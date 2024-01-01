Osebna rast

Kako začeti z meditacijo?

Ste med tistimi, ki si želijo meditirati, a si 'lažete', da to preprosto ni za vas ali pa da nimate potrebnega znanja? Nihče od nas ga na začetku ni imel. Dovolite si začeti nekaj na novo, brez znanja in brez potrebe po obvladanju na silnem startu. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri začetku in spoznavanju z meditacijo.