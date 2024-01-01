Vizita.si
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Odnosi in spolnost

Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Zdravje
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?

Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?

V svetu, kjer so ekstremne diete in hitre rešitve za izgubo teže stalnica, se zavestno hujšanje vse bolj uveljavlja kot trajen in zdrav pristop. Namesto da se osredotočamo na številke na tehtnici, ta metoda poudarja zavedanje telesa, zavestno prehranjevanje in postopne spremembe navad, ki zmanjšujejo stres in povečujejo dolgoročen uspeh.
Osebna rast
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

Vsako leto si postavljamo bolj ali manj dosegljive cilje, ki pa jih kmalu po prvih januarskih dneh tudi pozabimo. Koliko je med vami takšnih, ki si v novem letu želite bolj osrečujočih odnosov, da bi se znali bolje postaviti zase, da bi poiskali družbo navdihujočih ljudi, da ne bi bili tako zahtevni do sebe ... Verjetno ste se vsaj v kakšni od naštetih idej prepoznali. Predstavljamo vam 11 bistvenih zapovedi, ki jih je vredno upoštevati, če želite nekaj storiti za svoje čustveno blagostanje in bolj izpolnjujoče življenje.
Duševno zdravje
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost

Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost

Po poročanju ScienceAlert nova raziskava kaže, da lahko določen način razmišljanja pomembno vpliva na to, kako dobro se ljudje spopadajo z izzivi in ohranjajo pozitivno naravnanost.
Bolezni
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu

Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu

Morda ste do nedavnega uživali kozarec vina ali piva brez težav, zdaj pa se ob isti količini alkohola pojavi rdečina, slabost ali glavobol. Nenadna intoleranca na alkohol ni zgolj 'slaba sreča' ali znak, da smo postali občutljivi.
Tiha okužba, ki lahko povzroči resne zaplete, če je ne zdravimo pravočasno
Odnosi in spolnost

Tiha okužba, ki lahko povzroči resne zaplete, če je ne zdravimo pravočasno

Klamidija je ena najpogostejših spolno prenosljivih bakterijskih okužb na svetu, vendar ostaja pogosto spregledana, saj pri večini okuženih ne povzroča nobenih simptomov.

Odnosi in spolnost

Kakšni so telesni in duševni učinki celibata?

Celibat ni le verska ali moralna odločitev, lahko ima tudi psihološke in telesne učinke, ki so odvisni od posameznikovega odnosa do spolnosti, čustev in telesa.

Kakšni so telesni in duševni učinki celibata?
Navade, ki tiho ogrožajo vaše spolno življenje
Odnosi in spolnost

Navade, ki tiho ogrožajo vaše spolno življenje

Vsakodnevne navade, od prehrane do stresa in komunikacije, pomembno vplivajo na naše spolno življenje in libido. Spoznajte, kako določene navade škodujejo vaši intimnosti in katere spremembe lahko uvedete za boljše spolno zdravje in izboljšano povezanost v partnerskem odnosu.

Znate poskrbeti za higieno po spolnih odnosih? Večina dela te napake
Odnosi in spolnost

Znate poskrbeti za higieno po spolnih odnosih? Večina dela te napake

Za optimalno urogenitalno zdravje in preprečevanje okužb, kot so URI, je po spolnem odnosu ključna dosledna higiena, vključno z zunanjim čiščenjem in uriniranjem ter izogibanjem dražilnim sredstvom, kar ohranja naravno mikrobno ravnovesje.

Strast v partnerskem odnosu: zakaj sčasoma oslabi in kaj vpliva na njeno trajanje?
Odnosi in spolnost

Strast v partnerskem odnosu: zakaj sčasoma oslabi in kaj vpliva na njeno trajanje?

Medtem ko se za nekatere pare predvideva, da imajo tudi po tridesetih letih skupne poti še vedno enak naboj strasti, se pri drugih zdi, da strast zelo hitro izgine. Kaj vpliva na to, kakšna so znanstvena dognanja v tej smeri? Ena od raziskav znanstvenikov razkriva precej zanimivosti v povezavi s strastjo v razmerju.

Prvo cepivo proti gonoreji: Nova zaščita za spolno zdravje
Odnosi in spolnost

Prvo cepivo proti gonoreji: Nova zaščita za spolno zdravje

Anglija bo kot prva država uvedla cepljenje proti gonoreji, spolno prenosljivi okužbi, s ciljem zajeziti rekordno število primerov. Cepivo, ki je sprva namenjeno gejem in biseksualnim moškim, je pokazalo 30-40% učinkovitost. Nov ukrep sledi zaskrbljujočim podatkom o naraščajoči odpornosti gonoreje na antibiotike.

Odnosi in spolnost

Je vaše razmerje v krizi? Štirje znaki, ki so jasen pokazatelj

Vsi pari se soočajo z izzivi, vendar lahko nekateri znaki nakazujejo, da je razmerje v krizi.

Je vaše razmerje v krizi? Štirje znaki, ki so jasen pokazatelj
Zakaj nekateri raje izbirajo površinske odnose kot intimo?
Odnosi in spolnost

Zakaj nekateri raje izbirajo površinske odnose kot intimo?

Ljudje smo socialna bitja, ki zares uspevajo šele v odnosu in povezovanju z drugimi. Medtem ko se zdi, da nekateri brez težav krmarijo na področju intimnosti, se zdi, da so drugi sposobni ohranjati le površinske, mimobežne odnose.

Prebivalci Slovenije po zadovoljstvu z odnosi v samem vrhu EU
Novice

Prebivalci Slovenije po zadovoljstvu z odnosi v samem vrhu EU

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo z življenjem, so medosebni odnosi. Prebivalci Slovenije se med čanicami EU po zadovoljstvu z odnosi, ki jih imajo s sorodniki, prijatelji, sosedi in sodelavci na delovnem mestu, uvrščajo v sam vrh, je ob mednarodnem dnevu sreče objavil državni statistični urad (Surs).

Kakšen je vaš stil navezanosti?
Duševno zdravje

Kakšen je vaš stil navezanosti?

Zakaj so nekateri ljudje hladni in odmaknjeni, tudi v bližnjih odnosih, drugi potrebujejo nenehno potrjevanje in podporo, spet tretji pa delujejo izjemno samozadostno?

8 nasvetov, kako skrbeti za svoje spolno zdravje
Odnosi in spolnost

8 nasvetov, kako skrbeti za svoje spolno zdravje

Spolno zdravje je zelo pomemben del našega življenja in je povezan tudi z našim splošnim zdravjem in z njegovo kakovostjo. Pogosto ga ignoriramo zaradi občutka sramu in stigme, pa tudi zaradi pomanjkanja celovitih zdravstvenih storitev na tem področju. Kako poskrbeti, da ostanemo zdravi in uživamo v zdravi spolnosti?

Odnosi in spolnost

Najpogostejši znaki klamidije

Klamidija je pogosta spolno prenosljiva okužba, ki jo povzročajo bakterije. Simptomov v zgodnji fazi pogosto ni mogoče zaznati.

Najpogostejši znaki klamidije
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
