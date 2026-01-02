Vizita.si
Duševno zdravje

Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost

N.R.A.
02. 01. 2026 03.49
0

Po poročanju ScienceAlert nova raziskava kaže, da lahko določen način razmišljanja pomembno vpliva na to, kako dobro se ljudje spopadajo z izzivi in ohranjajo pozitivno naravnanost.

Psihologi so ugotovili, da posamezniki, ki se osredotočajo na širšo sliko in dolgoročne cilje, lažje ohranijo občutek nadzora in optimizma, tudi ko se znajdejo v stresnih ali nepredvidljivih okoliščinah.

Raziskava, ki jo povzema ScienceAlert, je pokazala, da ljudje, ki razmišljajo bolj abstraktno in se osredotočajo na 'zakaj' svojih dejanj, lažje ohranjajo pozitivna čustva. Ta miselni okvir jim omogoča, da se odmaknejo od trenutnih težav in jih vidijo kot del širšega procesa, kar zmanjša občutek preobremenjenosti.

Nasprotno pa se ljudje, ki se osredotočajo na podrobnosti in kratkoročne naloge, pogosteje ujamejo v občutke stresa in negotovosti. Raziskovalci poudarjajo, da način razmišljanja vpliva na to, kako posameznik interpretira dogodke, kar posledično oblikuje njegovo čustveno stanje.

Sreča
SrečaFOTO: AdobeStock

Kaj je pokazala raziskava?

Udeleženci, ki so razmišljali širše, so ostali bolj pozitivni. V raziskavi so psihologi prosili udeležence, naj razmišljajo o svojih ciljih na dva različna načina: nekateri so se osredotočili na konkretne korake, drugi pa na širši pomen svojih dejanj. Po poročanju ScienceAlert so tisti, ki so razmišljali bolj abstraktno, poročali o večji pozitivnosti in občutku nadzora, tudi ko so se soočali z zahtevnimi nalogami. Raziskovalci menijo, da ta miselni pristop deluje kot zaščitni mehanizem. Ko se posameznik osredotoči na dolgoročne vrednote in namen, se lažje distancira od trenutnih frustracij in ohrani motivacijo.

Zakaj ta miselni pristop deluje?

Psihologi pojasnjujejo, da razmišljanje o 'zakaj' namesto o 'kako' pomaga ustvariti občutek smisla. Ko dejanja dobijo širši kontekst, se zmanjšajo negativna čustva, povezana s stresom ali neuspehom. Po poročanju ScienceAlert, ta način razmišljanja omogoča večjo psihološko fleksibilnost, kar je ključno za dolgoročno dobro počutje. Raziskava tudi nakazuje, da lahko ta miselni okvir pomaga ljudem, ki se pogosto počutijo preobremenjene ali ujete v podrobnosti vsakdana. Preusmeritev pozornosti na širšo sliko lahko zmanjša občutek pritiska in poveča občutek osebne učinkovitosti.

Pozitivnost
PozitivnostFOTO: Adobe Stock

Kaj to pomeni za vsakdanje življenje?

Čeprav raziskava ne ponuja univerzalnega recepta za pozitivnost, kaže, da lahko že majhna sprememba v načinu razmišljanja pomembno vpliva na čustveno stabilnost. Osredotočanje na dolgoročne cilje in pomen dejanj lahko pomaga ohraniti motivacijo, zmanjšati stres in izboljšati splošno počutje. Po poročanju ScienceAlert, psihologi verjamejo, da bi lahko ta miselni pristop postal koristen del strategij za obvladovanje stresa, osebni razvoj in celo psihoterapijo.

Nova raziskava razkriva, da lahko miselni okvir, usmerjen v širšo sliko, pomaga ohranjati pozitivnost tudi v zahtevnih okoliščinah. Razmišljanje o dolgoročnem smislu in namenu dejanj zmanjšuje stres, krepi občutek nadzora in spodbuja psihološko odpornost. Gre za preprost, a učinkovit pristop, ki bi lahko pomembno vplival na vsakdanje življenje posameznikov.

Vir: ScienceAlert

Osebna rast

11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

