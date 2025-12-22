Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen

Kot piše WebMD, anksioznost sproži aktivacijo simpatičnega živčnega sistema, kar vodi v sproščanje stresnih hormonov, kot sta adrenalin in kortizol. Posledično se pojavijo različni telesni simptomi, ki so pogosto zavajajoči.
Pogosti telesni simptomi anksioznosti
Palpitacije in pospešen srčni utrip
Kot poroča Mayo Clinic, lahko anksioznost povzroči občutek hitrega, močnega ali neenakomernega srčnega utripa, kar mnogi napačno interpretirajo kot težave s srcem. Pomembno je razlikovati med občasnim stresnim odzivom in resnimi srčnimi motnjami.
Težave z dihanjem
Kratka sapa, občutek dušenja ali hiperventilacija so simptomi, ki jih pogosto pripisujemo pljučnim boleznim, a kot piše Cleveland Clinic, so lahko posledica anksioznosti. Hiter in plitek dih je telesni odziv na stres, ki ga je mogoče uravnavati s tehnikami dihanja.
Bolečine v mišicah in napetost
Stalna mišična napetost, bolečine v vratu, ramenih ali hrbtu so pogosto povezane z anksioznostjo. Kot piše Johns Hopkins Medicine, kroničen stres vodi do napetosti mišic, kar lahko povzroča občutke bolečine, ki jih ljudje pogosto napačno tolmačijo kot poškodbo ali kronično bolezen.
Prebavne težave
Anksioznost lahko povzroči napenjanje, drisko ali zaprtje, kot poroča Verywell Health. Črevesje je močno povezano z živčnim sistemom, zato stres vpliva na prebavo in absorpcijo hranil.
Glavoboli in omotica
Napetostni glavoboli in občutki vrtoglavice so pogosti spremljevalci anksioznosti. Kot piše Harvard Health, so ti simptomi posledica kombinacije napetosti mišic, sprememb v krvnem tlaku in stresa.
Kako prepoznati razliko med anksioznostjo in resno boleznijo
Ključno je spremljanje simptomov in njihovega konteksta. Kot poroča Mayo Clinic, so opozorilni znaki, da gre za resno bolezen, trajni, progresivni ali povezani s hudimi fizičnimi spremembami. Strokovnjaki priporočajo, da se ob vztrajnih ali nenavadnih simptomih posvetujete z zdravnikom, ki lahko izključi resne bolezni in po potrebi napoti k psihologu ali psihiatru.
Telesni simptomi anksioznosti so pogosti in jih je mogoče zamenjati z resnimi zdravstvenimi težavami. Razumevanje povezave med stresom in telesom, spremljanje simptomov ter pravočasno strokovno svetovanje je ključno za preprečevanje nepotrebne skrbi in učinkovito obvladovanje anksioznosti.
Viri: WebMD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health, Harvard Health
