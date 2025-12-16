Vizita.si
Simptomi in bolezni

Ko bolečina ni več nedolžna - to so rdeči alarmi

N.R.A.
16. 12. 2025 03.01
0

Glavobol je eden najpogostejših zdravstvenih simptomov, s katerim se srečujemo v vsakdanjem življenju.

Večina glavobolov je nenevarnih in povezanih s stresom, napetostjo, dehidracijo ali pomanjkanjem spanca. A kot poroča Verywell Health, lahko določeni simptomi nakazujejo resnejše zdravstvene težave, ki zahtevajo takojšnjo zdravniško obravnavo.

Zakaj nastane glavobol in kdaj postane nevaren?

Glavobol nastane zaradi aktivacije bolečinskih receptorjev v žilah, mišicah in živcih okoli možganov. Kot piše American Headache Society, so primarni glavoboli (migrena, tenzijski glavobol) običajno nenevarni, medtem ko sekundarni glavoboli nastanejo zaradi drugega, pogosto resnega vzroka, od okužb do krvavitev v možganih.

Dr. Robert Coni, nevrolog, poudarja, da ''glavobol postane nevaren, ko ga spremljajo sistemski ali nevrološki simptomi, ki nakazujejo na sekundarno bolezen''.

Glavobol
GlavobolFOTO: AdobeStock

Najpogostejši rdeči alarmi pri glavobolu

Nenaden, eksploziven glavobol

Kot poroča Verywell Health, je nenaden, izjemno močan glavobol, ki doseže vrh v nekaj sekundah, eden najresnejših opozorilnih znakov. Lahko nakazuje:

- subarahnoidno krvavitev,

- razpokano anevrizmo,

- žilne motnje.

Dr. Brigid Dwyer, nevrologinja, opozarja, da ''je tak glavobol vedno razlog za takojšen obisk urgence''.

Glavobol
GlavobolFOTO: Shutterstock

Glavobol z nevrološkimi simptomi

Kot poroča Harvard Health, so nevrološki znaki eden najpomembnejših rdečih alarmov. Mednje sodijo:

- motnje govora

- ohromelost ali šibkost ene strani telesa

- zmedenost

- težave z vidom

Takšni simptomi lahko nakazujejo možgansko kap, tumor ali vnetje možganov.

Glavobol
GlavobolFOTO: Dreamstime

Glavobol s povišano telesno temperaturo in otrdelim vratom

Kot poroča Verywell Health, kombinacija glavobola, vročine in otrdelega vratu lahko kaže na meningitis. Gre za urgentno stanje, ki zahteva takojšnje zdravljenje.

Glavobol po poškodbi glave

Kot piše American Headache Society, je glavobol po udarcu v glavo lahko znak:

- pretresa možganov,

- notranje krvavitve,

- zvišanega intrakranialnega tlaka.

Če se glavobol stopnjuje ali ga spremljajo slabost, zmedenost ali zaspanost, je nujen pregled.

Glavobol
GlavobolFOTO: Dreamstime

Glavobol, ki se slabša iz dneva v dan

Cleveland Clinic navaja, da progresivni glavobol, ki se postopoma slabša, lahko nakazuje tumor, okužbo ali motnje v možganskem tlaku.

Glavobol pri osebah nad 50 let

Kot piše Verywell Health, se pri starejših lahko pojavijo glavoboli zaradi temporalnega arteritisa, ki lahko povzroči trajno izgubo vida, če ni pravočasno zdravljen.

Glavobol
GlavobolFOTO: Shutterstock

Kako zdravniki prepoznajo nevaren glavobol?

Zdravnik bo najprej opravil klinični pregled in preveril prisotnost rdečih zastavic. Kot poroča American Headache Society, se pogosto uporablja sistem, ki vključuje:

- sistemske simptome,

- nevrološke znake,

- nenaden začetek,

- starost nad 50 let,

- progresijo,

- papiledem.

Po potrebi sledijo dodatne preiskave:

- CT ali MRI glave,

- krvne preiskave,

- lumbalna punkcija.

Kot piše Verywell Health, je diagnostika ključna, saj lahko pravočasno odkritje reši življenje.

Glavobol
GlavobolFOTO: iStock

Kdaj je nujen obisk zdravnika?

Priporočljivo je takoj poiskati zdravniško pomoč, če:

- se pojavi nenaden, najhujši glavobol v življenju

- glavobol spremljajo nevrološki simptomi

- glavobol nastane po poškodbi glave

- glavobol traja več dni in se slabša

- se pojavi vročina z otrdelim vratom

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, so to univerzalni znaki, ki jih ne smemo ignorirati.

Glavobol je pogost simptom, a v določenih primerih lahko nakazuje resno zdravstveno stanje. Strokovni viri poudarjajo, da je ključnega pomena prepoznati rdeče zastavice in pravočasno poiskati pomoč. Če se glavobol pojavlja skupaj z nevrološkimi simptomi, vročino, nenadnim nastopom ali po poškodbi glave, je nujen takojšen pregled.

Viri: Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, Harvard Health, NIH/MedlinePlus, WebMD, Verywell Health, American Headache Society

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
glavobol nevrološki simptomi rdeče zastavice zdravniška pomoč možganska kap
Simptomi in bolezni

