavirajo otrokov potencial.

Preberi še Marihuana – je res tako nedolžna, kot verjamemo?

Kako kognitivni upad vpliva na šolanje in vsakdan

Slabši rezultati pri testih spomina in učenja niso le številke na papirju. Avtorji raziskave opozarjajo, da lahko tudi minimalno odstopanje pri delovnem spominu pomeni razliko pri napredovanju v naslednji letnik ali uspehu na sprejemnih izpitih za fakulteto. Poleg šolskega dela so tu še praktični vidiki – slabše vizualno-prostorske sposobnosti lahko v teoriji vplivajo na varnost mlade osebe za volanom. V svetu, kjer šteje vsaka malenkost, lahko rekreacijska uporaba droge postane nepotrebna ovira na poti do uspešne kariere in stabilnega življenja.