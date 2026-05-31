Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne

Tako se prikrade ljubosumje, občutek, ki ga pozna skoraj vsak. Samo po ljubosumje ni patološko, do neke mere gre za zdrav evolucijski odziv. Težava nastane, ko prevzame nadzor nad našim dojemanjem sveta. V nadaljevanju pojasnimo, od kod izvira, kdaj je še zdravo in kdaj začne uničevati odnose.

Kaj je ljubosumje in od kod prihaja?

Ljubosumje je v veliki meri evolucijsko pogojeno. Tisočletja nazaj je bil to zelo koristen alarm, ki je naše prednike opozarjal na ogroženost pomembne vezi in jih spodbujal k temu, da jo varujejo. Šlo je za preživetveni mehanizem, ki je ostal vgrajen v našo psiho, a v modernem svetu nima več ključne vloge za preživetje.

Preberi še Kako razumeti in obvladovati ljubosumje v prijateljskih odnosih?

Velik del lahko pojasnimo s povsem biološkimi vzorci, del pa pomaga razložiti način navezanosti, ki smo ga razvili v otroštvu. Negotova, anksiozna navezanost (link do članka) okrepi občutek ljubosumja, saj je strah pred zapustitvijo nenehno prisoten. Varna navezanost edina zdravo uravnava občutek ljubosumja, medtem ko ga izogibajoča pogosteje potlači. Pogosto torej ta občutek manj govori o našem partnerju in njegovem vedenju in več o naših lastnih strahovih. V resnici je to osvobujajoče, saj pomeni, da imamo nad ljubosumjem več nadzora, kot si mislimo.

icon-expand Odnosi FOTO: Shutterstock

Ljubosumje in negotovost

Ljubosumje je pogosto povezano z nizko samopodobo, pomanjkanjem zaupanja vase in strahom pred zapustitvijo (link do članka o zapustitvi). Redko gre za legitimen dokaz o partnerjevi nezvestobi. Predstavljajte si na primer isto situacijo pri dveh ljudeh. Partner gre na pijačo s sodelavci, pri enem to sproži paniko, pri drugem ne. Razlika ni v tem, kaj partner počne, ampak v notranji negotovosti. Zato pravo vprašanje ni le kaj počne partner, ampak česa se v resnici bojim. Pod tem se pogosto skriva strah, da nismo dovolj, pa naj bo to dovolj zanimivi, privlačni ali vredni zvestobe.

Preberi še Pet znakov, ki kažejo, da tvoje prijateljstvo s človekom ni pravo

Kdaj ljubosumje postane težava

Normalna oblika je kratek signal: pojavi se, nekaj sporoči in mine. Človek jo lahko umiri sam, z mirnim premislekom ali pogovorom. Bolestno ljubosumje je nekaj drugega. Je obsesivno, vztrajno in nepovezano z resničnostjo, noben dokaz ali dejstvo pa ga ne more umiriti. Opozorilni znaki so jasni in glasni: nenehno preverjanje partnerjevega telefona in lokacije, neutemeljene obtožbe, izoliranje od prijateljev, nadzor nad tem, kam hodi in s kom se druži. V skrajni obliki preraste v blodnjavo prepričanje o nezvestobi brez vsakršnega dokaza. Tu je tudi meja: ko občutek vodi v nadzor ali manipulacijo, postane ljubosumje, ki škoduje obema in uničuje zvezo.

icon-expand Posesivnost v odnosu FOTO: iStockphoto

Kaj lahko naredimo

Prvi korak je, da občutek priznamo, ne da bi se obsojali, saj občutek sramu in nepravilnosti doživljanja večinoma samo še poslabša situacijo. Glavni korak pa je raziskati, kaj se skriva pod njim. Poimenujte jedrni strah: strah pred izgubo, občutek, da niste dovolj, prepričanje, da vas ljudje zapuščajo ... Ko dobi temeljni občutek ime, postane nekaj, s čimer lahko delate.

Preberi še 7 dejstev o zavisti, ki te bodo morda presenetila

Pomaga tudi odkrit, miren pogovor s partnerjem namesto tihega kuhanja mule ali brskanja po telefonu. Počutim se negotovo, se lahko pogovoriva? je neskončno boljše od mrzlega saj nič ni. Kadar ljubosumje v zvezi postane kronično in načenja odnos, je smiselna strokovna pomoč. Partnerska terapija lahko zelo pomaga med celotnim procesom.

Del človeške izkušnje