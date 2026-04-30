Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov Slovencev. Tina je med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominja svoje poti.

Ko ideja še diši po kuhinji

Če bi danes pogledali Nelipot, znamko, ki jo najdemo na policah trgovin po vsej Sloveniji in ki je postala del vsakodnevnih ritualov številnih uporabnikov, bi si težko predstavljali, da se je vse skupaj začelo precej bolj skromno. "Bila sem v fazi, ko delaš iz srca, iz kuhinje, iz entuziazma in malo tudi iz čiste trme. Imela sem idejo, ogromno volje in precej manj občutka, kaj pomeni, ko hobi nenadoma postane posel. Skratka: veliko vizije, malo spanja in precej naivnega optimizma," se spominja Tina. Ta začetna kombinacija entuziazma in neizkušenosti je pravzaprav skupna mnogim podjetniškim zgodbam. A pri Nelipotu je imela še dodatno komponento: močno osebno prepričanje v izdelek. Naravna kozmetika ni bila zgolj poslovna priložnost, ampak odgovor na lastne potrebe in vrednote. "Res sem verjela v izdelek. Ko enkrat začutim, da nekaj ima potencial, me je težko ustaviti. Tudi ko bi bilo včasih zelo razumno, da bi se." Odločitev za prijavo v oddajo Štartaj Slovenija ni bila samoumevna. Pred kamere stopiti z idejo, ki je še v povojih, pomeni sprejeti tudi določeno ranljivost. Kateri je bil njen največji strah? "Da bo vse skupaj preveliko, prehitro in da me bo realnost podjetništva prehitela po levi. Pa tudi to, da bom pred kamerami izpadla kot nekdo, ki prodaja deodorante in paniko hkrati." Prav ta iskrenost danes daje njeni zgodbi posebno težo. Ni šlo za popolno pripravljeno poslovno strategijo, ampak za pogum oziroma tisti začetni impulz, ki te potisne naprej, tudi ko nimaš vseh odgovorov.

Spomini na projekt Štartaj Slovenija









Prelomni trenutki pod žarometi

Tina je bila del prve sezone oddaje, ko še nihče ni zares vedel, kakšen vpliv bo imel projekt na slovensko podjetniško okolje. "Seveda sem sanjala, si želela, niti slučajno pa si nisem predstavljala vsega, kar je sledilo in kar danes je Nelipot in projekt Štartaj, Slovenija!" Eden najbolj intenzivnih trenutkov? Brez dvoma razglasitev. "Tisti občutek, ko dojameš, da to ni več samo moja luštna ideja, ampak nekaj, kar bo videlo ogromno ljudi. In pa trenutki, ko ti adrenalin tako naraste, da se vedeš popolnoma normalno navzven. Znotraj pa gori vseh 17 alarmov. Tako je bilo vsekakor na dan razglasitve, ko je Nelipot postal Hit produkt leta 2016!"

To je bil trenutek, ko se je zgodba prelomila: iz osebnega projekta v nekaj veliko večjega. Če bi Tino danes vprašali, kdo je, bi bil odgovor precej drugačen kot pred leti. "Pred šovom sem bila ustvarjalka z idejo. Danes sem še vedno ustvarjalka, samo da zdaj zraven razmišljam še o maržah, dobavnih rokih, embalaži, reklamacijah in tem, ali bo kdo pravočasno poslal palete. Malo manj romantike, precej več operativnosti."

Včasih sem mislila, da je podjetništvo predvsem pogum. Danes mislim, da je pogum samo vstopnica. Potem pa pride na vrsto disciplina, odločanje, vztrajnost in sposobnost, da ostaneš miren tudi, ko bi najraje zbežal v gozd.

