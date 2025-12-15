Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)

Ko govorimo o hujšanju, si večina ljudi najprej predstavlja diete, prepovedi, štetje kalorij in stroge urnike. A resnica je precej bolj preprosta in hkrati bolj kompleksna. Nihče se ne zredi v enem tednu in nihče tudi ne more zdravo shujšati v treh. Hujšanje ni enkratna akcija, temveč proces, ki zahteva potrpežljivost, razumevanje lastnega telesa in predvsem spremembo življenjskega sloga.

Prav zato strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo, da kratkoročne rešitve niso odgovor. Kar pa je dobra novica: ko človek enkrat razume, kako telo, prehrana, gibanje in psiha med seboj sodelujejo, hujšanje postane stranski rezultat novega načina življenja, ne pa cilj, ki ga lovimo z zadnjimi atomi volje. Ta filozofija je v središču tudi 10-tedenskega programa Šola zdravega hujšanja, ki ga vodi ekipa GiBit in se začne 12. januarja 2026.

Zakaj diete ne delujejo?

Prvi razlog za neuspeh večine poskusov hujšanja je popolnost, ki se je niti ne zavedamo. Ljudje se lotijo diete z mislijo, da ne smejo narediti nobene napake. Dokler jim uspeva, so motivirani; ko pride en "slab dan", pa se celoten trud sesuje. Soustanovitelj GiBita Bojan Kristan to opaža vedno znova. Po njegovih besedah je eden ključnih izzivov prav razmišljanje, da je treba biti popoln, kar pa človeka dolgoročno uničuje: "Osebe, ki se odločijo za dieto, mislijo, da morajo popolno živeti in ves čas zdravo. In ko se enkrat prekršijo, potem mislijo, da so neuspešni in da je program propadel." Drugi razlog, zakaj diete ne delujejo, pa je to, da temeljijo na restrikciji in kratkoročnem trpljenju, ne pa na razumevanju. Telo se upira, ker ni naučeno novih navad, temveč je samo postavljeno v omejitev. Kristan poudarja, da je cilj dolgoročna vzdržnost, ne pa popolnost: "Mi udeležence poskušamo opolnomočiti, da je pomembno, da je v glavnem nek zdrav način življenja. In če se kdaj prekršijo, ni nič za to, saj je to človeško."

Gibanje kot podpora telesu, ne pa kazen

Ko se ljudje odločijo shujšati, pogosto začnejo pretiravati z vadbo: preveč, prehitro in brez načrta. Tak pristop vodi v poškodbe, izčrpanost in izgubo motivacije. Celosten pristop pa pravi, da naj bo gibanje del vsakdana, ne napor, ki ga moramo oddelati. Prav zato je v Šoli zdravega hujšanja veliko poudarka na individualizaciji. Bojan razlaga, zakaj so se odločili za program s petimi stopnjami vadbe: "V Šoli zdravega hujšanja smo se odločili za 5-stopenjski program zato, ker je vsak posameznik lahko različno telesno pripravljen in so lahko velike razlike med začetnikom in nekom, ki je zelo, zelo dobro pripravljen." Po njegovem mnenju mora vsak dobiti vadbo, ki mu je prilagojena, saj samo tako lahko napreduje postopoma in varno. Zato udeleženci najprej izpolnijo krajši vprašalnik, na podlagi katerega jim ekipa določi stopnjo. Dodaja še: "Če pa jim ta stopnja ne ustreza, dobijo seveda programe za vse stopnje in lahko sami potem tudi prilagodijo stopnjo težavnosti."

Najhitreje vse propade pri prehranskih navadah

Prehrana je področje, ki povzroča največ težav. Ne zaradi znanja, temveč zaradi navad, čustev in vsakodnevnih okoliščin. Bojan pravi, da ljudje pogosto delajo iste napake, ki se ponavljajo iz dneva v dan. "Najpogostejše napake pri prehrani so predvsem preveliki obroki, premalo obrokov in zvečer preveč sladkega." Toda rešitev ni v ekstremni disciplini, temveč v učenju, kako si obrok sestaviti realistično in brez občutka kaznovanja. V programu se udeleženci zato učijo razumeti, kaj telo potrebuje, kdaj potrebuje energijo in kako lahko z majhnimi prilagoditvami dosežejo velik napredek. "Ena najpomembnejših lekcij je predvsem to, da smo zmerni pri praktično vsem... zmerni pri restrikciji hrane, da ne gremo v stradanje, in zmerni pri gibanju, da ne pretiravamo."

Glava seveda igra glavno vlogo

Večina ljudi misli, da se hujšanje začne na krožniku. A resnica je, da se začne v glavi. Brez razumevanja lastnih vzorcev, odzivov na stres, čustvenega hranjenja in padcev motivacije noben načrt ne zdrži. Zato je psihološka podpora pomemben del vsakega celostnega programa. Bojan pojasni, da imajo v Šoli zdravega hujšanja tudi načrt, kako pomagati, ko se pri udeležencu motivacija sesuje: "V primeru, da udeležencu na programu pade motivacija, imamo za to tudi doktorja psihologije, ki svetuje, kaj je v takem primeru treba narediti, kakšni so manjši koraki, da lahko spet pridemo do potrebne motivacije in do uspeha na dolgi rok." Psiholog ne ponuja instant odgovorov, temveč posamezniku pomaga razumeti, zakaj se je motivacija zmanjšala in kako narediti realne korake naprej. To je tisto, kar večini ljudi manjka.

Zakaj ravno strokovni posveti naredijo razliko?