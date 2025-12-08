Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvo Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Bolezen
Simptomi in bolezni

Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra

STA
08. 12. 2025 13.16
0

Zaloge cepiva proti gripi kopnijo, na voljo je še približno 30.000 odmerkov cepiva, dodatnih 20.000 odmerkov bodo prejeli v sredini decembra, so za STA potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Preskrbo izvajalcev cepljenja bodo izvedli v najkrajšem možnem času po dostavi.

"Pri izvajalcih cepljenja proti gripi je zaradi zelo povečanega interesa na nekaterih mestih cepivo že pošlo, drugje ga je na voljo le še omejeno. Izvajalcem cepljenja v teh razmerah svetujemo, da prebivalce sproti obveščajo o razpoložljivosti terminov," so navedli za STA.

Več primerov gripe že zaznavajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Povpraševanje po cepljenju proti gripi je še vedno veliko, na zalogi pa imajo dovolj odmerkov za tri dni cepljenja naročenih pacientov, nenaročenih pa ne cepijo več, je v izjavi za medije povedala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Dodatne odmerke naj bi prejeli 15. decembra. Kot je opozorila, težji potek gripe letos opažajo pri otrocih.

Gripa
GripaFOTO: AdobeStock

Predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Matjaž Jereb pa je danes povedal, da število bolnikov z okužbami dihal v populaciji v zadnjih 14 dneh raste, kar se odraža tudi v pritisku na urgentno ambulanto klinike in številu bolnikov, ki jih sprejmejo v bolnišnico. "Raste število bolnikov z gripo tako v otroški populaciji kot pri odraslih," je povedal. Jereb meni, da bodo mogli v naslednjih tednih odpreti dodatne posteljne kapacitete, da bodo zmogli obravnavati vse bolnike.

Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni
Preberi še
Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni

V letošnji sezoni se s porastom števila bolnikov z okužbami dihal soočajo prej kot v prejšnjih letih ter ocenjujejo, da bo tudi do vrha primerov gripe in podobnih bolezni zelo verjetno prišlo prej kot v prejšnjih letih, morda konec decembra oziroma v prvi polovici januarja 2026.

Sklepa o prepovedi obiskov v bolnišnici še niso sprejeli, Jereb pa opozarja, naj obiskovalci prihajajo zdravi. "V kolikor ima posameznik kakršnekoli zdravstvene težave, znake okužb dihal, naj na obisk nikakor ne pride," je dejal. Ljudi tudi poziva, naj upoštevajo zaščitne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo okužbo ali prenos okužbe, kot so razkuževanje rok, uporaba mask v zaprtih prostorih in cepljenje.

Poudaril je, da lahko s cepljenjem dokaj zanesljivo preprečijo hude oblike bolezni, sprejem v bolnišnico, na intenzivni oddelek in tudi smrt. "Zaradi gripe ljudje vsako leto žal tudi umirajo," je dejal Jereb. Za cepljenje je po njegovih besedah še čas, letos pa prevladuje virus gripe tipa A, ki je zajet tudi v cepivu.

Gripa
GripaFOTO: AdobeStock

Glede na letošnjo intenzivno kampanjo obveščanja o gripi in možnosti zaščite oz. cepljenja bi pričakovali večje število odmerkov. Na NIJZ odgovarjajo, da so prvotna naročena količina temelji na izkušnjah iz preteklih sezon in ocenah povpraševanja, letos pa je zanimanje prebivalcev bistveno večje. Izkušnje te sezone bodo uporabili pri načrtovanju prihodnjih naročil, da bo količina bolj usklajena s potrebami prebivalstva, so poudarili.

Za koga je priporočljivo cepljenje proti gripi?
Preberi še
Za koga je priporočljivo cepljenje proti gripi?

Po podatkih NIJZ se je v letošnji sezoni proti gripi cepilo več kot 140.000 prebivalcev Slovenije oziroma 6,6 odstotka oz. 15.000 cepljenih več kot v celotni lanski sezoni. Največ cepljenih je med starejšimi od 70 let, in sicer dobrih 20 odstotkov. Ob povečanem povpraševanju so sicer na NIJZ izvajalcem cepljenja razdelili že vseh 170.000 odmerkov, ki so jih naročili za letošnjo sezono.

gripa cepljenje proti gripi NIJZ okužbe dihal ZD Ljubljana

SORODNI ČLANKI

Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni
Zdravje

Proti gripi se je doslej cepilo več ljudi kot v celotni lanski sezoni

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?
Preventiva

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?

Se bojite prehlada? To so živila za boljšo obrambo telesa
Prehrana

Se bojite prehlada? To so živila za boljšo obrambo telesa

Kako si pomagati pri bolečinah v grlu?
Zdravje

Kako si pomagati pri bolečinah v grlu?

Kako vedeti, kaj vam je? Prepoznajte simptome in ukrepajte pravočasno
Simptomi in bolezni

Kako vedeti, kaj vam je? Prepoznajte simptome in ukrepajte pravočasno

Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti
Imunski sistem

Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331