Japonski trik
Duševno zdravje

Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti

N.R.A.
16. 05. 2026 03.24
0

Japonski strojevodje že desetletja uporabljajo sistem kazanja in govorjenja, ki dokazano izboljšuje delovni spomin ter preprečuje drobne, a stresne napake v domačem okolju.

Ali ste kdaj zapustili hišo in se na pol poti v službo vprašali, ali ste izklopili likalnik za lase? Niste edini. Takšni dvomi so izjemno pogosti, a na srečo niso neizogibni, piše net.hr. Na Japonskem so železniški delavci našli rešitev v tehniki Shisa kanko, ki pomaga ohranjati fokus pri rutinskih nalogah. Metoda je bila razvita kot varnostni protokol, kjer strojevodje pokažejo na objekt, na primer signalno luč, in glasno izrečejo njeno stanje. To preprosto dejanje kognitivne potrditve močno zmanjša verjetnost, da bi pomembne malenkosti spregledali. Danes se ta pristop seli iz industrijskih okolij neposredno v naše domove kot orodje za bolj organiziran in manj stresen vsakdan.

Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)

Kako deluje Shisa kanko in zakaj zmanjšuje napake za 85 odstotkov

Raziskave kažejo, da ko hkrati uporabljamo vizualne, motorične in slušne signale, naši možgani lažje kodirajo informacijo. Po podatkih iz Japonske so se napake pri delu, kjer se uporablja ta metoda, drastično zmanjšale. Bistvo je v tem, da z gestikulacijo in govorom prekinemo avtomatsko vedenje. Strokovnjaki poudarjajo, da je Shisa kanko posebej koristen za naloge z visokimi tveganji, vendar je enako uporaben v gospodinjstvu. Ko s prstom pokažete na ključe in rečete 'ključi so v torbi', vaši možgani ne bodo več v dilemi, saj so informacijo prejeli skozi več neodvisnih kanalov – prek giba roke, slike v očeh in zvoka lastnega glasu.

FOTO: AdobeStock

"Z angažiranjem več čutil lahko tudi možgani z ADHD postanejo bolj vključeni v vedenje, kar deluje kot oblika aktivnega poslušanja."Billy Roberts

Zakaj je ta tehnika idealna za osebe z ADHD in težavami s pozornostjo

Osebe z ADHD pogosto poročajo, da le razmišljanje o tem, kaj morajo storiti, ni dovolj. Terapevtka Terry Matlen pojasnjuje, da je pri njih nujno vključiti fizično komponento. Metoda kazanja in izgovarjanja nudi prav to – strukturo. Če si oseba z ADHD ponovi navodilo, ki mu je bilo pravkar dano, ali glasno pove svojo naslednjo akcijo, se verjetnost za dokončanje naloge znatno poveča. Pomembno pa je ohraniti dinamičnost; če postane tehnika preveč rutinska, lahko znova zdrsnemo v avtomatizem. Zato je smiselno občasno zamenjati način – namesto kazanja morda uporabiti tlesk s prsti ali kratek zapis v aplikacijo.

Kako začeti uporabljati to metodo danes v svojem življenju

Najenostavnejši način uporabe je ob jutranji rutini. Preden zaprete vhodna vrata, s prstom preverite svoje osebne predmete. Pokažite na ključe in denarnico ter recite njuni imeni. S tem dejanjem preprečite tisto nadležno iskanje predmetov zadnji trenutek. Isipova poudarja, da tehnika ni omejena le na dom. Uporabite jo lahko tudi v pisarni, ko odlagate pomembne dokumente, da jih ne boste kasneje pozabili. Pomembno je eksperimentiranje – tisto, kar deluje za enega, morda ni primerno za drugega. Ključ je v tem, da najdete svojo različico potrditve dejanja, ki vam prinaša notranji mir.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Shisa kanko japonska metoda koncentracija ADHD pozabljivost varnost duševno zdravje
