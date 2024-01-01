Vizita.si
Kaj pravijo zdravniki in pacienti? Lahko Ozempic ustavi nevarnosti debelost?
Hujsanje

Kaj pravijo zdravniki in pacienti? Lahko Ozempic ustavi nevarnosti debelost?

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Novice
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive
OGLAS

Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive

Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
'Sem lažja, a močnejša kot kadarkoli': Zgodba Slovenke, ki je shujšala za 40 kilogramov
Hujsanje

'Sem lažja, a močnejša kot kadarkoli': Zgodba Slovenke, ki je shujšala za 40 kilogramov

Ko govorimo o preobrazbah, pogosto najprej pomislimo na izgubo kilogramov. A resnična sprememba je veliko več. Je pot nazaj k sebi. Prav to sta doživeli Zala in Urška, dve ženski, ki ju druži en cilj, a popolnoma različni poti. Obe sta svojo zgodbo začeli tam, kjer se mnoge od nas znajdemo: pri iskreni želji, da bi se spet počutile dobro v svoji koži.

Prehrana

Kaj se zgodi, če vsak dan jemo sladoled?

Tudi vi obožujete sladoled? Kaj se zgodi, če ga jemo vsak dan?

Kaj se zgodi, če vsak dan jemo sladoled?
Začnite dan s takšno energijsko bombo
Prehrana

Začnite dan s takšno energijsko bombo

Začnite dan z zajtrkom, ki vam bo dal ogromno energije. Preprosto ga je pripraviti, vsebuje sezonsko sadje, pa še okusen je. Nikar pa ne posezite po kakšnih rogljičkih ali mafinih. Sladkor namreč povzroči, da ste zelo hitro spet lačni in da se kmalu počutite utrujeni. Vi pa želite imeti do večera približno iste ravni energije, da lahko res užijete dan, ki je pred vami.

Pri katerih bolezenskih stanjih hujšanje predstavlja težavo?
Dieta

Pri katerih bolezenskih stanjih hujšanje predstavlja težavo?

Telovadite in pridno ter zdravo jeste, številka na tehtnici in sama podoba v ogledalu pa ne kažeta napredka. Zakaj in kdaj prihaja do tega?

'Poznam skrivnost vitke postave - začnite jesti kot Kitajci in Japonci'
Prehrana

'Poznam skrivnost vitke postave - začnite jesti kot Kitajci in Japonci'

Bristanski nutricist George Hamlyn-Williams trdi, da najboljša prehrana izvira iz Japonske, saj tam pojedo od tri do pet porcij ribe na dan.

Mit ali dejstvo: nam potenje pomaga pri hujšanju?
Aktivno življenje

Mit ali dejstvo: nam potenje pomaga pri hujšanju?

Če se iz telesa znebite vodne teže, lahko hitro izgubite nekaj kilogramov. A ta izguba je začasna in uporaba takšne metode z namenom hujšanja nikakor ni priporočljiva.

Prehrana

So lahko prebavljive in polne izredno zdravih hranil

Ribe bi se morale znajti na krožniku vsaj enkrat tedensko. Njihova hranilna sestava zelo dobro vpliva na naše zdravje," razloži dr. Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. So odličen vir lahko prebavljivih beljakovin. Morske ribe so za povrh dober vir vitamina D, selena in joda. Zadnje raziskave so pokazale, da bi bile lahko tudi sladkovodne ribe pomemben vir vitamina D. Mastne ribe pa imajo odlično maščobnokislinsko sestavo."

So lahko prebavljive in polne izredno zdravih hranil
5 mitov o topljenju maščobnih oblog, ki jih morate pozabiti
Hujsanje

5 mitov o topljenju maščobnih oblog, ki jih morate pozabiti

Vse dokler ne nehamo verjeti v mite in neresnice v povezavi s hujšanjem in topljenju maščobnih oblog, ne moremo zares začeti živeti zdravega življenja. To pa je navsezadnje naš cilj, kajne? Zdravo življenje namreč, ne zgolj in samo hujšanje.

To so po mnenju nutricionistov zdravstvene koristi grenivke
Prehrana

To so po mnenju nutricionistov zdravstvene koristi grenivke

Bele, rumene, rožnate ali rdeče grenivke imajo številne zdravstvene koristi, zaradi katerih niso povsem podobne drugemu sadju.

Zdravstvene koristi češenj, ki jih še ne poznate
Prehrana

Zdravstvene koristi češenj, ki jih še ne poznate

Češnje so okusna poletna poslastica, s prehranskega vidika pa so njihove koristi zelo cenjene.

Dr. Miha Brenčič: Liposukcija ne more biti nadomestilo za hujšanje
Estetska medicina

Dr. Miha Brenčič: Liposukcija ne more biti nadomestilo za hujšanje

Želja po lepem telesu se običajno še okrepi v toplejših mesecih, ko pokažemo več gole kože, zato ni presenetljivo, da bijemo večne bitke z odvečnimi kilogrami, maščobnimi oblogami ali celulitom. A včasih smo pri tem neuspešni in se ne glede na ves vložen trud, od diet, intenzivne telovadbe do čudežnih krem, ne moremo znebiti odvečne maščobe na določenih mestih. In takrat mogoče celo pomislimo na liposukcijo, ki nam lahko pomaga pri izgubi trdovratnih oblog, ki nam grenijo vsakdan. O liposukciji, vseh njenih učinkih in o tem, kaj je danes na voljo, smo se pogovarjali tudi s specialistom splošne kirurgije.

Hujsanje

Takšen zajtrk kuri odvečno maščobo

Bi radi imeli bolj zdravo težo in izgubili odvečno maščobo, ki vam škoduje? Največja napaka pri doseganju tega cilja bi bila, da bi se zajtrku odrekli. To je prvi obrok po krajšem postu, ki se zgodi, ko spimo. Zajtrk je nujni obrok, s katerim našemu telesu vlijemo novo energijo. In če želite shujšati, morate več jesti prav v prvem delu dneva. Morate pa znati izbrati prava živila.

Takšen zajtrk kuri odvečno maščobo
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

