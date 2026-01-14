Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Gripa
Infekcijske bolezni

Število okužb z gripo pada, cepljenje še vedno smiselno

STA
14. 01. 2026 16.11
0

Število okužb z gripo, ki se je to sezono začela en mesec prej kot ponavadi, upada, je danes pojasnila nacionalna koordinatorica cepljenja na NIJZ Marta Grgič Vitek.

Postopoma pa narašča število okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Cepljenje proti gripi je še smiselno, saj je še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal.

Za zaščito dojenčkov pred okužbo z RSV priporočeno cepljenje nosečnic
Preberi še
Za zaščito dojenčkov pred okužbo z RSV priporočeno cepljenje nosečnic

Kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, je še vedno intenzivno. Podatki epidemiološkega spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal kažejo, da je gripa še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal, čeprav število okužb upada, je pojasnila Grgič Vitek. "Je pa seveda težko napovedati, kaj bo v prihodnjih tednih," je dejala.

V tej sezoni se je proti gripi cepilo 166.000 oseb oz. osem odstotkov populacije, kar je 40.000 več kot lani oz. okoli šest odstotkov populacije, je orisala Grgič Vitek. Med starejšimi je precepljenost tokrat 23-odstotna, v prejšnji sezoni pa je bila 20 odstotkov. Opozorila je, da je to še vedno bistveno premalo. Svetovna zdravstvena organizacija namreč priporoča 75-odstotno precepljenost med ogroženimi skupinami.

Gripa
GripaFOTO: AdobeStock

"Glede na to, da je gripa še vedno prevladujoč povzročitelj akutnih okužb dihal, je cepljenje proti njej še vedno smiselno," je poudarila. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje še posebej priporočajo ogroženim skupinam, pri katerih je lahko potek gripe težji oziroma lahko poteka z zapletom. To so starejši, kronični bolniki, nosečnice in dojenčki, majhni otroci, pa tudi osebe z izrazito prekomerno telesno težo.

Ker se gripa pri starejših in kroničnih bolnikih pogosto zaplete s pnevmokokno pljučnico, je za ogrožene skupine zelo priporočljivo opraviti tudi to cepljenje, in sicer z 20-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom, ki je za te skupine od septembra na voljo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru gre za enkratno cepljenje, je pojasnila.

V prihodnjih tednih pa na NIJZ pričakujejo porast okužb z RSV. Ta je nevaren zlasti za dojenčke, majhne otroke in za starejše odrasle, saj pri njih lahko povzroči težje okužbe spodnjih dihal in posledično lahko zahteva zdravljenje v bolnišnici.

Gripa
GripaFOTO: AdobeStock

Nosečnica lahko svojega dojenčka zaščiti tako, da se proti RSV cepi v nosečnosti, kar krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Cepljenje proti RSV na NIJZ svetujejo tudi starejšim od 60 let, a je za njih zaenkrat cepljenje še samoplačniško, je dejala Grgič Vitek.

Poleg cepljenja je priporočila tudi druge zaščitne ukrepe. Za krepitev odpornosti je pomembno gibanje na svežem zraku, prehranjevanje s pestro in raznovrstno hrano in zadosti spanja. Vsem je svetovala, da se čim bolj izogibajo zaprtim prostorom, kjer je veliko ljudi, in stikom z osebami, ki imajo prehladne znake.

"Pomembno je, da ostanemo doma, ko smo bolni, da ne širimo bolezni na druge. Ob tem skrbimo za redno prezračevanje prostorov, za higieno kašlja in kihanja in za higieno rok," je svetovala Grgič Vitek.

gripa cepljenje RSV okužbe dihal NIJZ
Infekcijske bolezni

Naravni načini za lajšanje kašlja in vnetja grla

Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Novice

Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?

Velik del Evrope se sooča z intenzivno in zgodnjo sezono gripe
Zdravje

Velik del Evrope se sooča z intenzivno in zgodnjo sezono gripe

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
Simptomi in bolezni

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati

NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita
Zdravje

NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita

Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra
Simptomi in bolezni

Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra

Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni
Zdravje

Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?
Preventiva

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?

Kako vedeti, kaj vam je? Prepoznajte simptome in ukrepajte pravočasno
Simptomi in bolezni

Kako vedeti, kaj vam je? Prepoznajte simptome in ukrepajte pravočasno

Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti
Imunski sistem

Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436