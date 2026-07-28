Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave

Telesni znaki stresa se pogosto pokažejo prav v prebavi. Med črevesjem in možgani poteka stalna, dvosmerna komunikacija, tako imenovana os črevo-možgani, zato se stiska v glavi pogosto pokaže kot stiska v prebavnem sistemu.

Zakaj ima črevo svoje 'možgane'

Črevo ni le sistem za predelavo hrane. Ima močno razvito živčevje, ki ga znanstveniki povsem resno imenujejo 'drugi možgani'. V njem je več kot 100 milijonov nevronov, kar je gostejša mreža kot v hrbtenjači. Črevesje dokaj avtonomno upravlja s prebavnimi procesi, a ostaja ves čas povezano z možgani. Sodobna nevrogastroenterologija prebavila razume kot sistem, ki se odziva na mentalno stanje posameznika. Kar se dogaja v glavi, se zrcali v trebuhu in obratno. Zato prebavne težave brez očitnega telesnega vzroka pogosto dejansko predstavljajo fizični telesni odziv na mentalno nelagodje.

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Glavna smer povezave med črevesjem in možgani

Glavna fizična povezava med njima je vagusni živec, neposredna živčna povezava med trebuhom in možganskim deblom. Zanimivo je, da od 80 do 90 odstotkov njegovih vlaken poteka iz črevesja proti možganom, ne obratno. Večina prometa gre torej navzgor, saj črevo nenehno poroča možganom o svojem stanju. Slabše delovanje prebavnega procesa ima torej močen vpliv na naše mentalno zdravje. Del lahko pojasni serotonin, snov, ki jo povezujemo z dobrim razpoloženjem. Velika večina ga namreč nastane v črevesju, ne v možganih. V črevesju skrbi za ustrezno premikanje hrane, a hkrati vpliva na signale, ki prehajajo proti možganom. Signali, kot so bolečina ali slabost, so torej lahko znak dejanskih prebavnih težav, pogosto pa so odraz čustvenega nelagodja. Kako se stres povezuje s prebavnimi težavami, si bomo pogledali v nadaljevanju.

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Telesni znaki stresa v prebavi

Ob tesnobi se sproži stresna os, ki povezuje hipotalamus, hipofizo in nadledvično žlezo, telo pa ob tem izloči kortizol. Snov, ki sproži stresni odziv, pa ne vpliva le na te sisteme, ampak deluje tudi neposredno v črevesju in spremeni hitrost prebave. Od tod driska ali, nasprotno, zaprtje in občutek polnega želodca. Kronični stres rahlja stike med celicami črevesne stene, kar imenujemo povečana prepustnost ('leaky gut'), in spodbuja kronično blago vnetje v telesu. Črevo kot posledica stresa postane preobčutljivo, zato so povsem običajni občutki naenkrat zaznani kot krči, napihnjenost ali topa bolečina. Najpogostejši telesni simptomi stresa se pokažejo kot občutljivost želodca in črevesja, slabost, napihnjenost, pogosto je nihanje med drisko in zaprtjem. Prav prebavne težave so pri mnogih prvi telesni znaki tesnobe, ki jih opazijo; telo pogosto prej zazna stisko kot mi sami. Stres in prebava sta torej tesno prepletena, ljudje, ki imajo klinično značilne težave s prebavo, pa so veliko pogosteje tesnobni od splošne populacije.

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Kaj pomaga

Najpreprostejši prvi korak je dihanje s trebušno prepono. Počasno in globoko dihanje okrepi delovanje vagusnega živca in umiri stresno os. Pri vztrajnih težavah je dokazano učinkovita kognitivno-vedenjska terapija, ki prekine krog simptoma, tesnobe in še hujšega simptoma ter zmanjša pretirano osredotočenost na trebuh oz. prebavne težave. Podobno pomaga hipnoterapija, usmerjena v črevo, ki obsega šest do dvanajst srečanj, učinki pa lahko trajajo tudi po več let. Nekaterim koristita prehrana, prilagojena njihovim specifičnim potrebam in občutljivostim, in ustrezni probiotiki, v določenih primerih pa zdravnik predpiše tudi zdravila. K zdravniku se odpravite, kadar so simptomi vztrajni ali kadar opazite nepojasnjeno hujšanje, kri v blatu ali nočne bolečine. Preden zaključimo, da gre samo za stres, je nujno izključiti druge potencialno resne telesne vzroke.

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