Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)

Ljudje z mejami pojasnjujejo vse od tega, zakaj so se nehali družiti s prijatelji, do tega, zakaj so stran potisnili družino. Težava je torej ravno v tem, da večina ljudi meje meša z ultimati, kontrolo ali pasivno-agresivnim molkom in se nato čudi, zakaj odnosi razpadajo. V tem članku se bomo lotili treh vprašanj: kaj zdrave meje sploh so po psihološki definiciji, kako jih postaviti tako, da delujejo, in po čem ločimo zdrave meje od pretvarjanja.

Kaj meje sploh so?

Meje so emocionalne, fizične in mentalne omejitve, ki ščitijo lastno počutje. Niso pravila za druge ljudi, ampak okvir za nas same, ki ohranja naše psihološko blagostanje. Po teoriji samodoločenosti (Deci in Ryan) meje neposredno ščitijo avtonomijo, eno izmed treh univerzalnih psiholoških potreb. Metaanaliza je pokazala močno povezanost med avtonomijo in subjektivnim počutjem v vzhodnih in zahodnih kulturah, kar pomeni, da meje niso zahodnjaški luksuz, ampak prej osnova duševnega zdravja. Večina mej ni zdravih; ali so prerigidne (zid, ki preprečuje vsakršno bližino) ali pa preohlapne (vse je dovoljeno, izgubljamo sebe). Le zdrave (čvrste, a fleksibilne) meje predstavljajo nekaj, kar resnično izboljša naše blagostanje. Pomembno je še enkrat poudariti, da meja regulira lastno vedenje, ne vedenja drugih. "Če boste kričali, bom zapustil prostor" je meja. "Nehaj kričati" je ukaz.

Zakaj jih je tako težko postaviti

Teorija navezanosti pravi, da zgodnje izkušnje s skrbniki oblikujejo notranje modele, ki vplivajo na to, kako kasneje postavljamo meje. Anksiozno navezani se bojijo zavrnitve in postavljajo preohlapne meje. Izogibajoči gradijo zidove. V zlitih (enmeshed) družinah se otrok pogosto nauči, da je njegova vrednost odvisna od ustrežljivosti, kar v odraslosti pripelje do občutkov krivde in sramu ob postavljanju mej, predvsem do staršev. Raziskave kažejo, da toksični odnosi dvignejo raven stresnih proteinov, ki povzročajo vnetja v telesu; nezmožnost postavljanja mej torej dobesedno škoduje zdravju. Tudi kulturni dejavnik igra vlogo. V kolektivističnih kulturah, kamor v nekaterih vidikih življenja sodimo Slovenci, je postavljanje mej pogosto interpretirano kot egoizem, čeprav raziskave kažejo, da je avtonomija univerzalna človeška potreba.

Kako jih postaviti, da res delujejo

Začnite s samorefleksijo. Telo je dober kompas: tesnoba v prsih, zamera ali občutek grožnje so zanesljivi signali, da je nekdo prekoračil našo mejo. Bodite specifični. "Potrebujem mir" je šibka meja; "Po službi potrebujem 30 minut zase, preden sem pripravljen na pogovor" deluje. Uporabljajte "jaz" izjave: "Počutim se preobremenjenega, ko ne dobim časa zase" namesto "Nikoli mi ne pustiš pri miru." Postavite mejo kot izjavo, ne kot vprašanje. "Tega ne želim" je močnejše kot "Bi mogoče lahko nehala..." Najbolj spregledan korak je določitev posledice in dosledno izvajanje. Meja brez posledice je samo naivna želja. "Če me boste klicali po enaindvajseti uri, ne bom dvignil," je meja z jasno definirano posledico. Pomembno je, da se potem res ne oglasite na telefon, torej da posledice tudi dosledno izvajate. Postavljajte meje, ko ste mirni, ne v afektu, saj je tiste, ki so postavljene v jezi, najtežje vzdrževati.

Najpogostejše napake