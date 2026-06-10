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Simptomi in bolezni

Simptomi otroške revme: kdaj obiskati zdravnika in kako ukrepati

N.R.A.
10. 06. 2026 03.02
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Zgodba o Barbari in Črtu nas opominja, da se revma lahko skriva za nedolžnimi znaki. O tem so spregovorili v televizijski Viziti na 24ur.com. Poglejmo si, kaj so zapisali in kaj so predstavili, saj gre za izjemno pomembno tematiko.

Čeprav revmo večinoma povezujemo s starejšimi, v Sloveniji z njo živi okoli 520 otrok. Otroška revma je bolezen, pri kateri obrambni sistem telesa po pomoti napade otrokove sklepe. Simptomi so pogosto nejasni. Najbolj značilno je vnetje kolena, ki povzroči šepanje, lahko pa se na rokah pojavijo tudi izrastki oziroma otekline. Te so včasih videti tako nenavadno, da zdravniki sprva pomislijo celo na tumor, dokler ne opravijo vseh pregledov in potrdijo diagnozo revme.

Kdaj je čas za obisk specialista revmatologa?

Otroci z revmo so pogosto prilagodljivi in ne tožijo o bolečinah, temveč spremenijo način gibanja, na primer šepajo ali drugače uporabljajo roke. Najpogostejši znaki bolezni so vnetje kolena, vidno šepanje ter podkožne bulice na dlaneh in stopalih. Ker revma postopoma uničuje tkiva v sklepih, je ključno, da starši ob dolgotrajnih težavah čim prej obiščejo pediatra. Ta bo otroka po potrebi napotil na Pediatrično kliniko za natančen pregled in zdravljenje.

Z biološkimi zdravili se je zdravljenje otroške revme povsem spremenilo; učinek je lahko opazen že po dveh odmerkih terapije.

Revolucija v zdravljenju in nova upanja za bolnike

Danes otroška revma ne pomeni več nujno invalidnosti. S sodobnimi biološkimi zdravili lahko zdravniki vnetje hitro umirijo tudi takrat, ko običajna zdravila ne pomagajo. Čeprav je začetek zdravljenja lahko naporen, je končni cilj jasen: da otroci čim prej zaživijo normalno. S pravilnim in pravočasnim zdravljenjem lahko danes večina otrok brez težav obiskuje šolo, se igra in ukvarja s športom.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Simptomi in bolezni

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