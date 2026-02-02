Izjemno pomembna je prav zdravnikova razlaga o HPV

Zakaj je HPV tema, ki zadeva skoraj vsakogar

HPV so zelo pogosti virusi, s katerimi se vsaj enkrat v življenju sreča približno 80 odstotkov spolno aktivnih ljudi. Večina okužb poteka neopazno in spontano izzvenijo, pri določenem delu populacije pa virus v telesu vztraja in lahko povzroči celične spremembe, ki sčasoma vodijo v razvoj raka. Najpogosteje se HPV povezuje z rakom materničnega vratu, vendar so s HPV povezani tudi rak penisa, nožnice, zadnjika, zunanjega ženskega spolovila ter rak ustnega dela žrela pri ženskah in moških.

Prvi stik z informacijami

Prvi stik z informacijami o HPV imajo otroci in starši praviloma v šestem razredu, ob sistematskem pregledu, v sklopu katerega se izvaja tudi preventivno cepljenje proti HPV okužbam. Takrat se odpre prostor za vprašanja, dvome in pogovor o preventivi. Takrat zdravniki ne nastopajo le kot strokovnjaki, temveč kot sogovorniki, ki informacije znajo podati razumljivo, mirno in brez zastraševanja. Zdravnikova razlaga in jasna komunikacija o HPV okužbah sta ključnega pomena pri ozaveščanju prebivalstva, poudarja dr. Ivica Podrzavnik, dr. med., iz Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Pri tem tesno sodelujemo šolski zdravniki, ginekologi, medicinske sestre, edukatorji zdravstvene vzgoje, centri za krepitev zdravja in vsi zdravstveni delavci, ki sodelujemo v programih preventive. V Radljah ob Dravi že vrsto let aktivno sodelujejo na roditeljskih sestankih šestošolcev, sejmih zdravja v osnovnih in srednjih šolah ter na lokalnih dogodkih. Povsod, kjer je priložnost za pogovor, predstavljajo programe cepljenja in širše priporočila preventive, namenjena staršem, mladostnikom in celotni skupnosti.

Gradnja zaupanja in podpora skupnosti

Z leti dela se postopoma gradi tudi zaupanje. Odprta komunikacija s starši in pacienti pogosto pripelje do globljih pogovorov o zdravju, še posebej takrat, ko se v ožjem ali širšem okolju kdo sooči z diagnozo raka. Takšne izkušnje marsikoga spodbudijo k razmisleku o preventivi. Cepljenje proti HPV izvajamo v šestem razredu osnovne šole ob sistematskem pregledu. Ob pregledu so pogosto prisotni tudi starši in ni redko, da me mama vpraša, ali je cepljenje koristno tudi zanjo, pripoveduje dr. Podrzavnik. Takrat se pogovor ne dotika le raka materničnega vratu, temveč tudi drugih, s HPV povezanih rakih. Včasih se zgodi, da se na koncu za cepljenje odloči cela družina, poleg osnovnošolca še starejši sorojenci, starši in celo sorodniki. HPV namreč ne izbira.

Cepljenje kot del širše preventive

V Sloveniji je na voljo devet-valentno cepivo proti HPV, ki varuje pred devetimi genotipi HPV in sicer pred sedmimi najpogostejšimi nevarnejšimi genotipi HPV in pa tudi pred dvema manj nevarnima genotipoma HPV, ki povzročata okrog 90 % genitalnih bradavic. Najbolj učinkovito je, če posameznik cepivo prejme pred stikom z virusom, praviloma pred začetkom spolne aktivnosti, lahko pa tudi kasneje v življenju, preden pride do stika z možnostjo ponovne okužbe.

Cepljenje je v Sloveniji brezplačno za oba spola do dopolnjenega 26. leta. Otroci, mlajši od 15 let, prejmejo dva odmerka, tisti stari 15 let in več pa prejemjo tri omerke.

Zakaj cepljenje ni pomembno le za ženske

Pomembno je poudariti, da cepljenje proti HPV ni namenjeno le dekletom in ženskam. Prevalenca HPV okužb je pri moških visoka skozi vsa življenjska obdobja, medtem ko se pri ženskah pogosteje pojavljajo v mladosti. Moški po naravni okužbi ne razvijejo zadostne imunosti, zato so bolj dovzetni za ponavljajoče se okužbe z različnimi genotipi HPV. Skrb za kolektivno imunost je pri moških še posebej pomembna, saj nimajo nobenih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje teh rakov in so okužbi s HPV izpostavljeni vse življenje, opozarja dr. Podrzavnik.

seo članek FOTO: Arhiv naročnika

Zdravnikova informacija je najboljša preventiva