11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

Vsako leto si postavljamo bolj ali manj dosegljive cilje, ki pa jih kmalu po prvih januarskih dneh tudi pozabimo. Koliko je med vami takšnih, ki si v novem letu želite bolj osrečujočih odnosov, da bi se znali bolje postaviti zase, da bi poiskali družbo navdihujočih ljudi, da ne bi bili tako zahtevni do sebe ... Verjetno ste se vsaj v kakšni od naštetih idej prepoznali. Predstavljamo vam 11 bistvenih zapovedi, ki jih je vredno upoštevati, če želite nekaj storiti za svoje čustveno blagostanje in bolj izpolnjujoče življenje.

icon-expand Upajte si poskusiti nekaj novega – morda se ravno tam skriva odskočna deska v bolj uspešno in osrečujoče življenje. FOTO: Shutterstock

Odpustite si pretekle napake: Skrajni čas je že, da si prenehate očitati in se kaznovati za stvari, ki ste jih po vašem mnenju storili narobe; za zamujene priložnosti; za naivnost, večje življenjske zdrse in vse tisto, česar nekoč niste vedeli, pa ste se v tem času naučili.

Vsak od nas obžaluje kakšno dejanje ali celo življenjsko obdobje, a trik se skriva v tem, da se ravno iz napak največ naučimo – zrastemo in postanemo boljši. Odpuščanje se začne s priznanjem svojih napak in jasno odločitvijo, da se osredotočimo na sedanjost in prihodnost. Ne vlecite nepotrebne čustvene krame v novo leto.

Poslovite se od negativnih in nespodbudnih ljudi: Če vas nekateri odnosi obremenjujejo, jih v novem letu enostavno zaključite. Res je, da je vsak konec zveze – četudi je ta nefunkcionalna težek in boleč.

A vedeti je treba, da preživljanje časa z ljudmi, ki so obsojajoči, kritični, obrekljivi, nespodbudni, žaljivi, močno vpliva na vašo samozavest ter oteži doseganje ciljev in napredka. Ljudje smo bitja in drug drugega čutimo na fizični ravni, zato z lahkoto posrkamo čustveno stanje in osebnostno držo drugega.

Včasih je končati odnos s takšnimi ljudmi (bodisi partnerjem ali prijatelji) edini način, s katerim znova vzpostavimo čustveno ravnovesje in zdravje. Prekinitev nefunkcionalnih odnosov naredi tudi prostor za bolj navdihujoče ljudi v vašem življenju.

icon-expand Osebna rast FOTO: Dreamstime

Privoščite si enako ljubezen, kot jo dajete drugim: Za večino ljudi je lažje biti prijazen do drugih kot do sebe. Postavljamo si neusmiljene standarde, svoje potrebe skrivamo v ozadju in se ravno zaradi tega počutimo nezadovoljne, ko ne uspemo, ko smo utrujeni, žalostni, neuresničeni ...

Za spremembo se poskušajte obnašati do sebe tako, kot se obnašate do najljubše osebe. Podarite si (samo)potrditev, tolažilne misli, močno spodbudo ali razvajanje. Postavite se za trenutek na prvo mesto in se naučite imeti radi.

Odpustite stare zamere: Ste nagnjeni k jezi in zameram? Razmišljanje in neprestano ukvarjanje s preteklimi dogodki, ki vam zbujajo neprijetna občutja, zahteva veliko energije, ki pa bi jo lahko uporabili za bolj pozitivne in produktivne dejavnosti.

Izpustiti jezo še ne pomeni, da ste nekomu odpustili, temveč to, da ste se odločili, da ne boste več vlagali energije v negativne misli in občutke. To pa je zelo osvobajajoče.

Če tega ne zmorete predelati sami, zaupajte težavo strokovnjaku – pogovorite se, kaj je jedro težave, kako vpliva na vas, raziščite, ali ste tudi sami pripomogli k težavi, vadite sočutje do sebe in se zavestno odločite, da boste spustili vse, kar vas po nepotrebnem obremenjuje.

