Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra

Zaloge cepiva proti gripi kopnijo, na voljo je še približno 30.000 odmerkov cepiva, dodatnih 20.000 odmerkov bodo prejeli v sredini decembra, so za STA potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Preskrbo izvajalcev cepljenja bodo izvedli v najkrajšem možnem času po dostavi.

"Pri izvajalcih cepljenja proti gripi je zaradi zelo povečanega interesa na nekaterih mestih cepivo že pošlo, drugje ga je na voljo le še omejeno. Izvajalcem cepljenja v teh razmerah svetujemo, da prebivalce sproti obveščajo o razpoložljivosti terminov," so navedli za STA. Več primerov gripe že zaznavajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Povpraševanje po cepljenju proti gripi je še vedno veliko, na zalogi pa imajo dovolj odmerkov za tri dni cepljenja naročenih pacientov, nenaročenih pa ne cepijo več, je v izjavi za medije povedala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Dodatne odmerke naj bi prejeli 15. decembra. Kot je opozorila, težji potek gripe letos opažajo pri otrocih.

Predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Matjaž Jereb pa je danes povedal, da število bolnikov z okužbami dihal v populaciji v zadnjih 14 dneh raste, kar se odraža tudi v pritisku na urgentno ambulanto klinike in številu bolnikov, ki jih sprejmejo v bolnišnico. "Raste število bolnikov z gripo tako v otroški populaciji kot pri odraslih," je povedal. Jereb meni, da bodo mogli v naslednjih tednih odpreti dodatne posteljne kapacitete, da bodo zmogli obravnavati vse bolnike.

V letošnji sezoni se s porastom števila bolnikov z okužbami dihal soočajo prej kot v prejšnjih letih ter ocenjujejo, da bo tudi do vrha primerov gripe in podobnih bolezni zelo verjetno prišlo prej kot v prejšnjih letih, morda konec decembra oziroma v prvi polovici januarja 2026. Sklepa o prepovedi obiskov v bolnišnici še niso sprejeli, Jereb pa opozarja, naj obiskovalci prihajajo zdravi. "V kolikor ima posameznik kakršnekoli zdravstvene težave, znake okužb dihal, naj na obisk nikakor ne pride," je dejal. Ljudi tudi poziva, naj upoštevajo zaščitne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo okužbo ali prenos okužbe, kot so razkuževanje rok, uporaba mask v zaprtih prostorih in cepljenje. Poudaril je, da lahko s cepljenjem dokaj zanesljivo preprečijo hude oblike bolezni, sprejem v bolnišnico, na intenzivni oddelek in tudi smrt. "Zaradi gripe ljudje vsako leto žal tudi umirajo," je dejal Jereb. Za cepljenje je po njegovih besedah še čas, letos pa prevladuje virus gripe tipa A, ki je zajet tudi v cepivu.

Glede na letošnjo intenzivno kampanjo obveščanja o gripi in možnosti zaščite oz. cepljenja bi pričakovali večje število odmerkov. Na NIJZ odgovarjajo, da so prvotna naročena količina temelji na izkušnjah iz preteklih sezon in ocenah povpraševanja, letos pa je zanimanje prebivalcev bistveno večje. Izkušnje te sezone bodo uporabili pri načrtovanju prihodnjih naročil, da bo količina bolj usklajena s potrebami prebivalstva, so poudarili.

