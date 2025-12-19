Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Stres
Duševno zdravje

Ste samo utrujeni ali že izgorevate?

N.R.A.
19. 12. 2025 03.03
0

Z današnjim tempom življenja in nenehnim pritiskom tako v službi kot doma je pogosto težko ločiti med običajno utrujenostjo in zgodnjimi znaki izgorelosti.

Zmeda med tema dvema stanjema lahko vodi v dolgotrajno zmanjšano produktivnost, poslabšanje zdravja in kronični stres, če ne prepoznamo opozorilnih znakov pravočasno. Kot poroča Harvard Health, je izgorelost kronično stanje čustvene, fizične in mentalne izčrpanosti, ki je posledica dolgotrajnega stresa in preobremenjenosti. Za razliko od običajne utrujenosti, ki se lahko odpravi z dovolj spanja ali počitka, izgorelost ne izgine s krajšim odmorom.

Glavni znaki utrujenosti in izgorelosti

Utrujenost
UtrujenostFOTO: AdobeStock

Običajna utrujenost

Utrujenost je običajen odziv telesa na fizično ali mentalno napetost. Kot piše Cleveland Clinic, simptomi vključujejo:

- Občutek pomanjkanja energije, ki se izboljša po počitku.

- Rahlo zmanjšana koncentracija.

- Blaga razdražljivost.

Utrujenost je običajno prehodna in ne vodi do trajnih sprememb v počutju ali vedenju.

Utrujenost
UtrujenostFOTO: Shutterstock

Zgodnja izgorelost

Izgorelost je veliko bolj subtilna in pogosto neopazna v zgodnji fazi. Kot piše WebMD, med ključnimi znaki so:

- Stalna utrujenost, ki ne izgine po počitku.

- Zmanjšana motivacija in izguba interesa za delo ali hobije.

- Občutki cinizma ali odtujenosti od sodelavcev in družine.

- Težave s koncentracijo, spominom ali odločanjem.

- Povečana razdražljivost in občutki nemoči.

Strokovnjakinja dr. Christina Maslach, pionirka raziskav izgorelosti, poudarja, da se izgorelost ne pojavi čez noč, temveč kot postopen proces, ki ga je mogoče preprečiti, če se prepoznajo zgodnji opozorilni znaki.

Izgorelost
IzgorelostFOTO: AdobeStock

Kako razlikovati utrujenost od izgorelosti

Ključna razlika med utrujenostjo in izgorelostjo je v trajnosti in obsegu simptomov. Kot piše Mayo Clinic, utrujenost je običajno kratkotrajna in rešitev je počitek ali zmanjšanje kratkoročnega stresa. Izgorelost pa je dolgotrajno stanje, ki vključuje čustveno in mentalno izčrpanost, zmanjšano učinkovitost ter negativne spremembe v dojemanju samega sebe in dela.

Strokovnjaki priporočajo, da opazujemo naslednje indikatorje:

- Ali se energija ob ponovnem počitku vrne na normalno raven?

- Ali izgubljate zanimanje za stvari, ki so vas prej veselile?

- Ali se pojavljajo stalni občutki nemoči, cinizma ali frustracije?

Poznavanje teh razlik omogoča pravočasno ukrepanje in preprečevanje resnejših posledic.

Izgorelost in kronična utrujenost: zakaj ste vedno utrujeni, čeprav spite dovolj
Preberi še
Izgorelost in kronična utrujenost: zakaj ste vedno utrujeni, čeprav spite dovolj

Preventiva in ukrepanje

Kot piše Johns Hopkins Medicine, preprečevanje izgorelosti vključuje upravljanje stresa, uravnoteženo delovno obremenitev, redno telesno aktivnost, dovolj spanja in podporo družine ali sodelavcev. Za tiste, ki opazijo zgodnje znake izgorelosti, strokovnjaki priporočajo pogovor s psihologom ali zdravnikom, da se razvije načrt za obvladovanje stresa. Pomembno je, da posamezniki ne čakajo, da simptomi postanejo hudi, saj lahko dolgotrajna izgorelost vodi do kroničnega stresa, depresije in drugih zdravstvenih težav.

Utrujenost in izgorelost se na prvi pogled lahko zamenjujeta, a ju je mogoče razlikovati po trajnosti, intenzivnosti in vplivu na vsakdanje življenje. Pravočasno prepoznavanje zgodnjih znakov izgorelosti omogoča ukrepanje in preprečevanje resnejših zdravstvenih težav. Redno spremljanje svojega počutja, postavljanje meja in iskanje podpore so ključni koraki k ohranjanju zdravja in dobrobiti.

Viri: Harvard Health Publishing, WebMD, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
izgorelost utrujenost zdravje psiholosko pocutje
Duševno zdravje

Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?

Duševno zdravje

Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?

SORODNI ČLANKI

Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti
Bolezni

Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti

5 simptomov pomanjkanja kalija, ki jih pogosto zamenjamo za utrujenost
Vitamini in minerali

5 simptomov pomanjkanja kalija, ki jih pogosto zamenjamo za utrujenost

Razlog, da ste nenehno utrujeni, vas bo presenetil
Simptomi in bolezni

Razlog, da ste nenehno utrujeni, vas bo presenetil

Izgorelost in kronična utrujenost: zakaj ste vedno utrujeni, čeprav spite dovolj
Duševno zdravje

Izgorelost in kronična utrujenost: zakaj ste vedno utrujeni, čeprav spite dovolj

Ste preobremenjeni s sporočili na telefonu? Niste edini
Duševno zdravje

Ste preobremenjeni s sporočili na telefonu? Niste edini

Izgorelost: 14 znakov, ki jih ne smete ignorirati
Duševno zdravje

Izgorelost: 14 znakov, ki jih ne smete ignorirati

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331