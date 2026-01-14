Število okužb z gripo pada, cepljenje še vedno smiselno

Postopoma pa narašča število okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Cepljenje proti gripi je še smiselno, saj je še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal.

Kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, je še vedno intenzivno. Podatki epidemiološkega spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal kažejo, da je gripa še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal, čeprav število okužb upada, je pojasnila Grgič Vitek. "Je pa seveda težko napovedati, kaj bo v prihodnjih tednih," je dejala. V tej sezoni se je proti gripi cepilo 166.000 oseb oz. osem odstotkov populacije, kar je 40.000 več kot lani oz. okoli šest odstotkov populacije, je orisala Grgič Vitek. Med starejšimi je precepljenost tokrat 23-odstotna, v prejšnji sezoni pa je bila 20 odstotkov. Opozorila je, da je to še vedno bistveno premalo. Svetovna zdravstvena organizacija namreč priporoča 75-odstotno precepljenost med ogroženimi skupinami.

icon-expand Gripa FOTO: AdobeStock

"Glede na to, da je gripa še vedno prevladujoč povzročitelj akutnih okužb dihal, je cepljenje proti njej še vedno smiselno," je poudarila. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje še posebej priporočajo ogroženim skupinam, pri katerih je lahko potek gripe težji oziroma lahko poteka z zapletom. To so starejši, kronični bolniki, nosečnice in dojenčki, majhni otroci, pa tudi osebe z izrazito prekomerno telesno težo. Ker se gripa pri starejših in kroničnih bolnikih pogosto zaplete s pnevmokokno pljučnico, je za ogrožene skupine zelo priporočljivo opraviti tudi to cepljenje, in sicer z 20-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom, ki je za te skupine od septembra na voljo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru gre za enkratno cepljenje, je pojasnila. V prihodnjih tednih pa na NIJZ pričakujejo porast okužb z RSV. Ta je nevaren zlasti za dojenčke, majhne otroke in za starejše odrasle, saj pri njih lahko povzroči težje okužbe spodnjih dihal in posledično lahko zahteva zdravljenje v bolnišnici.

