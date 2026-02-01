Vizita.si
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo

N.R.A.
01. 02. 2026 03.08
0

Raziskovalci so odkrili, da bi lahko različne duševne motnje izvirale iz istega biološkega mehanizma.

Kaj povezuje različne duševne motnje

Kot navaja ScienceAlert, je mednarodna raziskovalna skupina analizirala obsežne genetske podatke in ugotovila, da imajo številne duševne motnje skupno izhodišče v delovanju možganskih celic, ki uravnavajo komunikacijo med nevroni. Raziskava je zajela več kot 100.000 posameznikov in se osredotočila na motnje, kot so depresija, bipolarna motnja, shizofrenija, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ter avtistični spekter. Ugotovitve kažejo, da se pri teh motnjah pogosto pojavljajo spremembe v istih genetskih regijah, kar nakazuje skupen biološki temelj.

Bipolarna motnja
Bipolarna motnjaFOTO: Dreamstime

Vloga genov, ki uravnavajo delovanje sinaps

Raziskovalci so ugotovili, da so spremembe najpogosteje povezane z geni, ki sodelujejo pri delovanju sinaps, torej stičnih točk med živčnimi celicami. Prav sinapse so ključne za prenos informacij v možganih, zato lahko že manjše spremembe v njihovem delovanju povzročijo širok spekter simptomov. Motnje v sinaptičnih procesih lahko vplivajo na razpoloženje, kognitivne sposobnosti, vedenje in čustveno uravnavanje, kar pojasnjuje, zakaj se simptomi različnih motenj pogosto prekrivajo.

Zakaj so te ugotovitve pomembne?

Raziskava odpira možnost, da bi se v prihodnosti razvili novi pristopi k zdravljenju, ki bi bili usmerjeni v skupne biološke mehanizme, namesto v posamezne diagnoze. Kot navaja ScienceAlert, bi takšen pristop lahko omogočil bolj ciljno zdravljenje in boljše razumevanje, zakaj se pri nekaterih posameznikih pojavlja več motenj hkrati. Ugotovitve tudi potrjujejo, da so duševne motnje pogosto posledica kompleksnih interakcij med genetiko in okoljem, ne pa enega samega dejavnika.

Duševno zdravje
Duševno zdravjeFOTO: AdobeStock

Kako lahko nova spoznanja vplivajo na prihodnje zdravljenje

Ker se številne motnje povezujejo z istimi genetskimi spremembami, bi lahko prihodnje terapije ciljale na izboljšanje sinaptičnega delovanja. To bi lahko pomenilo razvoj zdravil, ki bi vplivala na stabilnost sinaps, ali terapij, ki bi spodbujale boljše delovanje nevrotransmiterjev. Raziskovalci poudarjajo, da je razumevanje skupnih mehanizmov ključno za razvoj bolj učinkovitih in individualiziranih pristopov.

Pomen zgodnjega prepoznavanja

Ker se simptomi različnih duševnih motenj pogosto prepletajo, bi lahko boljše razumevanje njihovega skupnega izvora pomagalo pri zgodnejšem prepoznavanju tveganj. Kot poroča ScienceAlert, bi lahko genetski označevalci v prihodnosti omogočili bolj natančno oceno, kdo je bolj dovzeten za razvoj določene motnje, kar bi omogočilo pravočasno podporo in zmanjšanje tveganja za poslabšanje stanja.

