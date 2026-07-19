Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave

Kaj so betičasti prsti?

Betičasti prsti povzročajo zaznavne spremembe v morfologiji in strukturi nohtov. Pojav predstavlja pomemben klinični znak, ki lahko nakazuje na prisotnost osnovnih zdravstvenih stanj, pri čemer se kaže v naslednjih oblikah: nohtna ploskev postane mehka in spužvasta na otip, konice prstov so lahko tople, sama oblika nohtov pa se spremeni v značilno konveksno ukrivljenost, ki spominja na narobe obrnjeno žlico. Spremembe lahko zajamejo le določene nohte ali celoten spekter; klinična manifestacija se običajno prične na palcu in kazalcu, od koder se postopoma razširi še na ostale prste.

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Katere so zgodnje faze betičastih prstov?

Spremembe na nohtih se praviloma pojavijo postopoma, zato so v začetnih fazah pogosto težje zaznavne. Zgodnji znaki lahko vključujejo naslednje pojave: Plavajoči noht: koren nohta se prične ločevati od podlage oziroma kosti. Ob pritisku na nohtno ploščo je zaznati značilno premikanje, pri čemer se zdi, kot da osnova nohta lebdi na mehkejšem tkivu. Izguba fiziološke vdolbine: pri zdravi anatomiji nohta je ob pogledu s strani na dnu nohta vidna blaga konkavna vdolbina, ki ob rasti proti konici prsta tvori rahel lok. V zgodnjih fazah betičastih prstov omenjena vdolbina izgine, zaradi česar so noht in obnohtno tkivo ob pogledu s profila videti povsem ravni.

Kakšni so vzroki betičastih prstov?

Betičasti prsti so pogosto klinični znak resnejših bolezni srca in pljuč, med katere sodijo zlasti pljučni rak, pljučne okužbe, intersticijska pljučna bolezen, cistična fibroza ter različna kardiovaskularna obolenja.

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Kateri so drugi mogoči vzroki za nastanek betičastih prstov?

Družinska anamneza in dedni dejavniki: nekateri posamezniki so genetsko nagnjeni k spremembam v morfologiji nohtne plošče. Prebavne bolezni: kronična vnetna stanja prebavnega sistema, kot so Crohnova bolezen, celiakija ter druge gastrointestinalne patologije, lahko neposredno vplivajo na spremembe videza nohtov. Hepatološka obolenja: jetrna ciroza se lahko pri določenih pacientih manifestira tudi kot strukturna deformacija nohtov. Onkološka obolenja: poleg pljučnega karcinoma lahko spremembe na nohtih povzročajo tudi nekatere druge maligne bolezni, vključno z rakom požiralnika, Hodgkinovim limfomom ter rabdomiosarkomom. Motnje delovanja ščitnice: hipertiroidizem in Gravesova bolezen lahko pri določenih bolnikih vodita do distrofije ali sprememb v strukturi nohtov.

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Ali so lahko betičasti prsti neškodljivi?

Betičasti prsti sami po sebi sicer ne povzročajo bolečin in ne predstavljajo neposredne nevarnosti, v posameznih primerih pa se lahko pri zdravih osebah pojavijo brez jasnega patološkega vzroka. Kljub temu sprememba pogosto predstavlja klinični znak resnejših zdravstvenih stanj, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo, zato vam svetujemo, da se z zdravnikom posvetujete pravočasno.

Kako se zdravijo betičasti prsti?

Ker so betičasti prsti pogosto klinični pokazatelj pridruženih zdravstvenih stanj, se zdravstvena obravnava vselej osredotoča na diagnosticiranje in odpravljanje primarnega vzroka. V primeru pojava tovrstnih sprememb na nohtih ali drugih diagnostično pomembnih odstopanj vam svetujemo, da se za strokovno oceno stanja posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom.