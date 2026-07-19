Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitve Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Betičasti prsti
Simptomi in bolezni

Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave

N.R.A.
19. 07. 2026 03.20
0

Betičasti prsti so videti širši, gobasti ali nabrekli. Takšni nohti so pogosto znak zdravstvenega stanja, ki zahteva zdravljenje. Zdravljenje osnovne bolezni lahko pomaga, da se nohti vrnejo v normalno stanje.

Kaj so betičasti prsti?

Betičasti prsti povzročajo zaznavne spremembe v morfologiji in strukturi nohtov. Pojav predstavlja pomemben klinični znak, ki lahko nakazuje na prisotnost osnovnih zdravstvenih stanj, pri čemer se kaže v naslednjih oblikah: nohtna ploskev postane mehka in spužvasta na otip, konice prstov so lahko tople, sama oblika nohtov pa se spremeni v značilno konveksno ukrivljenost, ki spominja na narobe obrnjeno žlico. Spremembe lahko zajamejo le določene nohte ali celoten spekter; klinična manifestacija se običajno prične na palcu in kazalcu, od koder se postopoma razširi še na ostale prste.

Betičasti prsti
Betičasti prstiFOTO: AdobeStock

Katere so zgodnje faze betičastih prstov?

Spremembe na nohtih se praviloma pojavijo postopoma, zato so v začetnih fazah pogosto težje zaznavne. Zgodnji znaki lahko vključujejo naslednje pojave:

Plavajoči noht: koren nohta se prične ločevati od podlage oziroma kosti. Ob pritisku na nohtno ploščo je zaznati značilno premikanje, pri čemer se zdi, kot da osnova nohta lebdi na mehkejšem tkivu.

Izguba fiziološke vdolbine: pri zdravi anatomiji nohta je ob pogledu s strani na dnu nohta vidna blaga konkavna vdolbina, ki ob rasti proti konici prsta tvori rahel lok. V zgodnjih fazah betičastih prstov omenjena vdolbina izgine, zaradi česar so noht in obnohtno tkivo ob pogledu s profila videti povsem ravni.

Kakšni so vzroki betičastih prstov?

Betičasti prsti so pogosto klinični znak resnejših bolezni srca in pljuč, med katere sodijo zlasti pljučni rak, pljučne okužbe, intersticijska pljučna bolezen, cistična fibroza ter različna kardiovaskularna obolenja.

Betičasti prsti
Betičasti prsti FOTO: AdobeStock

Kateri so drugi mogoči vzroki za nastanek betičastih prstov?

Družinska anamneza in dedni dejavniki: nekateri posamezniki so genetsko nagnjeni k spremembam v morfologiji nohtne plošče.

Prebavne bolezni: kronična vnetna stanja prebavnega sistema, kot so Crohnova bolezen, celiakija ter druge gastrointestinalne patologije, lahko neposredno vplivajo na spremembe videza nohtov.

Hepatološka obolenja: jetrna ciroza se lahko pri določenih pacientih manifestira tudi kot strukturna deformacija nohtov.

Onkološka obolenja: poleg pljučnega karcinoma lahko spremembe na nohtih povzročajo tudi nekatere druge maligne bolezni, vključno z rakom požiralnika, Hodgkinovim limfomom ter rabdomiosarkomom.

Motnje delovanja ščitnice: hipertiroidizem in Gravesova bolezen lahko pri določenih bolnikih vodita do distrofije ali sprememb v strukturi nohtov.

Betičasti prsti
Betičasti prstiFOTO: AdobeStock

Ali so lahko betičasti prsti neškodljivi?

Betičasti prsti sami po sebi sicer ne povzročajo bolečin in ne predstavljajo neposredne nevarnosti, v posameznih primerih pa se lahko pri zdravih osebah pojavijo brez jasnega patološkega vzroka. Kljub temu sprememba pogosto predstavlja klinični znak resnejših zdravstvenih stanj, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo, zato vam svetujemo, da se z zdravnikom posvetujete pravočasno.

Kako se zdravijo betičasti prsti?

Ker so betičasti prsti pogosto klinični pokazatelj pridruženih zdravstvenih stanj, se zdravstvena obravnava vselej osredotoča na diagnosticiranje in odpravljanje primarnega vzroka. V primeru pojava tovrstnih sprememb na nohtih ali drugih diagnostično pomembnih odstopanj vam svetujemo, da se za strokovno oceno stanja posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom.

Vir: my.clevelandclinic

betičasti prsti pljučni rak simptomi bolezni
Simptomi in bolezni

Ne gre za lenobo: zakaj ste brez energije, čeprav dovolj spite

Vizita.si Zakaj se pojavi pekoč občutek v stopalih?
Vizita.si Hallux valgus: zakaj nastane in kako ga zdraviti
Vizita.si Takšni nohti lahko nakazujejo na to bolezen
Vizita.si Koža in nohti na stopalih: od glivic do vraščenih nohtov
Vizita.si Kdaj glivice na nohtih postanejo nevarne in kaj lahko storite
Vizita.si 8 razlogov, zakaj se vam lomijo nohti
Vizita.si Zato so nohti na rokah lahko rumeni
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1799