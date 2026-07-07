Ruminacija: zakaj se misli ves čas vrtijo v negativnem krogu?

Ne glede na trud je s silo ne morete odgnati, razlog za to pa je v tem, kako delujejo možgani. Poglejmo, zakaj pride do tega.

Ruminacija ni isto kot razmišljanje o problemu

Ruminacija je pasivno, ponavljajoče se vrtenje okoli določene negativne situacije ali stiske, njenih vzrokov in posledic. Gre za miselni krog brez izhoda, kar je tudi glavna razlika v primerjavi z dejanskim reševanjem problemov. Pri reševanju problema smo dejavni in konkretni ter se vprašamo, kaj lahko naredimo, pri ruminaciji pa se vrtimo v krogu "zakaj jaz", "kaj je narobe z mano". "Kako se lahko naslednjič bolje pripravim" pelje v pozitivno smer in išče izboljšave, "zakaj sem spet vse zamočil" pa zgolj globlje v negativni cikel, ki ne reši ničesar.

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Zakaj možgani ponavljajo negativne misli

Možgani niso pokvarjeni, le evolucijsko so nastavljeni na preživetje. Grožnje zaznavamo prednostno in negativnim informacijam dajemo več pozornosti, saj je bila spregledana nevarnost pred tisočletji dražja od lažnega alarma. Če so naši predniki v pradavnini izvedeli, kje so sveže jagode, jih je to nahranilo za en dan; če so izvedeli, da je na poti levje gnezdo, pa jim je to rešilo življenje. Evolucijsko so torej preživeli bolj zaskrbljeni ljudje, ki so si bolje zapomnili in upoštevali negativno. Normalno je torej, da se negativne misli bolj 'primejo' in dlje ohranjajo v zavesti. A hkrati je sistem za današnje okolje zastarel in vprašljivo uporaben, saj levov in podobnih smrtnonosnih nevarnosti več ni, previdnost možganov pa je ostala. V negativnem ciklu nas drži še metakognitivna past, saj verjamemo, da nas premlevanje varuje. Poleg tega večina verjame še, da na misli nima neposrednega vpliva. Obe prepričanji ohranjata začaran krog obsesivnih ali ruminirajočih misli.

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Kaj se dogaja v možganih med ruminacijo

V možganih obstaja privzeti omrežni način (default mode network), ki se vključi, kadar nismo osredotočeni navzven in misli tavajo. Prav ta mreža je glavno prizorišče ruminacije, saj se v njej vrtijo misli, usmerjene vase. Druga mreža, izvršilni nadzor, naj bi privzeti način utišala; pri ranljivejših je ta zavora oslabljena, zato se krog vrti naprej. Nezmožnost ustaviti misli je torej primanjkljaj nadzora, ki je posledica pomanjkljivega delovanja izvršilnega nadzora, ne pomanjkanje volje ali želje po tem, da bi nehali misliti. Problem je, da neskončno vrtenje sproži tudi hormonske spremembe; sproži se na primer kortizol, ki poveča občutljivost na neprijetno. Začaran krog negativnih misli torej sproži spremembe, ki poskrbijo za to, da se še naprej nadaljuje.

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Zakaj smo mladi odrasli bolj ranljivi

V dvajsetih in zgodnjih tridesetih možgani še dozorevajo. Povezave med razumskim in čustvenim delom se šele utrjujejo, zato je uravnavanje čustev manj stabilno. Pridruži se lahko ko-ruminacija, to je skupno premlevanje istega problema s prijatelji, ki je videti kot podpora, a zanko pogosto le okrepi. Svoje doda primerjanje na družbenih omrežjih. Dolgo vztrajanje ruminacije pusti svoje posledice, sploh lahko poveča občutke tesnobe in potrtosti ter moti spanje in zbranost.

icon-expand Negativne misli FOTO: Profimedia

Kako prekiniti krog