Najtežji je prehod iz ustvarjanja v vodenje

"Pravzaprav mi je šov pomagal narediti podjetje. Prej sem ustvarjala izdelek, potem pa sem morala zgraditi sistem, ki izdelek dejansko zmore proizvesti, dostaviti in dolgoročno razvijati." In kateri je bil ključni trenutek, ko je dojela, da Nelipot ni več startup? "Z nastopom porodniške. Morala sem zaposliti nove ljudi, ki so me nadomestili; vzpostaviti procese in sistem, ni bilo več mogoče z 'saj bomo že'." Čeprav se uspeh pogosto zdi linearen, je realnost precej bolj kompleksna. "Rast stane. Časovno, finančno, mentalno. Več pa ni vedno takoj tudi bolje," pove Tina, ko razmišlja o tem, česa takrat še ni vedela. Ob tem poudari tudi pomembnost odločanja. "Dovolj pogumna, da grem naprej, in dovolj previdna, da ne rečem več vsakemu 'ja, to bomo pa z veseljem'. To je kar velik razvojni mejnik." Nelipot danes ni več le en izdelek. Je celostna zgodba, ki se je skozi leta razvijala in širila. Vedno pa z mislijo na naravne sestavine, minimalističen pristop in zaupanje uporabnikov. "Vedno mi je bilo pomembno, da Nelipot ne ostane samo 'tisti deodorant', ampak postane celostna zgodba nege, vrednot in dobrega občutka." Danes tako ponujajo izdelke za nego celega telesa: od deodorantov, s katerimi se je vse začelo, do izdelkov za obraz, telo, celo otroške linije in sveč. Poseben poudarek ostaja na preprostosti: manj sestavin, a skrbno izbranih.

Po toliko letih še vedno na policah

Pomembno pa je tudi to, da izdelki ostajajo dostopni. Kupci jih lahko še vedno najdejo v trgovinah SPAR in INTERSPAR po vsej Sloveniji. To pomeni, da zgodba, ki se je začela kot majhen projekt, danes živi v vsakdanjih rutinah številnih ljudi.

A kot poudari Tina, bistvo nikoli ni bila zgolj prodaja. "Najlepši so tisti odzivi, ko nekdo reče: 'Končno sem našla naravni deodorant, ki mi res ustreza.' Ali pa ko ti nekdo napiše, da zaradi izdelka bolj zaupa naravni kozmetiki. To je več kot prodaja, to je odnos." Po koncu oddaje bi marsikdo pričakoval olajšanje. A realnost je bila drugačna. "Po sami oddaji te spremlja adrenalin in navdušenje nad vsem, kar se dogaja in odvija. Takrat smo dobili še oglas in snemanje le-tega; pa vsi intervjuji in velike sanje. Zame je bilo najtežje vzporedno peljati še redno službo." Ta faza, ko se sanje začnejo uresničevati, a realnost še vedno zahteva stabilnost, je pogosto ena najzahtevnejših.

Če bi lahko danes svetovala sebi iz časa oddaje?

"Večkrat reci ne. In ne kupuj vsake ideje, ki se sliši navdušujoče, kot da je že jutri rešitev za vse. Včasih je najboljša poslovna poteza zelo skromna." Ta preprost nasvet v sebi nosi veliko modrosti in kaže, kako zelo se je njen pogled na podjetništvo skozi leta izoblikoval.

NELIPOT





Letos projekt Štartaj Slovenija praznuje pomemben mejnik: desetletje zgodb, idej in podjetniških prebojev. V ospredju so tako imenovanih Legendarnih 12. To so znamke, ki so skozi leta dokazale, da lahko z vztrajnostjo, podporo skupnosti in jasno vizijo zrastejo v nekaj trajnega. Nelipot je med njimi. "To je ena taka lepa potrditev, da vsa ta leta delam nekaj prav ter da so kupci Nelipot vzeli za svojo. Veselim se tudi druženja s podjetniki preteklih sezon," pravi Tina. Ko govori o prihodnosti, Tina ostaja zvesta svojim vrednotam. "Želim si, da Nelipot ostane sinonim za iskrenost, kakovost in izdelke, ki jih ljudje kupijo z zaupanjem. Da smo znamka, ki ne diši samo lepo, ampak se ljudje k njej zatekajo z zaupanjem."

Uspeh po njeno