Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?

V članku za Daily Mail pojasnjuje, kako se znaki osebnostne disfunkcije pogosto skrivajo v jeziku, ki ga uporabljamo v hitrih sporočilih, mailih ali spletnih komentarjih.

Entwistle poudarja, da besede, ki jih izbiramo, odražajo globlje vzorce razmišljanja in čustvovanja. Po njenih ugotovitvah lahko opozorilni znak predstavljajo:

Pogosto preklinjanje: Veliko kletvic v sporočilih je lahko znak sovražnega ali negativnega načina razmišljanja.

Izražanje jeze in sovraštva: Pogoste besede, kot so 'sovražim' ali druge izrazito jezne formulacije, so lahko rdeča zastavica.

Pomanjkanje povezovalnega jezika: Ljudje z bolj temnimi potezami redkeje uporabljajo besede, kot so 'mi', 'midva', 'najino', 'naš'.