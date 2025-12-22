Vizita.si
Duševno zdravje

Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen

N.R.A.
22. 12. 2025 03.32
0

Anksioznost ni vedno samo čustveno stanje; pogosto se kaže tudi s telesnimi simptomi, ki jih posamezniki napačno pripisujejo resnim fizičnim boleznim. Razumevanje teh signalov je ključno za pravočasno prepoznavanje in obvladovanje anksioznosti.

Kot piše WebMD, anksioznost sproži aktivacijo simpatičnega živčnega sistema, kar vodi v sproščanje stresnih hormonov, kot sta adrenalin in kortizol. Posledično se pojavijo različni telesni simptomi, ki so pogosto zavajajoči.

Pogosti telesni simptomi anksioznosti

Palpitacije in pospešen srčni utrip

Kot poroča Mayo Clinic, lahko anksioznost povzroči občutek hitrega, močnega ali neenakomernega srčnega utripa, kar mnogi napačno interpretirajo kot težave s srcem. Pomembno je razlikovati med občasnim stresnim odzivom in resnimi srčnimi motnjami.

Težave z dihanjem

Kratka sapa, občutek dušenja ali hiperventilacija so simptomi, ki jih pogosto pripisujemo pljučnim boleznim, a kot piše Cleveland Clinic, so lahko posledica anksioznosti. Hiter in plitek dih je telesni odziv na stres, ki ga je mogoče uravnavati s tehnikami dihanja.

Tesnoba
TesnobaFOTO: AdobeStock

Bolečine v mišicah in napetost

Stalna mišična napetost, bolečine v vratu, ramenih ali hrbtu so pogosto povezane z anksioznostjo. Kot piše Johns Hopkins Medicine, kroničen stres vodi do napetosti mišic, kar lahko povzroča občutke bolečine, ki jih ljudje pogosto napačno tolmačijo kot poškodbo ali kronično bolezen.

Prebavne težave

Anksioznost lahko povzroči napenjanje, drisko ali zaprtje, kot poroča Verywell Health. Črevesje je močno povezano z živčnim sistemom, zato stres vpliva na prebavo in absorpcijo hranil.

Tesnoba
TesnobaFOTO: Adobe Stock

Glavoboli in omotica

Napetostni glavoboli in občutki vrtoglavice so pogosti spremljevalci anksioznosti. Kot piše Harvard Health, so ti simptomi posledica kombinacije napetosti mišic, sprememb v krvnem tlaku in stresa.

Kako prepoznati razliko med anksioznostjo in resno boleznijo

Ključno je spremljanje simptomov in njihovega konteksta. Kot poroča Mayo Clinic, so opozorilni znaki, da gre za resno bolezen, trajni, progresivni ali povezani s hudimi fizičnimi spremembami. Strokovnjaki priporočajo, da se ob vztrajnih ali nenavadnih simptomih posvetujete z zdravnikom, ki lahko izključi resne bolezni in po potrebi napoti k psihologu ali psihiatru.

Telesni simptomi anksioznosti so pogosti in jih je mogoče zamenjati z resnimi zdravstvenimi težavami. Razumevanje povezave med stresom in telesom, spremljanje simptomov ter pravočasno strokovno svetovanje je ključno za preprečevanje nepotrebne skrbi in učinkovito obvladovanje anksioznosti.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health, Harvard Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
anksioznost telesni simptomi stres psihično zdravje tesnoba
Duševno zdravje

