Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Naravni načini za lajšanje kašlja in vnetja grla
Infekcijske bolezni

Naravni načini za lajšanje kašlja in vnetja grla

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Novice
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive
OGLAS

Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive

Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
Od začetka leta že deset smrtnih žrtev zaradi virusa zahodnega Nila
Infekcijske bolezni

Od začetka leta že deset smrtnih žrtev zaradi virusa zahodnega Nila

Deseta smrtna žrtev virusa zahodnega Nila v Italiji je 93-letna ženska. Bolezen, ki se prenaša s piki komarjev, se pojavlja tudi v drugih evropskih državah. Večina okužb je blagih, vendar se lahko v redkih primerih razvijejo hude nevrološke posledice.

Infekcijske bolezni

Nalezljiva kožna bolezen: preden se pojavijo simptomi, lahko mine osem tednov

Garje so nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzročajo pršice. Simptomi se lahko pojavijo šele osem tednov po okužbi, kar otežuje zgodnje odkrivanje. Strokovnjaki razlagajo, kako prepoznati garje, obvladati bolezen in zmanjšati tveganje za širjenje. Pomembno je pravočasno ukrepanje in zdravljenje za preprečitev nadaljnjih zapletov.

Nalezljiva kožna bolezen: preden se pojavijo simptomi, lahko mine osem tednov
To so vzroki za (pre)pogosto uriniranje
Zdravje

To so vzroki za (pre)pogosto uriniranje

Kolikokrat na dan bi morali urinirati? Občutka nenehnega tiščanja na vodo se ne da z lahkoto prezreti, saj lahko (pre)pogosto uriniranje denimo nakazuje na težave z ledvicami, a največkrat ni razloga za paniko. Poglejmo si nekaj najpogostejših razlogov za (pre)pogosto uriniranje.

Zakaj in kdaj pride do bolečin v pazduhi?
Simptomi in bolezni

Zakaj in kdaj pride do bolečin v pazduhi?

Za bolečino pod pazduho se skrivajo različni razlogi. Pogosto je lahko znak preobremenjenosti mišice, predmenstrualnega sindroma, lahko pa je tudi pokazatelj resnejše bolezni. Poglejmo si najpogostejše razloge.

Pogosti simptomi nezdravega črevesja – kako si lahko pomagamo?
Simptomi in bolezni

Pogosti simptomi nezdravega črevesja – kako si lahko pomagamo?

Mislite, da poznate simptome nezdravega črevesja?

Najpogostejši znaki klamidije
Odnosi in spolnost

Najpogostejši znaki klamidije

Klamidija je pogosta spolno prenosljiva okužba, ki jo povzročajo bakterije. Simptomov v zgodnji fazi pogosto ni mogoče zaznati.

Zdravje

10 stvari, ki vam lahko pomagajo pri spopadanju z inkontinenco

Obstajajo zdravila in operacije, ki lahko pomagajo pri inkontinenci, odvisno od vzroka težave, obstajajo pa tudi druge možnosti. Pomagajo vam lahko vaje, spremembe življenjskega sloga in morda celo nekateri dodatki.

10 stvari, ki vam lahko pomagajo pri spopadanju z inkontinenco
Izjemno nalezljiva okužba dihalnih poti
Infekcijske bolezni

Izjemno nalezljiva okužba dihalnih poti

Oslovski kašelj je izjemno nalezljiva okužba dihalnih poti. Pri mnogih ljudeh ga zaznamujejo hudi napadi kašlja in drugi simptomi.

Ali izpostavljenost virusom oslabi ali okrepi imunski sistem?
Imunski sistem

Ali izpostavljenost virusom oslabi ali okrepi imunski sistem?

Najpogostejše vprašanje, ko se pojavi hladnejši del leta, je prav to – ali izpostavljenost virusom gripe in prehlada oslabi ali okrepi imunski sistem? Kako naj bi izpostavljenost sploh dejansko vplivala na imunski sistem? Poglejmo si, kaj pravijo strokovnjaki s tega področja.

Za koga je priporočljivo cepljenje proti gripi?
Infekcijske bolezni

Za koga je priporočljivo cepljenje proti gripi?

Gripa, imenovana tudi influenca, je okužba nosu, grla in pljuč, ki so del dihalnega sistema. Povzroča jo virus.

Najpogostejše sezonske bolezni in pomembnost zaščite
Infekcijske bolezni

Najpogostejše sezonske bolezni in pomembnost zaščite

Do določene mere lahko prehlade in podobne tegobe preprečimo in se zaščitimo. Nekaj lahko naredimo tudi za preventivo in ojačanje imunskega sistema, a ko nas sezonske bolezni ujamejo, kaj storiti?

Zdravje

Kaj vse vam lahko pomaga pri prehladu?

Kaj pomaga pri preventivi, kaj pri kurativi? Bližamo se hladnejši sezoni leta, nekateri že kihajo in smrkajo, drugi že skrbijo za preventivo. Obstajajo načini, kako se pred prehladom zavarovati, pa tudi stvari in domača 'zdravila', ki nam lahko pomagajo, ko se kihanje in smrkanje enkrat že začneta.

Kaj vse vam lahko pomaga pri prehladu?
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331