Bele lise na nohtih: kdaj gre za nedolžen pojav in kdaj za alarm za zdravje?

Kaj pravzaprav pomenijo bele lise?
Kot piše Cleveland Clinic, so bele lise na nohtih najpogosteje posledica manjših poškodb nohtne plošče, na primer udarca ali pritiska. Takšne lise se običajno premikajo navzgor, ko noht raste, in ne zahtevajo posebnega zdravljenja.
Vendar pa, kot poroča Verywell Health, levkonihija ni vedno zgolj posledica mehanske poškodbe. Lahko je povezana tudi z glivičnimi okužbami, alergijami na kozmetične izdelke, pomanjkanjem določenih hranil (npr. cinka ali kalcija) ali celo z uporabo določenih zdravil.
Kdaj postane znak za alarm?
Kot opozarja Mayo Clinic, bele lise, ki se pojavljajo na več nohtih hkrati, lahko nakazujejo na sistemske težave, kot so bolezni jeter, ledvic ali celo anemija. Dr. Christine Poblete-Lopez, dermatologinja, je za Cleveland Clinic poudarila: "Nohti so odličen pokazatelj splošnega zdravja. Če se spremembe pojavljajo vztrajno in brez jasnega razloga, je nujno opraviti zdravniški pregled."
Tudi WebMD poroča, da lahko bele lise v obliki večjih površin ali sprememb barve celotnega nohta nakazujejo na glivično okužbo (onihomikozo), ki zahteva zdravljenje. V redkih primerih pa so lahko bele lise povezane z resnejšimi stanji, kot so bolezni srca ali pljuč.
Kako ukrepati?
Če se bele lise pojavijo občasno in po poškodbi, posebna skrb ni potrebna. Kot piše Verywell Health, je priporočljivo le, da nohte negujemo, se izogibamo grizenju in uporabljamo nežne kozmetične izdelke. Če pa se lise pojavljajo pogosto, na več nohtih hkrati ali so povezane z drugimi simptomi (npr. utrujenostjo, spremembo barve kože, bolečinami), je nujen posvet z zdravnikom.
Bele lise na nohtih so večinoma nedolžen pojav, ki odraža manjše poškodbe. A kot opozarja Mayo Clinic, lahko v določenih primerih pomenijo opozorilni znak za resnejše zdravstvene težave. Ključ je v opazovanju: če spremembe vztrajajo ali se širijo, je najbolje poiskati strokovno pomoč.
Viri: WebMD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Verywell Health
