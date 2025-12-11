Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati

Vsako leto se v hladnejših mesecih pojavi enako vprašanje: 'Ali imam gripo ali le prehlad?' Čeprav sta si bolezni na prvi pogled podobni, strokovni viri poudarjajo, da gre za dve povsem različni okužbi, ki zahtevata različen pristop.

Kot piše Mayo Clinic, je gripa običajno veliko hujša, se začne nenadno in lahko povzroči resne zaplete, medtem ko je prehlad blažji in poteka postopno.

Kaj je prehlad?

Prehlad je blaga virusna okužba zgornjih dihal. Kot poroča Cleveland Clinic, ga povzročajo različni virusi, najpogosteje rinovirusi. Prehlad se razvija počasi, simptomi pa so običajno blagi in ne povzročajo resnih zapletov. Najpogostejši simptomi prehlada so: - zamašen nos, - izcedek iz nosu, - kihanje, - blago vneto grlo, - rahla utrujenost. Dr. Donald Ford za Cleveland Clinic pojasnjuje, da "prehlad redko povzroči visoko vročino ali močne bolečine v telesu, kar je ena ključnih razlik od gripe."

icon-expand Prehlad FOTO: AdobeStock

Kaj je gripa?

Gripa je okužba, ki jo povzročajo virusi influence. Kot piše Johns Hopkins Medicine, se gripa začne nenadno, pogosto v nekaj urah, in povzroči izrazitejše sistemske simptome. Najpogostejši simptomi gripe so: - visoka vročina, - mrzlica, - močne bolečine v mišicah, - izčrpanost, - suh kašelj, - glavobol. Dr. Amesh Adalja, specialist za nalezljive bolezni, ki ga navaja Johns Hopkins Medicine, poudarja, da "gripa ni zgolj močnejši prehlad, temveč povsem druga bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, zlasti pri starejših in kroničnih bolnikih."

icon-expand Gripa FOTO: AdobeStock

Kako razlikovati gripo od prehlada?

1. Hitrost začetka bolezni

Kot piše Mayo Clinic, je začetek gripe nenaden, pogosto se človek v nekaj urah počuti zelo slabo. Prehlad se razvija postopoma, simptomi pa se stopnjujejo počasi.

2. Vročina

WebMD poroča, da je visoka vročina (nad 38 stopinjami Celzija) značilna za gripo, medtem ko je pri prehladu redka ali blaga.

3. Bolečine v mišicah in sklepih

Močne bolečine v telesu so eden najbolj prepoznavnih znakov gripe. Kot navaja Verywell Health, so pri prehladu bolečine običajno blage ali jih sploh ni.

icon-expand Gripa FOTO: AdobeStock

4. Utrujenost in izčrpanost

Gripa povzroči izrazito utrujenost, ki lahko traja več dni ali celo tednov. Healthline poudarja, da je utrujenost pri prehladu blaga in ne ovira vsakodnevnih aktivnosti.

5. Kašelj

Obe bolezni lahko povzročita kašelj, vendar je pri gripi pogosto suh in dražeč, pri prehladu pa blag in spremljan z izcedkom iz nosu. Kot piše NIH/MedlinePlus, je kašelj pri gripi lahko znak vnetja spodnjih dihal.

6. Zamašen nos in kihanje

To sta tipična simptoma prehlada. Cleveland Clinic navaja, da se pri gripi zamašen nos lahko pojavi, vendar ni tako izrazit kot pri prehladu.

7. Trajanje bolezni

Kot poroča Mayo Clinic, prehlad običajno traja 3–7 dni, medtem ko lahko gripa traja 1–2 tedna, utrujenost pa še dlje.

icon-expand Prehlad FOTO: AdobeStock

Kdaj morate k zdravniku?

Strokovni viri opozarjajo, da je nujen pregled, če se pojavijo: - težko dihanje, - bolečina v prsih, - visoka vročina, ki ne pade, - zmedenost, - dehidracija, - simptomi, ki se hitro slabšajo, Pri otrocih, starejših in kroničnih bolnikih je priporočljivo ukrepati prej.

Čeprav sta si gripa in prehlad na prvi pogled podobna, strokovni viri jasno poudarjajo ključne razlike. Gripa se začne nenadno, povzroči visoko vročino, močne bolečine in izrazito utrujenost, medtem ko je prehlad blažji in poteka postopoma. Pravilno prepoznavanje simptomov je pomembno za pravočasno zdravljenje in preprečevanje zapletov.