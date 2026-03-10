Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor

Premalo zaužitih kalorij in preskakovanje obrokov

Kot piše Harvard Health, lahko pretirano zmanjšanje energijskega vnosa upočasni bazalni metabolizem, saj telo preide v varčevalni način. Ko telo zazna prenizek vnos energije, začne zmanjševati porabo kalorij, kar vodi v stagnacijo teže. Preskakovanje obrokov povzroča nihanje krvnega sladkorja, kar pogosto sproži napade lakote in poznejše prenajedanje.

Preveč sadja in napačna izbira živil

Spomladi ljudje pogosto posegajo po sadju, vendar lahko prevelik vnos fruktoze obremeni jetra in spodbuja nalaganje maščobe, kot navaja WebMD. Sadje je zdravo, a sladke sorte, kot so mango, grozdje in banane, lahko v večjih količinah zavirajo napredek pri hujšanju. Pomembna je zmernost in kombiniranje sadja z vlakninami ali beljakovinami.

icon-expand Ne pretiravajte! FOTO: AdobeStock

Premalo beljakovin

Beljakovine so ključne za ohranjanje mišične mase, ki neposredno vpliva na porabo energije. Mayo Clinic poudarja, da zadosten vnos beljakovin poveča občutek sitosti, stabilizira krvni sladkor in preprečuje izgubo mišičnega tkiva med hujšanjem. Premalo beljakovin pomeni počasnejšo presnovo in večjo verjetnost, da se teža ne bo premaknila.

icon-expand Beljakovine in zdrave maščobe FOTO: iStock

Premalo hidracije

Dehidracija je spomladi pogosta, saj se temperature dvigujejo, ljudje pa še niso prilagodili pitnega režima. NIH navaja, da že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, lažen občutek lakote in upočasnjeno prebavo. Voda je ključna za presnovo, izločanje toksinov in optimalno delovanje prebavnega sistema.

icon-expand Hidracija FOTO: AdobeStock

Pretirano zanašanje na kardio vadbo

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, samo kardio vadba ni dovolj za učinkovito izgubo telesne teže. Preveč aerobne vadbe lahko poveča apetit, medtem ko premalo vadbe za moč vodi v izgubo mišične mase. Mišice so presnovno aktivno tkivo, ki porablja energijo tudi v mirovanju.

icon-expand Hujšanje FOTO: AdobeStock

Nepravilna intenzivnost vadbe

Verywell Health poudarja, da je za napredek pomembna kombinacija nizko- in visoko intenzivnih treningov. Preveč intenzivni treningi brez ustreznega počitka lahko povzročijo povišan stresni hormon kortizol, ki spodbuja nalaganje maščobe, predvsem v predelu trebuha. Premalo intenzivni treningi pa ne ustvarijo dovolj presnovnega odziva za izgubo teže.

icon-expand Hujšanje FOTO: AdobeStock

Prehitro pričakovanje rezultatov

Spomladi se pogosto pojavi pritisk zaradi bližajočega se poletja. Health navaja, da nerealna pričakovanja vodijo v razočaranje, stres in opuščanje zdrave rutine. Hujšanje je proces, ki zahteva čas, prilagoditve in doslednost.

Stres in hormonsko neravnovesje

My.ClevelandClinic poroča, da stres vpliva na hormonsko ravnovesje, predvsem na kortizol, ki lahko zavira izgubo telesne teže. Spomladanske spremembe v rutini, več obveznosti in nihanje razpoloženja lahko dodatno vplivajo na apetit, prebavo in presnovo.

icon-expand Hujšanje FOTO: AdobeStock

Spomladansko hujšanje pogosto zastane zaradi kombinacije prehranskih napak, neustrezne vadbe in psiholoških dejavnikov. Ko razumemo, kako telo deluje, ter postopoma uvedemo uravnoteženo prehrano, zadosten vnos beljakovin, hidracije in premišljeno vadbo, se presnova stabilizira in kilogrami začnejo padati. Ključ je v doslednosti, realnih pričakovanjih in podpori zdravih navad.