Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Snapchat filter, fotografija, splošna
Duševno zdravje

Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?

N.R.A.
18. 12. 2025 03.53
0

V zadnjem desetletju se je pojavila nova psihološka motnja, znana kot Snapchat dismorfija, ki je neposredno povezana z uporabo socialnih omrežij in filtrov, ki spreminjajo obrazne poteze. Ne, skupek ni uradna diagnoza, pa vendarle gre za resen problem.

Ljudje, predvsem mladi odrasli, razvijajo nerealna pričakovanja glede lastnega videza in vse pogosteje iščejo plastično kirurgijo, da bi dosegli videz, ki ga vidijo na zaslonih. WebMD poroča, da Snapchat dismorfija spada pod širši spekter motenj telesne podobe, pri katerih posamezniki niso zadovoljni s svojim videzom in iščejo medicinske posege za korekcijo manjših estetskih nepravilnosti.

Kako filtri vplivajo na dojemanje telesne podobe

Instagram in Snapchat filtri omogočajo gladko kožo, povečanje oči, izboljšanje oblik ustnic in čeljusti. Mayo Clinic piše, da ponavljajoča se izpostavljenost tem idealiziranim podobam lahko vodi do izkrivljenega zaznavanja lastnega telesa in povečane želje po plastični kirurgiji.

Filtri
FiltriFOTO: AdobeStock

Najpogostejši učinki na psihično zdravje

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko Snapchat dismorfija vodi v:

- Povečano samokritičnost in nizko samospoštovanje.

- Anksioznost in depresijo.

- Pretirano primerjanje z drugimi uporabniki socialnih omrežij.

Kot poroča Harvard Health, je pomembno, da se mladostniki in odrasli zavedajo vpliva digitalnih filtrov na dojemanje telesne podobe in poiščejo psihološko podporo, če zaznajo močno nezadovoljstvo z videzom.

Samopodoba
SamopodobaFOTO: Adobe Stock

Plastična kirurgija kot posledica filtriranih pričakovanj

Cleveland Clinic piše, da kirurgi poročajo o povečanju povpraševanja po estetskih posegih, ki posnemajo filtre na socialnih omrežjih. Dr. Jason Pozner, plastični kirurg, poudarja, da pacienti pogosto želijo, da njihov videz na realni sliki ustreza filtriranim fotografijam, kar je psihološko in medicinsko problematično.

Stiska
StiskaFOTO: Adobe Stock

Preprečevanje in izobraževanje

Zdravstveni strokovnjaki, kot piše Johns Hopkins Medicine, priporočajo izobraževalne programe o realnih telesnih podobah in omejevanje neprestanega primerjanja z digitalnimi slikami. Psihološka podpora in kognitivno-vedenjske tehnike lahko pomagajo pri zmanjševanju negativnih vplivov filtrov in preprečevanju nepotrebnih medicinskih posegov.

7 nasvetov za izboljšanje samopodobe in zaupanja v lastne sposobnosti
Preberi še
7 nasvetov za izboljšanje samopodobe in zaupanja v lastne sposobnosti
Kako zgraditi zdravo samopodobo?
Preberi še
Kako zgraditi zdravo samopodobo?

Snapchat dismorfija je resen pojav, ki kaže, kako digitalna kultura lahko vpliva na telesno samopodobo in psihološko zdravje. Prepoznavanje simptomov, izobraževanje o realnih telesnih idealih in iskanje strokovne podpore so ključni koraki za preprečevanje negativnih posledic socialnih omrežij.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Harvard Health, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Snapchat dismorfija telesna podoba socialna omrežja plastična kirurgija psihološko zdravje Instagram filtri
Duševno zdravje

Kako premagati praznično osamljenost?

SORODNI ČLANKI

Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Zdravje

Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga

Zakaj vam telesna teža nenehno niha?
Zdravje

Zakaj vam telesna teža nenehno niha?

Komentiranje telesa lahko poveča tveganje za motnje hranjenja
Duševno zdravje

Komentiranje telesa lahko poveča tveganje za motnje hranjenja

Nekdanji smučarski skakalec priznal, da zaradi želje po rezultatih po nekaj dni ni jedel
Življenjske zgodbe

Nekdanji smučarski skakalec priznal, da zaradi želje po rezultatih po nekaj dni ni jedel

7 simptomov motenj hranjenja, ki nimajo nič skupnega s težo
Duševne motnje

7 simptomov motenj hranjenja, ki nimajo nič skupnega s težo

8 opozorilnih znakov, da potrebujete psihologa
Duševne motnje

8 opozorilnih znakov, da potrebujete psihologa

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
šport
Ko večina konča, ona začne znova: čas nad Lindsey Vonn nima moči
Ko večina konča, ona začne znova: čas nad Lindsey Vonn nima moči
popin
Po razvpiti aferi prvič spregovorila nekdanja vodja kadrovske službe
Po razvpiti aferi prvič spregovorila nekdanja vodja kadrovske službe
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Moskisvet.com
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Bibaleze.si
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Cekin.si
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Dominvrt.si
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Vizita.si
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331