Zabavajte se: Življenja ne smemo jemati preresno, se strinjate? Hobiji, smeh, interne šale, druženje in vse, kar nas spravi v boljše razpoloženje, je ključnega pomena za duševno zdravje. V novem letu si poleg vseh obveznosti, ki pač morajo biti, v koledarju večkrat obkrožite dneve za stvari, ki vas sproščajo, polnijo s pozitivno energijo in rišejo nasmehe.

icon-expand Obkrožite se z navdihujočimi ljudmi. FOTO: Shutterstock

Počivajte, ko ste utrujeni: Počitek je nujen in najbolj ustrezen odziv na fizično in čustveno izčrpanost, a se še vedno veliko ljudi počuti krive, če in ko niso ves čas aktivni in produktivni.

Počitek ali duševni oddih izboljša produktivnost, spomin, ustvarjalnost in koncentracijo. Omogoča nam, da zbistrimo um, se regeneriramo in sprocesiramo vse, kar smo v preteklem obdobju doživeli. Zapomnite si, da počitek nikoli ni izguba časa. Je najmočnejša borba pri današnjemu tempu življenja in izgorelosti.

Postavljajte meje: Tako kot fizična meja ščiti hišo, tako nevidne meje ščitijo naš čas, energijo in osebno varnost. Z mejami komunicirate vaša pričakovanja in pomagate drugim razumeti, do kje lahko gredo, kaj je še dovoljeno, česa nikakor ne tolerirate.

icon-expand Umirjanje misli FOTO: Adobe Stock

Če niste navajeni postavljati meja, potem ste verjetno pogosto nezadovoljni zaradi ljudi, ki vas ne upoštevajo, vas izkoriščajo in podobno. A ne hitite. Učenje postavljanja meja je veščina, ki se je lahko učimo samo s prakso. Začnite z jasno določitvijo pri sebi – kaj potrebujete, kako želite, da ravnajo z vami, kaj je za vas še dopustno ...

Večkrat se opomnite, da so vaše potrebe na prvem mestu, če jih znate skomunicirati na asertiven način, je to največ, kar lahko storite zase.

Sprejmite svoje občutke brez sodbe: Nikoli ne dvomite v svoje občutke, jih minimalizirajte ali zanikate. Vse, kar čutite, je prav! Vaša čustva so glasniki, ki vam skušajo povedati nekaj pomembnega – če jih namenoma prezrete, močno prispevate k vašemu splošnemu počutju.

Vse to je lahko razlog za prenajedanje ali pretirano pitje, bolečine v telesu, tesnobo ... Namesto da potiskate občutke pod preprogo, naredite prostor zanje in se soočite z njimi. Raziščite, zakaj čutite tako kot čutite ter ne pozabite, da nobena težka stvar ne traja večno.

Prevzemite odgovornost za svoje življenje: Nikoli ne polagajte odgovornosti za srečo v roke drugega. Prav nihče drug ne more biti odgovoren za vaš občutek izpolnjenosti in zadovoljstva, kot izključno vi sami. Ne krivite drugih, če vam nekaj ne gre po planu, ne iščite vzrokov zunaj sebe in sprejmite odgovornost za spremembe.

Osredotočite se le na to, kar lahko nadzorujete: Ne obremenjujte se s stvarmi, ki niso v vaših rokah in nad katerimi nimate kontrole. Sem sodi tudi obremenjevanje z drugimi – kaj si mislijo o nas, ali se jim trudimo ugajati za vsako ceno, nas bodo imeli radi, smo priljubljeni?

icon-expand Osebna rast FOTO: AdobeStock

Ko svoj čas in energijo vlagamo v poskuse spreminjanja ljudi ali situacij, ki so zunaj našega nadzora, navadno končamo utrujeni, frustrirani, žalostni, jezni ... Raje kot to se osredotočite na misli in vedenja, ki vam pomagajo preseči željo po obvladovanju vsega okoli vas.

Upajte si tudi tvegati: Perfekcionizem in strah pred neuspehom nam lahko preprečita, da bi poskusili nove stvari in stopili iz cone udobja. Ko nas to začne obvladovati, se vrtimo v eni in isti rutini ter počnemo le to, kar poznamo in se nam zdi domače, udobno in varno.

