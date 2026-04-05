Motnja pozornosti ali izgorelost? Kako ju ločimo v praksi

Problem je, da ADHD in izgorelost delita toliko simptomov, da ju včasih zamenjajo celo strokovnjaki. V tem besedilu diagnoze ne bomo postavili, bomo pa vsaj približno pojasnili, katere vzorce iskati pri sebi, preden sploh stopite v ambulanto.

Kaj je kaj

ADHD je nevrorazvojna motnja, ki se začne v otroštvu in traja vse življenje. Kronična razpršenost, impulzivnost, notranji nemir, težave z načrtovanjem in organizacijo ter čustvena disregulacija, na primer hitra frustracija, nihanja razpoloženja, ki preplavijo v sekundi. To je privzet način delovanja možganov osebe, ki trpi za motnjo ADHD. Izgorelost je nekaj povsem drugega. Je odziv telesa in psihe na dolgotrajni stres, praviloma na delovnem mestu. Po ICD-11 ima tri dimenzije: popolno izčrpanost, cinizem do dela in občutek neučinkovitosti. Ni duševna motnja, ampak poklicni sindrom. Za razliko od ADHD-ja, ki je prirojen "operacijski sistem" osebe, je izgorelost posledica okoliščin.

Zakaj ju je tako težko ločiti

Prekrivanje simptomov je veliko. Oboje prinese težave s koncentracijo in "meglo v glavi", pozabljivost in zamujeni roki, nizko motivacijo, mentalno izčrpanost ter razdražljivost. Največja past je tako imenovana izvršilna disfunkcija; težave z začenjanjem nalog, upravljanjem časa in ohranjanjem fokusa. Oseba z izgorelostjo lahko na vprašalniku za ADHD dobi visok rezultat, ker so simptomi na papirju identični. Ljudje, ki so v resnici izgoreli, začnejo sumiti na ADHD, ljudje z nediagnosticiranim ADHD pa dolgotrajne težave napačno pripišejo stresu v službi.

Štiri vprašanja, ki razkrijejo razliko

Kdaj se je začelo? Če simptomi segajo v otroštvo ali mladostništvo in se jih spomimo tudi v obdobjih, ko nismo bili pod stresom, je to signal za ADHD. Izgorelost se vedno pojavi po konkretnem obdobju preobremenjenosti. Kje se pojavlja? ADHD se kaže povsod: v šoli, doma, pri hobijih, v odnosih. Izgorelost je primarno vezana na delovno vlogo. V prostem času je človek še vedno kolikor toliko funkcionalen. Kaj se zgodi na dopustu? Pri izgorelosti se simptomi po daljšem počitku opazno izboljšajo. Pri ADHD pa težave z organizacijo in fokusiranjem ostanejo tudi na plaži, saj počitek ne bo temeljno spremenil delovanja naših možganov. Kako deluje motivacija? Oseba z ADHD se lahko hiperfokusira na zanimive stvari, a pri dolgočasnih nalogah popolnoma zmrzne. Pri izgorelosti je motivacija globalno nizka za vse, kar je povezano z delom.

Kaj pa kombinacija?