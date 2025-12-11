Psihična odpornost: Moč, ki pomaga otrokom premagovati življenjske izzive

Dragi starši, učitelji in vsi, ki vam je mar za naše otroke, predstavljajte si svet, kjer vsak otrok, ne glede na ovire, ki jih sreča, najde v sebi moč, da se dvigne in gre naprej.

To je vizija projekta Od Alje do Žana, ki ga vodimo s čuječimi srci in budnimi umi. V tem projektu, ki ga podpira Fundacija Alma skupaj s Slovensko filantropijo in Zvezo Anite Ogulin - ZPM, se osredotočamo na gradnjo šolskih okolij, kjer so čustva, odnosi in podpora enako pomembni kot učne vsebine. In ena izmed ključnih sestavin te podpore je psihična odpornost – tista notranja moč, ki otrokom pomaga, da se soočajo s stiskami in rastejo močnejši. Kaj pravzaprav je psihična odpornost? Gre za zmožnost, da se uspešno spopadamo s stresom, prilagajamo zahtevnim situacijam in se po padcih in porazih vrnemo v ravnovesje, ne da bi nas to dolgoročno prizadelo. Beseda izvira iz latinskega "resilire", kar pomeni "ponovno se dvigniti".

icon-expand Duševno zdravje otrok FOTO: AdobeStock

V življenju, polnem hitrih sprememb, negotovosti in vsakodnevnih izzivov, je ta sposobnost neprecenljiva. Ne gre samo za odrasle; otroci jo potrebujejo še bolj, saj se s še skromnimi življenjskimi izkušnjami tudi oni srečujejo z neuspehi, razočaranji, pritiski v šoli in doma ali nesoglasji med vrstniki. S šibko psihično odpornostjo lahko te preizkušnje pustijo globoke sledi, medtem ko z močno otroci postajajo prožnejši, samozavestnejši in pripravljeni na življenje.

Zakaj je psihična odpornost tako pomembna prav zdaj? Živimo v času, ko se duševne stiske otrok in mladostnikov močno povečujejo – od stresa in osamljenosti do resnejših težav. V projektu Od Alje do Žana vemo, da je to pomemben temelj za zaščito duševnega zdravja. Pomaga otrokom, da se ne zlomijo pod pritiski, ampak skozi njih rastejo. Kot pravi naša vodilna strokovnjakinja dr. Anica Mikuš Kos, otroci potrebujejo okolje, kjer so slišani in podprti in kjer se lahko brez strahu soočajo z najrazličnejšimi problemi – in prav to gradimo na naših desetih pilotskih šolah po Sloveniji. Ne gre za zapletene programe, ampak za majhna, vsakodnevna dejanja, ki krepijo otrokove notranje vire. Kako lahko krepimo psihično odpornost pri otrocih? Ne rodimo se vsi enako močni. Nekateri so kot steklo, drugi kot jeklo. Dobra novica je, da lahko psihično odpornost skozi življenje razvijamo prav vsi. Ključ je v učenju obvladovanja težav: ko otrok samostojno premaga majhen izziv, kot je zavezovanje čevljev ali priprava zajtrka, se v njem krepi občutek, da zmore. Podpora okolice je seveda dobrodošla, a mora biti ravno pravšnja – ne prevelika, da ne bi otrok postal odvisen od nje. V projektu Od Alje do Žana spodbujamo ravno tak pristop: namesto pretirane zaščite pred vsako neprijetnostjo učimo otroke, da se soočajo z realnostjo, kar gradi njihovo notranjo moč.

Pomembno je tudi, kako komuniciramo. Mnogi mislijo, da so pohvale najboljši motivator, a v resnici lahko ustvarijo odvisnost – otrok naredi nekaj samo za aplavz. Bolje je dajati realne povratne informacije, ki podpirajo otrokov občutek lastne vrednosti in trud. Na primer: namesto "Kako čudovita risbica!" lahko rečete "Kako si zadovoljen s svojo risbico?" Ali namesto "Bravo, ti si talent!" raje "Lahko si ponosna nase, ker je tvoja vadba obrodila sadove." Take besede otroka spodbujajo, da vidi vrednost v svojem naporu, in ga krepijo za prihodnje izzive. V našem projektu to sporočilo prenašamo skozi delavnice in aktivnosti, ki povezujejo učitelje, starše in otroke v skupno prizadevanje za empatično in vključujoče okolje.

V projektu Od Alje do Žana verjamemo, da je krepitev psihične odpornosti gradnja mostu od občutka nemoči k zavedanju notranje moči. Z njo gradimo šole, kjer otroci niso le učenci, ampak del skupnosti, ki jih podpira v rasti. Dragi starši, vi ste ključni del te zgodbe – vaš pristen odnos, iskren pogovor, objem ali spodbudna beseda lahko naredijo čudeže. Pridružite se nam na poti od Alje do Žana, ker vsak otrok šteje. Skupaj lahko ustvarimo svet, kjer so otroci močni, slišani in polni upanja. Obiščite našo spletno stran ali nas spremljajte na družbenih omrežjih.