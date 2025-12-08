Od odvisnosti in zapora do srečnega življenja: zgodba Mitje Duha

Odvisnost je Mitja popolnoma prevzela. Poleg težav z duševnim zdravjem so prišla tudi nasilna dejanja – pretepel je policista in sodeloval pri ropu, za kar je bil obsojen na pet let zapora. V zaporu je preživel težke pogoje: 22 ur zaprtosti na dan, medicinske posege, izolacijo in življenje ob nasilnežih, odvisnikih in morilcih.

Mitja je odraščal v ljubeči družini, a radovednost in slab vpliv okolice sta ga hitro pripeljala na krivo pot. Že v osnovni šoli je začel kaditi in piti alkohol, pri 15 letih pa prešel na heroin. Najprej nezakonito, kasneje pa tudi z injekcijami, kar je hitro spremenilo njegovo življenje. Nekdanji športnik in dober učenec je postal 'senca samega sebe'.

V najtemnejših trenutkih je našel izhod v teku. Sprva je tekel na notranjem igrišču zapora, kasneje pa je tek postal njegov način bežanja od mamila in temačne preteklosti. Po odhodu iz zapora se je vrnil v Trbovlje, kjer je začel graditi novo življenje.

Mitja danes dela kot športni trener, prehranski svetovalec in športni maser. Postal je oče deklice Klare in odprto govori o svoji preteklosti. Pred preteklostjo se ni skril, temveč jo uporablja kot orodje za učenje in pomoč drugim, ki se soočajo z odvisnostjo. Verjame, da je iskrenost gradnik zaupanja in spremembe.

Mitja Duh s svojo izkušnjo sporoča, da je iz najglobljega dna mogoče priti do srečnega in polnega življenja. Njegov cilj je pomagati drugim, ki so na začetku poti iz zasvojenosti, skozi predavanja in deljenje zgodbe, ter pokazati, da sprememba ni samo mogoča, ampak nujna, če želimo preživeti in živeti polno.