Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Poleg čustvenega zadovoljstva spolnost pozitivno vpliva tudi na naše celostno zdravje. Redna spolna aktivnost namreč krepi imunski sistem, učinkovito zmanjšuje raven stresa, blaži bolečine ter ima blagodejne učinke na srčno-žilni sistem. Vse to poudarja pomen intimnega življenja za naše splošno dobro počutje.

Psihofiziološki odzivi na spolno aktivnost in regulacija stresa

Med spolno aktivnostjo se sprošča cela paleta nevrotransmiterjev in hormonov, ki imajo ključno vlogo pri regulaciji čustvenih in fizioloških odzivov. Posebej pomembni so endorfini in oksitocin. Endorfini, ki so naravni opioidi v telesu, delujejo kot analgetiki in izboljševalci razpoloženja, s čimer učinkovito nevtralizirajo povišane ravni kortizola, ki so povezane s stresnim odzivom. Oksitocin, pogosto imenovan tudi 'ljubezenski hormon', spodbuja občutke bližine, zaupanja in socialne povezanosti, kar dodatno prispeva k zmanjšanju anksioznosti in krepitvi psihičnega blagostanja. Integracija teh mehanizmov zmanjšuje psihološko obremenitev in optimizira odzivnost na stresorje.

icon-expand Spolnost FOTO: Adobe Stock

Študije so pokazale, da so študenti, ki so imeli spolne odnose vsaj trikrat tedensko, imeli višjo raven protitelesa imunoglobulin A v slini, kar izboljšuje odpornost telesa proti virusom in bakterijam.

Vpliv spolne aktivnosti na imunski sistem in cirkadiane ritme

Povišana imunost je eden izmed opaznih blagodejnih učinkov redne spolne aktivnosti. Raziskave so pokazale, da spolnost stimulira produkcijo protiteles, ki so ključnega pomena pri obrambi telesa pred patogeni, vključno z nekaterimi virusi, kot je humani papilomavirus (HPV). Študija univerze Wilkes v Pensilvaniji je na primer odkrila, da imajo študenti, ki so imeli spolne odnose vsaj trikrat tedensko, povišano raven protitelesa imunoglobulin A v slini, kar signalizira izboljšano sposobnost telesa za boj proti določenim virusom in bakterijam.

Prav tako je raziskava iz leta 2021 nakazala korelacijo med spolno aktivnostjo in boljšo odpornostjo proti virusu COVID-19. Pomemben mehanizem, s katerim spolnost prispeva k imunskemu zdravju, je tudi izboljšanje kakovosti spanca. Spolni vrhunec namreč sproži izločanje prolaktina, hormona, ki uravnava spanec. Povečana raven prolaktina po spolnosti povzroča občutek zaspanosti in sproščenosti, kar ne le olajša hitrejše uspavanje, temveč tudi spodbuja globlji in bolj krepčilen spanec. Ker je kakovosten spanec eden od temeljev močnega imunskega sistema, redna spolna aktivnost posredno in neposredno krepi celostno imunsko odpornost.

icon-expand Spolnost FOTO: Dreamstime

Poleg prolaktina, drugi hormoni, kot sta oksitocin in endorfini, dodatno prispevajo k občutku sproščenosti in zmanjšanju stresa, kar dodatno podpira telesno odpornost. Ugotovitve iz študije Univerze v Münstru leta 2013 so prav tako potrdile, da lahko spolnost lajša simptome migrene in glavobolov v skupkih, kar nakazuje na širši analgetični učinek.

Pomen spolnosti za zdravje medeničnega dna in hormonsko ravnovesje

Funkcionalnost mišic medeničnega dna je bistvenega pomena za podporo notranjih organov, kot so mehur, črevesje ter maternica pri ženskah in prostata pri moških. Spolni vrhunec, oziroma orgazem, naravno sproži krčenje in sproščanje teh mišic, kar predstavlja obliko neprostovoljne, a učinkovite vadbe. Ta proces krepitve medeničnega dna ima številne koristi: pri ženskah lahko sproščanje medeničnega dna izboljša spolno vzburjenje in lajša doseganje orgazma, medtem ko pri moških te mišice igrajo vlogo pri nadzoru erekcije in ejakulacije.

icon-expand Spolnost FOTO: Dreamstime

Poleg izboljšanja spolnega užitka in delovanja, redno gibanje medeničnega dna zmanjšuje tveganje za inkontinenco v poznejših letih. Čeprav specifična podrobnost o uravnavanju estrogena in podpori dosledni ovulaciji izven hormonske kontracepcije ni popolnoma univerzalno sprejeta kot primarna korist spolnosti, nekateri preliminarni raziskovalni tokovi dejansko kažejo, da spolna aktivnost lahko posredno vpliva na reproduktivne hormone, s čimer prispeva k širšemu hormonskemu ravnovesju, kar pa zahteva nadaljnjo poglobljeno preiskavo za potrditev.

Spolnost: Zaveznik za srce in prostato?

Spolna aktivnost predstavlja obliko telesne dejavnosti, ki ugodno vpliva na kardiovaskularni sistem. Povišanje srčnega utripa in pospešena cirkulacija med spolnostjo prispevajo k optimizaciji krvnega tlaka in izboljšanju splošnega kardiovaskularnega zdravja. Raziskave so pokazale zanimive korelacije med redno spolno dejavnostjo in zmanjšanim tveganjem za srčne bolezni, še posebej pri mlajših in zdravih moških.

icon-expand Spolnost FOTO: Dreamstime

Pomembno je poudariti, da je pri ženskah kakovost spolnih izkušenj morda bolj ključna za zmanjšanje srčnih tveganj kot sama frekvenca spolnosti. Dodatna študija iz leta 2020 je razkrila, da imajo pacienti, ki so preživeli srčni infarkt in so imeli spolne odnose vsaj enkrat tedensko, za 10 odstotkov nižjo verjetnost umiranja zaradi srčne bolezni, kar kaže na zaščitno vlogo spolnosti. Vendar pa je nujno potrebno več raziskav za popolno razumevanje teh mehanizmov, pri čemer se morajo upoštevati tudi individualni zdravstveni dejavniki.

Prav tako se zdi, da ejakulacija lahko igra pomembno vlogo pri zmanjševanju tveganja za nastanek raka prostate pri moških. Hipoteza je, da pogosto izpiranje tekočine in celic iz prostate odstranjuje morebitne toksine ali škodljive snovi, ki bi lahko povečale onkološko tveganje. Čeprav so ugotovitve raziskav glede optimalne frekvence spolnosti različne, je študija iz leta 2016 pokazala, da so moški v 20. in 40. letih, ki so ejakulirali vsaj 21-krat mesečno, zmanjšali tveganje za raka prostate do 20 odstotkov.