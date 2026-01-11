Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco

Kot piše WebMD , hidrocefalus pri odraslih nastane zaradi nenormalnega kopičenja cerebrospinalne tekočine v možganskih komorah, kar povzroča povečanje intrakranialnega tlaka. Dr. Charles S. Hoffman , nevrolog z Johns Hopkins Medicine, pojasnjuje, da se simptomi pogosto razvijajo postopoma in so lahko subtilni, zaradi česar jih je enostavno zamenjati z demenco ali Parkinsonovo boleznijo.

Verywell Health navaja, da se hidrocefalus pri odraslih pogosto manifestira s tremi ključnimi znaki: upočasnjenost gibanja, težave z ravnotežjem in motnje spomina. Dr. Hoffman dodaja, da se lahko pogosteje pojavljajo spremembe v osebnosti, težave s koncentracijo in uriniranjem, kar dodatno otežuje pravilno diagnozo.

Harvard Health poroča, da zaradi podobnosti simptomov z Alzheimerjevo boleznijo ali drugimi oblikami demence bolniki pogosto prejemajo nepravilno zdravljenje. Dr. Lisa Shulman , specialistka za nevrologijo, kot navaja Mayo Clinic , poudarja, da je za natančno diagnozo potreben celovit pristop, ki vključuje klinične preglede, slikovne preiskave in oceno funkcionalnih sposobnosti.

Kot piše Health , se diagnoza hidrocefalusa pri odraslih običajno postavi z MRI ali CT preiskavami, ki omogočajo oceno povečanja komor in kopičenja cerebrospinalne tekočine. Dr. Hoffman dodaja, da je testiranje hoje, spomina in kognitivnih funkcij ključno za razlikovanje od drugih oblik demence.

WebMD navaja, da je standardno zdravljenje postavitev ventrikuloperitonealne šuntne naprave, ki odvaja odvečno tekočino iz možganskih komor. Dr. Shulman pojasnjuje, da pravočasna operacija lahko znatno izboljša gibljivost, spomin in vsakodnevno funkcionalnost, čeprav se popolna rehabilitacija razlikuje od posameznika do posameznika.

Hidrocefalus pri odraslih je resna, a pogosto spregledana motnja, ki lahko posnema demenco. Zavedanje o simptomih, pravočasna diagnostika in ustrezno zdravljenje lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja bolnikov. Zato je ključno, da se vsak pojav kognitivnih ali motoričnih sprememb pri odraslih ne prezre.