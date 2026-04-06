Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo

Po podatkih Harvard Health lahko specifična, ostra ali vztrajna bolečina v hrbtu kaže na resnejše stanje, ki se pogosto začne tiho in neopazno. Cleveland Clinic dodaja, da ljudje bolečino pogosto pripišejo sedenju, naporu ali staranju, a lahko gre za opozorilni znak, da je prizadet živec, sklep ali celo notranji organ.

Strokovnjaki: bolečina, ki se širi, je rdeča zastavica

Po navedbah Mayo Clinic je še posebej zaskrbljujoča bolečina, ki se širi iz hrbta v nogo, zadnjico ali dimlje. Gre za bolečino, ki jo pogosto opisujejo kot: - ostro, pekočo ali električno, - bolečino, ki potuje po nogi navzdol, - bolečino, ki se poslabša pri sedenju ali dvigovanju, - bolečino, ki jo spremlja mravljinčenje ali odrevenelost. To je lahko znak, da je prizadet ishiadični živec ali da je prišlo do pritiska na živčne korenine.

icon-expand Bolečine v hrbtu FOTO: AdobeStock

Najpogostejši resni vzroki, ki se začnejo s to vrsto bolečine

1. Hernija diska (izbočen disk)

Harvard Health navaja, da izbočen ali počen medvretenčni disk pritisne na živec, kar povzroči ostro, pekočo bolečino, ki se širi v nogo. Gre za enega najpogostejših razlogov za 'išias'.

2. Zoženje hrbteničnega kanala (spinalna stenoza)

Po podatkih Cleveland Clinic zoženje prostora okoli hrbtenjače povzroči bolečino, ki se poslabša pri hoji ali stoji, izboljša pa pri sedenju ali nagibu naprej.

3. Vnetje živcev

Mayo Clinic opozarja, da lahko vnetje živcev povzroči ostro, električno bolečino, ki se širi po nogi. Pogosto jo spremlja mravljinčenje ali šibkost.

icon-expand Bolečine v hrbtu FOTO: AdobeStock

4. Težave s sakroiliakalnim sklepom

Gre za sklep med hrbtenico in medenico. Johns Hopkins Medicine navaja, da lahko vnetje povzroči bolečino v spodnjem delu hrbta, ki se širi v zadnjico ali dimlje.

Zakaj ljudje nevarno bolečino pogosto spregledajo

Strokovnjaki poudarjajo, da se resne težave pogosto začnejo z blagimi simptomi, ki jih ljudje pripišejo: - sedenju, - napačni drži, - naporu, - "navadnemu išiasu", - staranju. Harvard Health opozarja, da je prav ta zamuda pri prepoznavanju razlog, da se stanje pogosto poslabša.

icon-expand Bolečine v hrbtu FOTO: AdobeStock

Kdaj je bolečina v hrbtu znak za alarm

Zdravniki priporočajo pregled, če bolečina: - se širi v nogo ali zadnjico, - traja več kot dva tedna, - se poslabšuje, - povzroča mravljinčenje ali odrevenelost, - povzroča šibkost v nogi, - vas zbudi iz spanja, - se pojavi po poškodbi. Cleveland Clinic poudarja, da je zgodnje ukrepanje ključno, saj lahko prepreči trajne poškodbe živcev.

Bolečina v hrbtu, ki se širi v nogo ali zadnjico, ni 'nedolžna'. Zdravniki opozarjajo, da lahko kaže na resnejšo težavo, kot je pritisk na živec ali vnetje, zato je pomembno, da je ne prezremo.