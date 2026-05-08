Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'

Nihče v okolici ne bi rekel, da kaj ni v redu. Vendar v notranjosti nekaj ne štima. Nemir, izčrpanost in stalen občutek, da se bo vse podrlo, če le za hip popusti tempo. To je visoko funkcionalna anksioznost, ena najbolj spregledanih oblik tesnobe, ker se skriva za navideznim uspehom.
Paradoks: vrline, ki so v resnici simptomi
Bistvo te oblike anksioznosti je, da iste lastnosti, ki jih okolica hvali kot prednosti, prihajajo iz živčnega sistema v pretirano vzburjenem stanju. "Organizirana in zanesljiva" pogosto pomeni stalen strah pred tem, da bi delovali nesposobni. "Vedno oddano pred rokom" je pogosto posledica divjanja misli in pretiranega analiziranja vsakega pogovora. "Vedno na voljo" je v resnici izčrpavajoče prilagajanje, da se izognemo konfliktu.
Primerjava je na primer plovba laboda ali race, ki na videz na vodi mirno drsi, pod gladino pa noge brez odmora mlatijo. Študije ocenjujejo, da prikrita anksioznost prizadene velik delež visoko uspešnih posameznikov, predvsem v starostni skupini med 25. in 40. letom. Razlog za uspeh mnogih je torej pretirano aktiviran zaščitni mehanizem.
Notranji čustveni simptomi
To, kar se dogaja v glavi, ostane okolici nevidno. Tipični znaki so stalno "kaj če" razmišljanje, ki ga prizadeti doživljajo kot mentalne zanke o najslabših scenarijih, perfekcionizem, kjer ni nikoli dovolj dobro, sindrom prevare, torej občutek, da uspeh ni zaslužen in da bo nekdo razkril "prevaro". K temu se pridruži težava s sprostitvijo, krivda ob počitku, nezmožnost reči ne, glasen notranji kritik in vztrajen občutek bližajoče se nesreče brez konkretnega razloga. Vse našteto okolica večinoma vidi kot "delavnost", "skrbnost" in "zanesljivost". Pohvale tako pravzaprav vzdržujejo problem.
Telesni simptomi, ki jih radi pripišemo "samo stresu"
Ker navzven vse deluje, telesne signale skoraj vedno odpišemo kot utrujenost. A telo pove, česar si sami morda ne moremo priznati. Razbijanje srca v mirovanju, mišična napetost in glavoboli, migrene, prebavne težave, mravljinčenje rok in nog, moten spanec kljub izčrpanosti, pretirano znojenje in občasna vrtoglavica so vse lahko fiziološki odgovor na živčni sistem, ki ne zna izklopiti.
Vikend vse skupaj poslabša
Eden najbolj prepoznavnih znakov je, da se tesnoba okrepi, ko se življenje upočasni. Zaposlenost je obrambni mehanizem; dokler nekaj počnemo, lahko bežimo pred neugodjem. Vikend, dopust ali bolniška postanejo grožnja namesto sprostitve. Strokovni izraz za to je "let-down effect", ki pride do izraza, ko živčni sistem ne zna obstati na miru. Vprašanja za samorefleksijo, ki si jih lahko postavite, so: se počutite krivi, ko nič ne počnete? Vam dopust prinaša več tesnobe kot delovni teden? Si nenehno izmišljujete "nujne" naloge, da napolnite prosti čas?
Visoko funkcionalna anksioznost ostaja neopažena prav zato, ker visoko funkcioniranje in uspeh varujeta prepričanje, da je vse v redu. Takšne vrste anksioznost namreč pogosto skrivamo ravno pred samimi sabo. Če situacije ne prepoznamo in naslovimo, se sčasoma spremeni v izgorelost ali depresijo. Če se prepoznavate v več naštetih točkah, vključite počitek v urnik in ga spoštujte, kot bi bil pomemben sestanek, predvsem pa ne škodi posvet s strokovnjakom. CBT, ACT in čuječnostni pristopi imajo na tem področju res dobro klinično podporo.
