Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo

Ali ste vedeli, da so odvečni kilogrami in anksioznost pogosto del istega problema? Strokovnjaki ugotavljajo, da med njima obstaja močna povezava, ki deluje v obe smeri. To pomeni, da debelost lahko vodi do tesnobe, obenem pa anksioznost močno oteži ohranjanje zdrave telesne teže. Dobra novica je, da se z obema stanjema lahko uspešno spopademo, če ju razumemo in poiščemo pravo pomoč. V tem članku bomo podrobneje raziskali, kako se ti dve stanji medsebojno spodbujata in kakšne posledice ima to za naše splošno zdravje in dobro počutje v vsakdanjem življenju.

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Kako debelost povečuje tveganje za razvoj anksioznosti?

Življenje s preveliko telesno težo lahko resno načne človekovo duševno zdravje. Poleg neposrednih zdravstvenih tveganj se osebe pogosto soočajo s predsodki v družbi, ki povzročajo močan stres. Mnogi slišijo neprimerne komentarje v službi ali šoli, kar vodi do slabše samopodobe. Poleg tega nerealni standardi lepote, ki nam jih narekujejo mediji, povzročajo občutke manjvrednosti. Strah pred obsojanjem okolice ljudi pogosto prisili v to, da se začnejo izogibati druženju, kar dolgoročno povzroči osamljenost. Ko se človek izolira, simptomi anksioznosti običajno postanejo le še močnejši in težje obvladljivi.

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Družbena osamljenost in nerealni standardi lepote na spletu sta glavna dejavnika, ki krepita strah in tesnobo pri ljudeh z debelostjo.

Anksioznost kot dejavnik tveganja za naraščanje teže

Ste se kdaj vprašali, zakaj ob stresu posežete po sladkarijah? Anksioznost namreč neposredno vpliva na naše vsakdanje navade. Veliko ljudi uporablja hrano kot orodje za tolažbo, kar imenujemo čustveno prenajedanje. Poleg tega tesnoba kvari spanec; neprespanost pa pomeni manj energije za gibanje in večjo lakoto po nezdravih obrokih. Telo pod vplivom kroničnega stresa sprošča hormon kortizol, ki pospešuje kopičenje maščobe, predvsem okoli trebuha. K vsemu temu pripomore tudi dejstvo, da določena zdravila za tesnobo kot stranski učinek lahko povzročijo dodatno povečanje teže, kar ustvari nove izzive za posameznika.

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Kdaj je čas, da zaradi teže ali tesnobe obiščete zdravnika?

Če opazite, da vam debelost ali anksioznost onemogočata normalno življenje in se z njimi ne zmorete več soočati sami, je čas za pogovor z osebnim zdravnikom. Strokovnjak bo preveril, ali morda za vašimi težavami stoji kakšna zdravstvena težava, denimo težave s ščitnico, in vam svetoval o ustreznem zdravljenju. To lahko vključuje psihološko podporo, svetovanje o prehrani ali v določenih primerih ustrezna zdravila. Zapomnite si, da prositi za pomoč ni znak slabosti, ampak modrosti in odgovornosti do svojega zdravja. Zdravnik vam bo pomagal poiskati varno pot do boljšega počutja in uravnotežene telesne teže.