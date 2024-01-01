Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja
Osebna rast

11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

Preventiva
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?

Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?

Petarde so med prazniki eden najpogostejših vzrokov za poškodbe in zdravstvene zaplete.
Duševno zdravje
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev

Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev

Novo leto pogosto prinaša željo po spremembi. Januar je mesec, ko mnogi postavljajo ambiciozne cilje glede telesne teže, prehrane ali duševnega zdravja. Vendar pa so novoletne zaobljube pogosto dvojna past: navidezna motivacija se hitro spremeni v frustracijo in občutek neuspeha.
Zlata leta
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence

Britanski raziskovalci napovedujejo obdobje, ki bi lahko popolnoma spremenilo potek Alzheimerjeve bolezni.
Prehrana
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki

7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki

Cink je eden izmed ključnih mineralov za imunski sistem, celjenje ran, delovanje hormonov in celo zdravje kože.
Eksistencializem: Razumevanje svobode in odgovornosti v življenju
Osebna rast

Eksistencializem: Razumevanje svobode in odgovornosti v življenju

Eksistencializem je filozofska smer, ki poudarja posameznikovo svobodo in odgovornost za lastno življenje. Poglobite se v temeljne koncepte te filozofije, ki opredeljuje naš odnos do sveta in drugih ljudi. Raziskali bomo, kako najti smisel in kako se soočiti z eksistencialno krizo.

Osebna rast

Zakaj lahko jočemo med meditacijo?

Se je tudi vam zgodilo, da so se vam sredi meditacije, morda po njej, ulile solze? Brez očitnega oz. vam znanega razloga? Morda ste se prestrašili, pomislili, da delate kaj narobe, ali pa zaradi tega celo obupali med meditacijo. A nikar. Tovrsten pojav je nekaj popolnoma normalnega. Poglejmo si, zakaj.

Zakaj lahko jočemo med meditacijo?
Vas na skrivaj vsi občudujejo?
Osebna rast

Vas na skrivaj vsi občudujejo?

Določene značajske značilnosti naj bi imeli ljudje izjemno radi. Denimo pozitivnost, konkretno izražanje čustev in mnoge druge. Poglejmo si, katere lastnosti ljudje navadno obožujemo pri drugih.

Kakšna je razlika med molitvijo in meditacijo?
Osebna rast

Kakšna je razlika med molitvijo in meditacijo?

Molitev je oblika verskega izražanja, ki vključuje komunikacijo z božanstvom ali duhovno entiteto. Različne religije in duhovne tradicije imajo svoje unikatne oblike molitev, ki se lahko razlikujejo glede na jezik, obliko, namen in rituale. Molitev pogosto vključuje izražanje hvaležnosti, prošnje za pomoč, izražanje čaščenja ali preprosto iskanje duhovne povezave.

Zakaj se nekateri lepo starajo, drugi pa so bolni?
Zlata leta

Zakaj se nekateri lepo starajo, drugi pa so bolni?

Zakaj se zdi, da se nekateri starajo tako rekoč brez težav, brez bolezni, polni energije, drugi pa imajo kopico zdravstvenih in drugih težav? Odgovor bi se lahko skrival v presenetljivi zadevi.

Spremembe, ki jih morate narediti v svojih 30-ih
Osebna rast

Spremembe, ki jih morate narediti v svojih 30-ih

Trideseta leta so pravi čas, da prevzamete nadzor nad svojim zdravjem in življenjem. To je tudi pravi čas, da sledite svojim sanjam in odkrijete, kakšne so vaše prioritete.

Osebna rast

Menite, da dovolj dobro skrbite zase?

Če nimate nobenih zdravstvenih težav, imate srečo, vendar bi lahko še vedno obstajal prostor za izboljšave, ko gre za vaše dobro počutje. Namenite dovolj pozornosti sebi – psihičnemu in fizičnemu zdravju!

Menite, da dovolj dobro skrbite zase?
Mateja Kunc: Trdno sem prepričana, da se življenje ne odvija naključno
Osebna rast

Mateja Kunc: Trdno sem prepričana, da se življenje ne odvija naključno

Kaj sta vedska astrologija ali djotiš? Kako nam lahko pomaga pri osebni rasti in osebnem napredku? O tem smo se pogovarjali z Matejo Kunc, učiteljico djotiša in utemeljiteljico življenjeslovja, po poklicu diplomirano ekonomistko, po duši, kot pravi sebi, raziskovalko življenja.

Kako začeti z meditacijo?
Osebna rast

Kako začeti z meditacijo?

Ste med tistimi, ki si želijo meditirati, a si 'lažete', da to preprosto ni za vas ali pa da nimate potrebnega znanja? Nihče od nas ga na začetku ni imel. Dovolite si začeti nekaj na novo, brez znanja in brez potrebe po obvladanju na silnem startu. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri začetku in spoznavanju z meditacijo.

Top knjige za lažje doseganje ciljev, ki ste si jih zastavili za to jesen
Osebna rast

Top knjige za lažje doseganje ciljev, ki ste si jih zastavili za to jesen

Poletje je čas, ko si privoščimo oddih od vsakdanje rutine, se prepustimo sončnim žarkom in nabiramo nove moči za prihajajoče izzive. Jesen pa s seboj prinaša svežo energijo, vonj po sveže padlem listju in občutek novega začetka. To je obdobje, ko se vrnemo v rutino in z novim zagonom postavljamo cilje za osebnostno rast ter napredek. S knjigo v roki je ta prehod veliko lažji, zato smo pripravili seznam najpogostejših ciljev in knjig, ki vam bodo pomagale na poti do uspeha in vas navdihnile pri doseganju teh ciljev.

Trend, kateremu bi morali slediti vsi
Aktivno življenje

Trend, kateremu bi morali slediti vsi

V zadnjih časih se je na družabnih omrežjih pojavil trend ''slow living'' oziroma počasno življenje. Gre za trend, katerega namen je spodbujanje bolj uravnoteženega in premišljenega življenje. Filozofija počasnega življenja predstavlja protiutež hitremu življenju in potrošniško usmerjeni kulturi, ki prevladuje v sodobni družbi.

Osebna rast

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Če bi vam rekli, da naštejete vse ljudi, ki jih imate radi, koliko časa bi trajalo, da bi omenili tudi sebe?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331