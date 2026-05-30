Otečene noge
Simptomi in bolezni

Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem

N.R.A.
30. 05. 2026 03.29
Poleti veliko ljudi opaža, da se jim noge in gležnji čez dan nenavadno napihnejo. Nekateri se zbudijo že z oteklimi stopali, zvečer pa je stanje še bolj izrazito – noge so težke, napete, celo boleče.

Čeprav se zdi, da je to zgolj posledica vročine, strokovnjaki opozarjajo: zatekanje nog poleti ni vedno nedolžen pojav. Lahko je znak motenj v obtoku, zadrževanja tekočine ali celo resnejših srčno-žilnih težav.

ZAKAJ POLETI POGOSTEJE ZATEKAJO NOGE?

Poleti se žile v telesu širijo, da bi se lažje ohladili. A širše žile pomenijo počasnejši pretok krvi, kar omogoča, da tekočina izteka iz krvnih žil v okoliška tkiva – najprej v spodnjih okončinah, kjer je krvni obtok že naravno bolj počasen. Kot pojasnjuje Cleveland Clinic, to vodi do oteklin, napetosti in občutka 'težkih nog'.

Če večino dneva preživite sede ali stoje, je tveganje še večje. Brez rednega gibanja mišice v nogah ne pomagajo pri črpanju krvi proti srcu, tekočina pa se začne kopičiti v gležnjih in stopalih. Ko zjutraj že vstanete z oteklimi nogami, to kaže na dolgotrajno zadrževanje tekočine v telesu, ki se čez noč ne izniči – kar zahteva dodatno pozornost.

KAJ VSE POVZROČA OTEKANJE NOG POLETI?

– Dolgotrajno sedenje ali stanje, zlasti v vročem okolju.

– Pomanjkanje gibanja, ki oslabi mišično črpalko v mečih.

– Prekomeren vnos soli, ki zadržuje vodo v telesu.

– Dehidracija, zaradi katere telo zadrži tekočino kot "zaščito".

– Hormonske spremembe, zlasti pri ženskah (menopavza, PMS).

– Težave s srcem, ledvicami ali jetri, ki motijo ravnovesje tekočin.

– Kronična venska insuficienca, pri kateri zaklopke v venah ne delujejo pravilno.

Otekanje nogFOTO: AdobeStock

Kot opozarja Mayo Clinic, je zatekanje, ki se vsak dan poslabšuje, ali je prisotno že zjutraj, lahko znak motenj v obtoku ali celo srčnega popuščanja. Še posebej nevarno je, če se pojavi enostransko (le v eni nogi), če je spremljano z bolečino, rdečino ali toploto – to so lahko znaki globoke venske tromboze, ki zahteva nujno zdravniško oskrbo.

KAKO SI LAHKO POMAGATE?

– Dvignite noge večkrat na dan – tako, da so nad višino srca.

– Izogibajte se sedenju s prekrižanimi nogami in dolgotrajnemu stajanju.

– Nosite kompresijske nogavice, če imate težave z venskim obtokom.

– Zmanjšajte vnos soli, predvsem iz procesirane hrane in prigrizkov.

– Pijte dovolj vode, saj dehidracija spodbuja zadrževanje tekočine.

– Vključite gibanje – hoja, plavanje in lahke vaje za gležnje izboljšajo pretok.

– Hladni tuši za noge ali kopeli z magnezijevimi solmi lahko začasno ublažijo občutek napetosti.

KDAJ JE ČAS ZA OBISK ZDRAVNIKA?

Če otekanje traja več kot nekaj dni, če se stopnjuje, če je prisotna bolečina ali občutek tiščanja v prsih, se čim prej posvetujte z zdravnikom. Zatekanje nog ni samoumevna posledica poletja – lahko je znak, da telo opozarja na nekaj resnejšega. Poletje je priložnost, da se bolj posvetimo telesu – a ne pozabimo, da nekatere 'poletne težave' niso nedolžne. Otekle noge so ena izmed njih.

Viri: Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
