Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj

Pri večini ljudi so take premočne reakcije samo občasne, hitro minejo in običajno obvladovanje jeze povsem zadošča. Pri nekaterih pa izbruhi jeze vztrajajo, se stopnjujejo in začnejo rušiti odnose, delo in spanec. Napadi besa so pogosto signal nečesa globljega, kar se skriva v možganih, v živčnem sistemu ali v ozadju nezdravljenega stanja.

Kaj se dogaja v možganih med izbruhom

Med napadom besa gre za kratek stik med možganskimi strukturami. Amigdala deluje kot alarm za nevarnost in sproži odziv "boj ali beg." Ta odziv je hiter in samodejen, zgodi se, preden bi o zadevi sploh lahko razmislili. Pri ljudeh, ki pogosto doživljajo izbruhe jeze, se sproži močneje, kot bi zunanja situacija zahtevala. Prefrontalni korteks bi moral delovati kot zavora od zgoraj navzdol, a kadar je njegov nadzor šibek, impulz zmaga.

K šibkemu nadzoru s strani prefrontalnega korteksa prispeva vse, kar zmanjša naše duševne vire: utrujenost, stres, preobremenjenost. Prav zato pod pritiskom hitreje "počimo"; sestava možganov je v stresni situaciji dopustila, da je v kritičnem trenutku ven pritisnilo najslabše, tudi če smo se prej dobro zavedali, da je takšno vedenje nesprejemljivo.

Kdaj je jeza simptom nečesa globljega

Izbruhi jeze lahko predstavljajo resnično diagnozo. Občasna eksplozivna motnja je priznana v DSM-5: ponavljajoči se izbruhi, nesorazmerni s sprožilcem, brez načrta ali koristi, ki povzročajo stisko in posledice. Prizadene okoli pet odstotkov ljudi in se pogosto pojavi že v adolescenci ali zgodnji odraslosti.

Pogosteje pa je jeza simptom nečesa drugega. Pri posttravmatski stresni motnji je del stalne prekomerne vzburjenosti telesa in živčnega sistema, ki ostaja v pripravljenosti še dolgo po tem, ko je nevarnost mimo. Pri depresiji in anksioznosti se jeza pogosto skriva pod površino; za plašnim ali pasivnim vedenjem se lahko skriva močna in destruktivna jeza, ki lahko, če je obrnjena proti nam samim, depresijo celo poglablja. Raziskave kažejo, da je travma v otroštvu povezana z višjo stopnjo kronične jeze in pogostejšimi napadi besa v odraslosti, ki niso povezani z drugimi psihološkimi tegobami. To, da nam pogosto "poči film", je torej lahko samo simptom globljih vzrokov, ki na prvi pogled nimajo veliko skupnega z našimi pretiranimi odzivi.

Zakaj obvladovanje jeze včasih ni dovolj

Vaje za obvladovanje jeze, ki resnično pomagajo, obstajajo: dihanje in sproščanje umirita živčni sistem, telesna aktivnost odvede napetost, kratek odmik da čas, da se razmere ohladijo, kognitivno prestrukturiranje pa pomaga prepoznati misli, ki jezo podžigajo. Vsaka vaja je koristna, a hkrati praktično vse ciljajo na trenutne simptome in pogosto spregledajo glavni vzrok. Če v ozadju tiči travma, PTSM ali depresija, dihalne vaje same izbruhov ne bodo odpravile, čeprav so še vedno koristne za obvladovanje čustev v trenutku.

Sprožilce jeze, kot so utrujenost, alkohol ali določene stresne situation, je torej vredno prepoznati, prav tako je smiselno, da se naučimo preverjenih tehnik obvladovanja. A če resni, moteči ali celo nevarni in škodljivi izbruhi jeze vztrajajo kljub poznavanju tehnik in izogibanju sprožilcem, je to dober znak, da se splača poiskati globlji vzrok.

Znaki, da gre za resen problem

Če vas skrbi, da jeza pretirano kroji vaše življenje, si postavite tri vprašanja:

1. Ali je moja reakcija pogosto popolnoma nesorazmerna s sprožilcem?

2. Ali se po izbruhu težko umirim in to negativno vpliva na moje odnose ali delo?

3. Ali za pomiritev posegam po substancah ali alkoholu ali pa me skrbi, da bom koga poškodoval?