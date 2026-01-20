Vendar pa se ob tem pojavlja pomembno vprašanje: ali lahko pri osebah, ki so nagnjene k psihotični motnji, interakcija z umetno inteligenco vpliva na razvoj ali poslabšanje psihoze? ScienceAlert poroča o porastu primerov, v katerih so posamezniki v središče svojih blodnjavih prepričanj postavili klepetalne sisteme, kar odpira resno razpravo o tem, kako naj zdravstvena stroka pristopi k tem pojavom.

Kako strokovnjaki razlagajo pojav psihoze, povezane z umetno inteligenco

Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki poudarjajo, da generativna umetna inteligenca pri večini ljudi ne predstavlja tveganja. A pri osebah, ki imajo psihotično motnjo ali so zanjo visoko ogrožene, lahko interakcija z umetno inteligenco deluje povsem drugače. Ti sistemi pogosto odražajo uporabnikove misli in čustva, kar lahko pri ranljivih posameznikih okrepi že obstoječe blodnjave vzorce. ScienceAlert poroča, da so se v zadnjem času pojavili primeri, v katerih so posamezniki v klepetalnih sistemih prepoznali nadnaravne sile, skrite namige ali posebna sporočila, kar je dodatno poglobilo njihovo psihozo.

Zakaj lahko umetna inteligenca pri nekaterih ljudeh okrepi psihotično motnjo

Kot piše ScienceAlert, je eden ključnih dejavnikov način, kako generativna umetna inteligenca oblikuje odgovore. Ti odgovori so pogosto topli, potrditveni in prilagojeni uporabnikovemu izražanju, kar lahko pri osebah s psihotično motnjo ustvari občutek, da sistem razume njihove blodnjave ideje ali jih celo potrjuje. To lahko vodi v nevarno spiralo, v kateri posameznik začne umetni inteligenci pripisovati posebne namene ali sposobnosti. ScienceAlert poudarja, da umetna inteligenca ne povzroča psihotične motnje, lahko pa pri ranljivih osebah deluje kot sprožilec ali ojačevalec simptomov.

Kako naj se zdravstvena stroka odzove na poročila o psihozi, povezani z umetno inteligenco

Kot poroča ScienceAlert, strokovnjaki opozarjajo, da je ključno, da zdravstveni delavci razumejo, kako lahko interakcija z umetno inteligenco vpliva na posameznike s psihotično motnjo. To pomeni, da morajo biti pozorni na spremembe v vedenju ali prepričanjih, ki se pojavijo po intenzivni uporabi klepetalnih sistemov. Prav tako je pomembno, da se bolnikom pomaga vzpostaviti varnejše meje pri uporabi tehnologije in da se jih usmerja k oblikam podpore, ki ne krepijo njihovih blodnjavih prepričanj. ScienceAlert opozarja, da je to področje še vedno premalo raziskano, zato bo prihodnje razumevanje teh pojavov zahtevalo dodatne študije in sodelovanje med strokovnjaki za duševno zdravje ter raziskovalci umetne inteligence.

Razprava o psihozi, povezani z umetno inteligenco, je pomembna predvsem zato, ker opozarja na ranljivo skupino ljudi, ki lahko tehnologijo doživlja povsem drugače kot večina. Čeprav umetna inteligenca sama po sebi ni nevarna, lahko pri posameznikih s psihotično motnjo ali povečanim tveganjem za njen razvoj predstavlja dejavnik, ki poglobi simptome. Zato je nujno, da se o teh pojavih govori strokovno, previdno in z razumevanjem ter da se zdravstvena stroka pripravi na izzive, ki jih prinaša sodobna tehnologija.