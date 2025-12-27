Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Sporočila
Duševno zdravje

Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?

N.R.A.
27. 12. 2025 03.57
0

Pošiljanje sporočil je del vsakdana, a po mnenju psihologinje Charlotte Entwistle z Univerze v Liverpoolu lahko prav način pisanja razkrije temnejše osebnostne poteze.

V članku za Daily Mail pojasnjuje, kako se znaki osebnostne disfunkcije pogosto skrivajo v jeziku, ki ga uporabljamo v hitrih sporočilih, mailih ali spletnih komentarjih.

Kako lahko jezik razkrije temne osebnostne poteze?

Entwistle poudarja, da besede, ki jih izbiramo, odražajo globlje vzorce razmišljanja in čustvovanja. Po njenih ugotovitvah lahko opozorilni znak predstavljajo:

Pogosto preklinjanje: Veliko kletvic v sporočilih je lahko znak sovražnega ali negativnega načina razmišljanja.

Izražanje jeze in sovraštva: Pogoste besede, kot so 'sovražim' ali druge izrazito jezne formulacije, so lahko rdeča zastavica.

Pomanjkanje povezovalnega jezika: Ljudje z bolj temnimi potezami redkeje uporabljajo besede, kot so 'mi', 'midva', 'najino', 'naš'.

Sporočila
SporočilaFOTO: iStock

Kaj je temna triada osebnostnih lastnosti?

Psihologi temne osebnostne poteze združujejo v t. i. temno triado osebnostnih lastnosti, ki vključuje:

- Narcisizem: grandioznost, egocentričnost, pomanjkanje empatije.

- Makiavelizem: manipulacija, izkoriščanje, neupoštevanje morale.

- Psihopatija: impulzivnost, brezčutnost, antisocialno vedenje.

Prejšnje raziskave so te lastnosti povezale s specifičnimi vedenji, vključno s tveganjem neprevidnega odnosa do živali, nagnjenostjo k poniževalnemu obnašanju do drugih ali statistično višjo verjetnostjo, da oseba ostane neporočena.

Primer iz prakse: Jack Unterweger

Psihologinja navaja analizo pisem avstrijskega serijskega morilca Jacka Unterwegerja. V njegovih korespondencah so bili zaznani naslednji elementi:

- Nenavadno visoka pogostnost samoreferenčnega jezika (npr. uporaba besed, kot je 'jaz').

- Izrazito plitva čustvena izraznost.

Ta primer ilustrira, kako lahko jezik razkrije osebnostne značilnosti, ki so sicer težje zaznavne.

Telefon
TelefonFOTO: AdobeStock

Zakaj je poznavanje teh znakov pomembno?

V vsakdanjih socialnih interakcijah, bodisi pri navezovanju partnerskih odnosov, sklepanju prijateljstev ali pri komunikaciji prek spleta, lahko zgodnje prepoznavanje negativnosti, sovražnosti ali okostenelih vzorcev razmišljanja bistveno pripomore k bolj varni in uspešni socialni navigaciji.

Kako strokovnjaki opisujejo psihopate?

Pogosti znaki psihopatije

Članek izpostavlja več značilnosti, ki so lahko prisotne pri posameznikih s psihopatijo:

- Površinski šarm.

- Pretirano samozavedanje in občutek lastne vrednosti.

- Impulzivnost.

- Patološko laganje.

- Manipulativnost.

- Pomanjkanje empatije in občutka krivde.

Poudarjamo, da večina oseb s psihopatskimi potezami ni nasilnih in se ne loteva kaznivih dejanj.

Kako psihopati manipulirajo?

Primer samooklicanega psihopata Jacoba Wellsa ponazarja naslednje mehanizme:

- Cilj ob prvem stiku je postati 'najbolj zanimiva oseba v prostoru'.

- Uporablja zavajajoče skrivnosti in ponuja usluge za vzpostavitev zaupanja.

- Manipulira posameznike, da se počutijo dolžne vračati usluge.

To moraš vedeti preden nekomu pošlješ svojo golo fotografijo
Preberi še
To moraš vedeti preden nekomu pošlješ svojo golo fotografijo

Strokovnjaki opozarjajo, da imajo posamezniki s psihopatskimi tendencami sposobnost, da zlahka zavedejo tudi izkušene opazovalce. Članek poudarja, da lahko že subtilni jezikovni vzorci v komunikaciji razkrijejo latentne osebnostne značilnosti. Čeprav ti znaki sami po sebi ne predstavljajo diagnoze, lahko, kot poudarjajo pri Daily Mailu, nudijo dragoceno pomoč pri zgodnjem prepoznavanju manipulativnih ali sovražnih vzorcev vedenja v vsakdanjih interakcijah, tako v fizičnem kot v virtualnem okolju.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
psihopatija temna triada osebnostne poteze jezikovna analiza sporočanje
Duševno zdravje

Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev

Duševno zdravje

Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone

SORODNI ČLANKI

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju
Novice

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju

Jane Fonda sporočila, da ima Ne-Hodgkinov limfom. Kakšni so simptomi in zdravljenje?
Tuje

Jane Fonda sporočila, da ima Ne-Hodgkinov limfom. Kakšni so simptomi in zdravljenje?

4 znaki, da potrebujete razstrupljanje telesa
Razstrupljanje

4 znaki, da potrebujete razstrupljanje telesa

Teh simptomov ne smete ignorirati
Simptomi in bolezni

Teh simptomov ne smete ignorirati

To moraš vedeti preden nekomu pošlješ svojo golo fotografijo
Lajfstajl

To moraš vedeti preden nekomu pošlješ svojo golo fotografijo

Znate prepoznati sporočila vašega telesa?
Bolezni

Znate prepoznati sporočila vašega telesa?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331