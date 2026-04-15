Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska

Nekateri ljudje nekatere zdravstvene težave jemljejo za nekaj običajnega, čeprav niso. Primeri so: - kronična utrujenost, - refluks želodca, - boleči sklepi, - nezmožnost izgube teže, - izpadanje las, - depresivno razpoloženje, Vse te težave povzroča Hashimotov tiroiditis.

Blogerka Katie Wells je na svoji spletni platformi, kot piše miss7zdrava, delila svojo izčrpno izkušnjo z boleznijo Hashimotov tiroiditis, avtoimunsko obolenje, ki povzroča, da imunski sistem telesa nehote napada ščitnico. Poudarila je, da je bila njena pot do diagnoze zapletena in boleča. Dolgo časa je namreč trpela za različnimi simptomi, katerih povezave s ščitnico se sprva sploh ni zavedala. Katie je podrobno opisala celoten proces, od prepoznavanja prvih znakov bolezni, ki so bili pogosto napačno interpretirani, do ključnih trenutkov, ki so vodili do postavitve diagnoze. Poudarila je pomen vztrajnosti pri iskanju odgovorov, saj je diagnoza Hashimotovega sindroma ključnega pomena za učinkovito obvladovanje bolezni in izboljšanje kakovosti življenja. Nadaljevala je z opisom svojih izkušenj z različnimi pristopi k zdravljenju, vključno s spremembami v prehrani, obvladovanjem stresa ter pomembnostjo rednih zdravniških pregledov za spremljanje stanja ščitnice.

Kaj je Hashimotov tiroiditis?

Hashimotov tiroiditis je ena najpogostejših avtoimunskih bolezni na svetovni ravni, poznan tudi pod izrazoma avtoimunski tiroiditis ali kronični limfocitni tiroiditis. Ščitnica, žleza metuljaste oblike, ki se nahaja v spodnjem delu vratu, je odgovorna za proizvodnjo hormonov, ki uravnavajo telesni metabolizem. Posledično lahko motnje v delovanju ščitnice vodijo do sprememb telesne teže, bodisi do povečanja ali izgube, ter do občutkov prekomerne toplote ali mrazu, kar korelira s prekomernim ali zmanjšanim delovanjem ščitnice.

Študija, izvedena v Združenih državah Amerike, je pokazala, da omenjena bolezen prizadene desetkrat več žensk kot moških. Čeprav večina žensk prejme diagnozo med 30. in 50. letom starosti, lahko težave s ščitnico nastopijo pri ženskah katere koli starosti. Konzervativne ocene kažejo, da bo vsaka peta ženska v določenem obdobju svojega življenja zbolela za Hashimotovo ali drugo obliko bolezni ščitnice.

Ženske so bolj nagnjene k obolenjem ščitnice in avtoimunskim boleznim, predvidoma zaradi sinergije med hormonskimi, genetskimi ter okoljskimi dejavniki. Simptomatika Hashimotovega tiroiditisa se pogosto prekriva s simptomi hipotiroidizma. Pomanjkljivo delovanje ščitnice se lahko manifestira kot utrujenost, izpadanje las in suha koža. V primeru avtoimunske komponente bolezni pa se poveča verjetnost pojava kroničnih bolečin ali sorodnih avtoimunskih motenj.

Znaki ali simptomi, ki so pogosti pri Hashimotovem tiroiditisu

- Golša ali otekanje vratu. - Povečanje telesne teže. - Suha koža. - Težave pri požiranju. - Pogosto vneto grlo. - Izpadanje las. - Visok holesterol. - Mišična oslabelost. - Utrujenost. - Nizek srčni utrip. - Nizka bazalna temperatura. - Občutljivost na mraz. - Zaprtje. - Bolečina v sklepih in okorelost. - Depresija, nihanje razpoloženja, slab spomin in slabe kognitivne sposobnosti. - Močne menstruacije. - Neplodnost ali nagnjenost k splavu. - Zmanjšana toleranca do vadbe ali aktivnosti.

Kaj povzroča Hashimotov tiroiditis?

Hashimotov tiroiditis se pojavi, ko imunski sistem pomotoma napade ščitnico. To se lahko zgodi iz enega ali več razlogov, vendar so ti dejavniki tveganja najpogostejši: - genetika ali družinska anamneza, - sprožilci iz okolja (prehrana, stres, toksini, kemikalije, onesnaženost zraka itd.), - težave s črevesjem, - hormonski sprožilci, - nekatere druge avtoimunske motnje – denimo diabetes tipa 1, celiakija, revmatoidni artritis in drugo, - ter virusne okužbe.

Trenutno za zdravljenje Hashimotovega tiroiditisa ni na voljo zdravila. Avtoimunske bolezni, kot je ta, ne morejo povsem izzveneti, lahko pa dosežejo remisijo. Pričakovanja glede izboljšanja počutja v nekaj dneh ali tednih so nerealna, vendar pa bodo spremembe v vašem življenjskem slogu dolgoročno zagotovo koristne. Ob zaznavanju simptomov se je nujno posvetovati z zdravnikom, ki bo postavil pravilno diagnozo in predpisal ustrezno zdravljenje.