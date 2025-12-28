Vizita.si
mišični krči
Simptomi in bolezni

Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?

N.R.A.
28. 12. 2025 03.50
0

Nočni krči v mečih so pogosta težava, ki prizadene milijone ljudi po svetu.

Kot piše WebMD, gre za nenadno, bolečo kontrakcijo mišic, ki se pojavi med spanjem in lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut. Čeprav so pogosto neškodljivi, lahko ponavljajoči se krči nakazujejo na globlje zdravstvene težave ali življenjske navade, ki jih je smiselno prilagoditi.

Mišični krči
Mišični krčiFOTO: Thinkstock

1. Pomanjkanje elektrolitov

Kot poroča Cleveland Clinic, neravnovesje kalija, magnezija ali kalcija lahko povzroči nočne krče. Ti minerali so ključni za prenos živčnih impulzov in krčenje mišic. Dr. Luke Laffin, kardiolog, je za Cleveland Clinic poudaril: "Ko elektroliti niso v ravnovesju, mišice ne prejmejo pravilnih signalov, kar vodi v boleče kontrakcije."

Dehidracija
DehidracijaFOTO: AdobeStock

2. Dehidracija

Kot piše Mayo Clinic, pomanjkanje tekočine v telesu vpliva na delovanje mišic in živcev. Dehidracija je pogost vzrok nočnih krčev, saj mišice brez zadostne hidracije postanejo bolj dovzetne za nenadne kontrakcije.

Dolgotrajno sedenje
Dolgotrajno sedenjeFOTO: Shutterstock

3. Dolgotrajno sedenje ali stoja

Kot poroča Harvard Health, dolgotrajno sedenje ali stoja obremenjujeta mišice meč, kar lahko ponoči sproži krče. To je še posebej pogosto pri ljudeh, ki veliko časa preživijo za računalnikom ali pri delu, ki zahteva dolgotrajno stojo.

Krči
KrčiFOTO: Thinkstock

4. Uporaba določenih zdravil

Kot piše Johns Hopkins Medicine, nekatera zdravila, kot so diuretiki ali statini, lahko povzročijo krče kot stranski učinek. Diuretiki povečajo izgubo elektrolitov, kar neposredno vpliva na mišično delovanje.

Mišični krči
Mišični krčiFOTO: Dreamstime

5. Starost in spremembe v mišičnem tkivu

Kot poroča NIH, nočni krči postajajo pogostejši s starostjo, saj mišice izgubijo elastičnost in se živčno-mišični prenos spremeni. To pomeni, da so starejši bolj dovzetni za krče, tudi ob normalnem vnosu elektrolitov.

Nočni krči v mečih so lahko posledica pomanjkanja elektrolitov, dehidracije, dolgotrajnega sedenja ali stoje, uporabe zdravil ali naravnih sprememb, povezanih s starostjo. Čeprav so pogosto neškodljivi, lahko ponavljajoči se krči nakazujejo na potrebo po spremembi življenjskega sloga ali posvetu z zdravnikom. Kot poudarja Harvard Health, je pomembno razlikovati med občasnimi krči in kroničnimi težavami, saj slednje lahko zahtevajo medicinsko obravnavo.

Viri: WebMD, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Harvard Health, Johns Hopkins Medicine, NIH

Simptomi in bolezni

Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Simptomi in bolezni

Zatekanje po hrani: kaj ga povzroča in kdaj skrbeti?

