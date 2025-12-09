Bele lise na nohtih: kdaj gre za nedolžen pojav in kdaj za alarm za zdravje?

Kot piše Cleveland Clinic, so bele lise na nohtih najpogosteje posledica manjših poškodb nohtne plošče, na primer udarca ali pritiska. Takšne lise se običajno premikajo navzgor, ko noht raste, in ne zahtevajo posebnega zdravljenja.

Vendar pa, kot poroča Verywell Health, levkonihija ni vedno zgolj posledica mehanske poškodbe. Lahko je povezana tudi z glivičnimi okužbami, alergijami na kozmetične izdelke, pomanjkanjem določenih hranil (npr. cinka ali kalcija) ali celo z uporabo določenih zdravil.