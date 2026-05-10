Znaki depresije v telesu in v glavi: kaj razkriva najnovejša znanost

Depresija je dokaj razširjena, najpogosteje pa se prvi simptomi pojavijo v dvajsetih letih. Če jih poznamo, se bomo znali tudi ustrezno in predvsem dovolj hitro odzvati, kar je zelo pomembno za nadaljnji razvoj in za kakovost našega življenja nasploh.

Biološki znaki: kaj se dogaja v telesu

Pri depresiji kemija v možganih ne deluje pravilno. Ključni nevrotransmiterji so v primanjkljaju ali padejo iz ravnovesja, kar vpliva na naše počutje in občutek dobrobiti. Depresija med drugim vpliva na serotonin, ki uravnava razpoloženje, dopaminski sistem, ki se povezuje z občutkom nagrade (njegovo pomanjkanje povzroča anhedonijo, nezmožnost veselja), ter noradrenalin, ki se povezuje z energijo in motivacijo. Vsi ti "pozitivni" in varovalni možganski sistemi pri depresivnih praviloma delujejo pomanjkljivo.

Po drugi strani je os HPA, ki uravnava odziv na stres, pri depresiji hiperaktivna. Povišan kortizol škoduje nevronom in zmanjšuje nevroplastičnost, vzrok za tako delovanje pa so lahko tudi zgodnje travme, ki lahko to os trajno reprogramirajo. Vzporedno na slabo počutje vpliva še os črevesje–možgani. Pomanjkanje določenih dobrih bakterij sproži neravnovesje, ki vpliva na vnetje, vnetje nevronov pa je po nekaterih razlagah eden glavnih vzrokov za razvoj depresije. Okolje je torej pogosto sprožilec, a je podlaga za nagnjenost k depresiji v veliki meri pogojena z geni. Nagnjenost k depresiji in depresivnim epizodam je torej prirojena, številni, ki trpijo za to motnjo, pa so že pred prvo epizodo imeli pomembne strukturne spremembe v možganih.

Psihološki znaki depresije

Beckova kognitivna triada opisuje tri točke depresivnega mišljenja: negativen pogled nase, na svet in na prihodnost. Pri depresivnih je merljivo povišana negativna pristranskost pozornosti in spomina; možgani izberejo slabo in spregledajo dobro. Ruminacija oz. pasivno premlevanje istih misli je eden najmočnejših napovednikov ponovnega poslabšanja simptomov. Če zdravila naslovijo fizično neravnovesje v možganih, se terapija velikokrat izkaže za zelo učinkovito pri spreminjanju negativnih miselnih vzorcev. Za depresijo se velikokrat skriva naučena nemoč, prepričanje, da nima smisla poskušati. In če sta možganska kemija in struktura v veliki meri prirojeni, so vzorci k sreči priučeni, kar pomeni, da se jih da s psihoterapijo postopno oslabiti in spremeniti v bolj koristne za nas.

Od življenjskih dogodkov travma v zgodnjem otroštvu, kot je zloraba ali zanemarjanje, sodi med najmočnejše napovednike depresije v odraslosti. Velik del pojasnijo tudi naše osebnostne lastnosti, na katere vplivata tako genetika kot okolje. Izstopa vpliv nevroticizma, težnje k nižji čustveni stabilnosti in negativni interpretaciji nevtralnih dogodkov.

Zakaj se znaki depresije spremenijo v začaran krog

Sodobna psihonevroimunologija depresijo razume kot zanko: stres aktivira os HPA, kortizol zniža BDNF, hipokampus se krči, negativne miselne sheme se okrepijo, ruminacija poveča vnetje, disbioza pospeši nevrovnetje, naučena nemoč se poglobi ... Ker je depresija tako kompleksna in večplastna, eno samo zdravilo ali ena sama terapija pogosto ne zadošča.

Učinkovito zdravljenje hkrati naslavlja biološke spremembe (zdravila, prehrana, spanje, gibanje) in psihologijo (kognitivno-vedenjska terapija, RFCBT, delo z naučeno nemočjo). K sreči gre za težavo, ki je zaradi relativne razširjenosti med psihologi in psihiatri dobro prepoznana, kar pomeni, da je diagnozo dobiti lažje kot za določene druge psihične težave (link do somatske simptomske motnje).

Kdaj znake vzeti resno