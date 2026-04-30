Bolečine v trebuhu: kdaj jih ne smete ignorirati in kaj pomenijo

Bolečina v trebuhu je lahko različno močna, glede na njeno mesto in spremljajoče simptome pa ugotovimo, ali gre za nujno stanje. Pogosto nas trebuh boli po obilnem obroku, hitri prehrani ali uživanju živil, ki nam ne ustrezajo. V teh primerih so težave pričakovane. Kaj pa, ko bolečina pride nenadoma in brez očitnega razloga? Pomembno je vedeti, kaj vse lahko povzroči takšne bolečine v trebuhu.

1. Bolečina, povezana z uživanjem maščob

Najpogostejša bolečina v želodcu, ki ni posledica bolezni, je pogosto povezana s preobremenjenim žolčnikom. Do težav pride zaradi prekomernega uživanja maščob pri enem obroku. Najbolj so temu izpostavljene ženske s prekomerno telesno težo po štiridesetem letu starosti.

2. Sindrom razdražljivega črevesja

Težave, kot sta zaprtje ali driska, lahko nakazujejo na sindrom razdražljivega črevesja. Čeprav se ta pogosteje pojavlja pri mlajših ženskah, lahko prizadene vsakogar. Simptome lahko uspešno obvladate s pravilno prehrano, zdravim življenjskim slogom in izogibanjem stresu, včasih pa je potrebno tudi zdravljenje z zdravili.

3. Bolečina pod rebri

Bolečina pod rebri, ki se okrepi ob vdihu, lahko opozarja na težave s srcem, čeprav jo mnogi zmotno pripisujejo prebavnim motnjam. Če je bolečina dolgotrajna in težko dihate, se obvezno posvetujte z zdravnikom.

4. Močna in akutna bolečina v spodnjem desnem delu trebuha

Močne bolečine v spodnjem delu trebuha so lahko znak vnetja slepiča. Težave se pogosto začnejo pri popku in se postopoma širijo. Če se stanje slabša, vas spremljata bruhanje in zaprtje ali imate vročino, morate nemudoma obiskati zdravnika. Apendicitis zahteva kirurški poseg, zato je hiter odziv nujen za preprečevanje nevarnih zapletov.

5. Bolečina na sredini in v zgornjem delu trebuha

Pri starejših osebah lahko nejasne bolečine v zgornjem delu trebuha, slabost in riganje opozarjajo na srčni napad. V takšnih primerih sta EKG ali pregled srčnih markerjev ključna za reševanje življenja. Pozorni bodite tudi na bruhanje, ki ga spremljajo bolečine v hrbtu, čeljusti ali težko dihanje, saj ti znaki nakazujejo na življenjsko nevarno stanje.

6. Nenadne in hude bolečine v želodcu

Nenadna močna bolečina v zgornjem delu trebuha, zlasti pri bolnikih z razjedo na želodcu ali pri tistih, ki jemljejo veliko protibolečinskih zdravil, je lahko znak predrtega želodca. To povzroči izliv želodčne vsebine v trebušno votlino, kar privede do nevarnega vnetja oziroma peritonitisa, ki lahko vodi v smrtno nevarno septično stanje.