Kaj pravijo zdravniki in pacienti? Lahko Ozempic ustavi nevarnosti debelost?

Ozempic, Wegovy in Mounjaro prinašajo preboj pri zdravljenju debelosti. Dr. Žikić pojasnjuje delovanje in komu so ta zdravila namenjena.

icon-expand Diabetologinja Snežana Žikić, dr. med., specialistka interne medicine FOTO: Arhiv naročnika

Zdravljenje debelosti z zdravili: nova doba zdravljenja

Debelost je ena najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa, saj prizadene skoraj vsakega drugega odraslega v razvitem svetu. Kljub številnim dietam in vadbenim programom veliko ljudi dolgoročno ne uspe zmanjšati telesne teže. V zadnjih letih pa so se pojavila zdravila, ki temeljijo na delovanju hormonov GLP-1 in GIP – med njimi Ozempic, Wegovy in Mounjaro –, ki so povsem spremenila pristop k zdravljenju debelosti. Zdravila delujejo tako, da uravnavajo apetit, upočasnijo praznjenje želodca in pomagajo pri boljšem nadzoru nad prehrano. Posledično pacienti postopno zmanjšajo vnos hrane, izguba teže pa je stabilna in dolgotrajna. Medtem ko Ozempic in Wegovy vsebujeta učinkovino semaglutid, Mounjaro deluje še na dodatni receptor GIP, kar pomeni še izrazitejši presnovni učinek in podporo pri hujšanju.

icon-expand Zdravila za zdravljenje debelosti (Ozempic, Mounjaro in Wegovy) FOTO: Arhiv naročnika

Kaj pravi diabetologinja dr. Snežana Žikić

"Gre za izjemen napredek v medicini. Prvič imamo zdravila, ki pomagajo bolnikom trajno nadzorovati apetit in telesno težo. A ključno je, da se uporabljajo pod zdravniškim nadzorom," pojasnjuje dr. Snežana Žikić, diabetologinja iz Centra Vitalizacije. Dodaja, da zdravila niso namenjena vsem, temveč predvsem tistim z BMI nad 30 ali z boleznimi, povezanimi z debelostjo (sladkorna bolezen tipa 2, povišan krvni tlak, motnje presnove maščob). Pred začetkom zdravljenja je potreben specialistični pregled za zdravljenje debelosti in prekomerne telesne mase, po potrebi tudi laboratorijska diagnostika in redno spremljanje pod strokovnim nadzorom. "Najboljši rezultati se pokažejo, ko zdravilo spremljajo spremembe življenjskega sloga – uravnotežena prehrana, gibanje in psihološka podpora. Zdravilo samo ni čudež, je pa močno orodje, ki pacientu pomaga doseči cilj," poudarja dr. Žikić. Ob tem dodaja, da se v javnosti pogosto pojavljajo razprave o morebitnem zmanjšanju mišične mase pri uporabi teh zdravil, vendar pri svojih pacientih tega ne opažajo. "Prav nasprotno – ob redni telesni aktivnosti opažamo celo izboljšanje telesne sestave in pridobivanje mišične mase," pojasnjuje. Zdravljenje je postopno – odmerki se uvajajo počasi, da se telo prilagodi, spremljajo pa se tudi učinki in morebitni stranski učinki, ki so običajno blagi in kratkotrajni.

Izkušnje pacientov: V enem letu sem izgubila 30 kilogramov

Mnogi pacienti poročajo o pozitivnih izkušnjah – manjša lakota, več energije in postopno izboljšanje počutja. Ena izmed pacientk, ki se je zdravila pod nadzorom dr. Žikić, je v enem letu izgubila več kot 30 kilogramov in povrnila samozavest. "Že po prvi dozi zdravila nisem več občutila povečane lakote, ki sem jo imela prej. Zato sem precej hitro izgubila nekaj kilogramov in se počutila čedalje bolje" pravi pacientka, katere zgodbo si lahko ogledate v videu spodaj.

Celostni pristop Centra Vitalizacije

V Centru Vitalizacije zdravljenje debelosti ne pomeni le predpisovanja zdravil. Pacientom nudijo celostno obravnavo, ki vključuje: - zdravniški pregled in diagnostiko, - prilagojeno uvedbo zdravil (Ozempic, Wegovy ali Mounjaro), - prehransko svetovanje, - pripravo plana telesne aktivnosti, - redno spremljanje in strokovno podporo. "Naš cilj ni le izguba kilogramov, ampak dolgoročno zdravje, več energije in boljše počutje," zaključuje dr. Žikić. Zdravljenje debelosti danes temelji na kombinaciji medicinskega znanja, sodobnih zdravil in sprememb življenjskega sloga. Kot poudarja dr. Žikić, je uspeh najmočnejši pri pacientih, ki zdravljenje dopolnijo z urejeno prehrano, rednim gibanjem in podporo zdravstvenega tima. Nova generacija zdravil GLP-1 in GIP je tako spremenila pristop k obravnavi debelosti, saj prvič omogoča dolgoročno urejanje apetita in stabilen nadzor teže. Pomembno je tudi, da se terapija uvaja postopno in pod nadzorom specialista, ki spremlja odziv telesa, morebitne neželene učinke in sestavi individualiziran načrt. Kot izpostavlja dr. Žikić, zdravljenje ni čudežna rešitev, ampak orodje, ki pomaga pacientu vzpostaviti vzdržne, zdrave navade ter posledično zmanjšati tveganje za bolezni, ki so pogosto povezane z debelostjo, kot so diabetes tipa 2, hipertenzija in presnovni sindrom. Če razmišljate o strokovnem zdravljenju debelosti, se naročite na posvet pri dr. Snežani Žikić v Centru Vitalizacije.

Dodatna podpora pri hujšanju: IV terapija in fizioterapija

Pri bolnikih, ki hujšajo, se pogosto pojavi potreba po dodatni podpori telesa – zato je intravenozna terapija z vitamini in minerali lahko odlična dopolnitev zdravljenja debelosti. S ciljanimi infuzijami, ki izboljšajo energijo, hidracijo in presnovo, pacienti lažje vzdržujejo telesno aktivnost ter ublažijo utrujenost, ki se lahko pojavi ob hujšanju. Alternativno ima pomembno vlogo tudi fizioterapija, ki pomaga pri varni uvedbi gibanja, zaščiti sklepov ter krepitvi mišične mase, kar je ključno za dolgoročno zdravo telesno sestavo.

icon-expand Klinika Center Vitalizacije se nahaja na Roški cesti 25 v Ljubljani. FOTO: Arhiv naročnika