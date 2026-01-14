Število okužb z gripo pada, cepljenje še vedno smiselno

Postopoma pa narašča število okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Cepljenje proti gripi je še smiselno, saj je še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal.
Kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, je še vedno intenzivno. Podatki epidemiološkega spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal kažejo, da je gripa še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal, čeprav število okužb upada, je pojasnila Grgič Vitek. "Je pa seveda težko napovedati, kaj bo v prihodnjih tednih," je dejala.
V tej sezoni se je proti gripi cepilo 166.000 oseb oz. osem odstotkov populacije, kar je 40.000 več kot lani oz. okoli šest odstotkov populacije, je orisala Grgič Vitek. Med starejšimi je precepljenost tokrat 23-odstotna, v prejšnji sezoni pa je bila 20 odstotkov. Opozorila je, da je to še vedno bistveno premalo. Svetovna zdravstvena organizacija namreč priporoča 75-odstotno precepljenost med ogroženimi skupinami.
"Glede na to, da je gripa še vedno prevladujoč povzročitelj akutnih okužb dihal, je cepljenje proti njej še vedno smiselno," je poudarila. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje še posebej priporočajo ogroženim skupinam, pri katerih je lahko potek gripe težji oziroma lahko poteka z zapletom. To so starejši, kronični bolniki, nosečnice in dojenčki, majhni otroci, pa tudi osebe z izrazito prekomerno telesno težo.
Ker se gripa pri starejših in kroničnih bolnikih pogosto zaplete s pnevmokokno pljučnico, je za ogrožene skupine zelo priporočljivo opraviti tudi to cepljenje, in sicer z 20-valentnim konjugiranim pnevmokoknim cepivom, ki je za te skupine od septembra na voljo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru gre za enkratno cepljenje, je pojasnila.
V prihodnjih tednih pa na NIJZ pričakujejo porast okužb z RSV. Ta je nevaren zlasti za dojenčke, majhne otroke in za starejše odrasle, saj pri njih lahko povzroči težje okužbe spodnjih dihal in posledično lahko zahteva zdravljenje v bolnišnici.
Nosečnica lahko svojega dojenčka zaščiti tako, da se proti RSV cepi v nosečnosti, kar krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Cepljenje proti RSV na NIJZ svetujejo tudi starejšim od 60 let, a je za njih zaenkrat cepljenje še samoplačniško, je dejala Grgič Vitek.
Poleg cepljenja je priporočila tudi druge zaščitne ukrepe. Za krepitev odpornosti je pomembno gibanje na svežem zraku, prehranjevanje s pestro in raznovrstno hrano in zadosti spanja. Vsem je svetovala, da se čim bolj izogibajo zaprtim prostorom, kjer je veliko ljudi, in stikom z osebami, ki imajo prehladne znake.
"Pomembno je, da ostanemo doma, ko smo bolni, da ne širimo bolezni na druge. Ob tem skrbimo za redno prezračevanje prostorov, za higieno kašlja in kihanja in za higieno rok," je svetovala Grgič Vitek.
