Duševno zdravje

Kako se soočiti s stresom pred prazniki?

N.R.A.
16. 12. 2025 03.26
0

Praznični december je pogosto predstavljen kot čas topline, druženja in veselja. A številni strokovnjaki opozarjajo, da je to tudi obdobje, ko se raven stresa močno poveča.

Kot piše Harvard Health, se v decembru pogosto zviša raven kortizola, saj se soočate z več obveznostmi, družbenimi pričakovanji in pomanjkanjem počitka. Da bi praznike preživeli bolj mirno, uravnoteženo in zdravo, poudarjajo, da lahko stres učinkovito obvladate z znanstveno podprtimi strategijami, ki temeljijo na doslednosti in skrbi zase.

Vzroki prazničnega stresa

Kot poroča Verywell Health, je praznični stres posledica kombinacije dejavnikov: družinskih pričakovanj, finančnih pritiskov, družbenih obveznosti, pomanjkanja spanja in občutka primerjanja z drugimi. Psihologinja dr. Susan Albers je za Cleveland Clinic poudarila, da ljudje pogosto poskušajo "v en mesec stisniti več, kot bi realno zmogli v treh", kar vodi v preobremenjenost in čustveno izčrpanost. Strokovnjaki iz NIH dodajajo, da praznični čas pogosto sproži tudi spomine na izgube ali nerazrešene odnose, kar lahko poveča občutke tesnobe.

Praznični stres
Praznični stresFOTO: AdobeStock

Kako zmanjšati pričakovanja v prazničnem času?

Kot piše Harvard Health, perfekcionizem močno povečuje stres. Strokovnjaki poudarjajo, da popolni prazniki ne obstajajo, zato je pomembno, da si dovolite manj popolnosti in več pristnosti. Dr. Gregory Fricchione je za Harvard Health poudaril, da "previsoka pričakovanja ustvarijo čustveni pritisk, ki ga ni mogoče izpolniti".

Strokovnjaki iz Johns Hopkins Medicine opozarjajo, da pomanjkanje spanja neposredno povečuje raven kortizola in zmanjšuje odpornost na stres. Nevrologinja dr. Rachel Salas je za Johns Hopkins poudarila: "Spanec ni razkošje, temveč osnovna biološka potreba, ki določa, kako stabilno boste čustveno reagirali čez dan."

Praznični stres
Praznični stresFOTO: AdobeStock

Kot poroča NIH, so najbolj učinkovite tehnike za zmanjšanje prazničnega stresa:

- počasno, diafragmalno dihanje,

- meditacija,

- čuječnost,

- progresivna mišična relaksacija.

Te metode dokazano zmanjšujejo aktivnost simpatičnega živčnega sistema in pomagajo telesu preiti v stanje umiritve.

Praznični stres
Praznični stresFOTO: AdobeStock

Po navedbah WebMD alkohol in sladkor kratkoročno ustvarita občutek sprostitve, dolgoročno pa povečata tesnobo, motnje spanja in nihanje razpoloženja. Nutricionistka dr. Uma Naidoo je za Harvard Health opozarila, da "prehrana neposredno vpliva na možgane, zato neuravnoteženi vnosi med prazniki povečajo čustveno občutljivost".

Praznični stres
Praznični stresFOTO: AdobeStock

Kot piše Cleveland Clinic, že 20 minut hoje dnevno dokazano zmanjša stresne hormone in izboljša razpoloženje. Dr. Michael Roizen je za Cleveland Clinic poudaril: "Gibanje je najhitrejši naravni antistresni mehanizem, ki ga imate vedno pri roki." Strokovnjaki iz Mayo Clinic svetujejo, da se naučite reči "ne", kadar je to potrebno. Preobremenjenost vodi v izgorelost, zato je pomembno, da izbirate dogodke, ki vam resnično nekaj pomenijo. Kot piše Mayo Clinic, je postavljanje meja ena najmočnejših oblik skrbi zase.

Praznični stres
Praznični stresFOTO: AdobeStock

Kot poroča Harvard Health, ljudje doživljajo več zadovoljstva, ko praznike oblikujejo po svojih vrednotah, ne po družbenih normah. To lahko pomeni manj daril, več sprehodov, manj velikih večerij, več miru in predvsem več prostora za to, kar vam daje občutek topline.

Praznični stres ni neizogiben. Z realnimi pričakovanji, jasnimi mejami, skrbjo za telo in um ter znanstveno podprtimi strategijami lahko ustvarite december, ki je manj izčrpavajoč in veliko bolj izpolnjujoč. Kot poudarja Mayo Clinic, je ključ v tem, da praznike živite ne preživite.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, WebMD, Johns Hopkins Medicine, NIH

praznični stres obvladovanje stresa decembrske skrbi tehnike sproščanja duševno zdravje
Duševno zdravje

Adaptogeni: naravna pomoč proti stresu, ki jo potrjuje znanost

Dieta

Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)

