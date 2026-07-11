Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?

Bolečine na desni strani trebuha pod rebri so eden najpogostejših razlogov, zakaj ljudje obiščejo splošno ambulanto. To področje skriva pomembne organe, kot so jetra, žolčnik, del trebušne slinavke, desna ledvica in deli črevesja. Bolečina je lahko nenadna in ostra ali pa postopna in topa, njen intenzivni značaj pa se lahko spreminja po obroku, med telesnim naporom ali celo med globokim dihanjem. Da bi razumeli, kaj se dogaja v telesu, moramo natančno spremljati, kdaj se bolečina pojavi in ali jo spremljajo drugi znaki, na primer povišana telesna temperatura ali prebavne motnje.

icon-expand Bolečina na desni strani trebuha FOTO: AdobeStock

Najpogostejši krivec: žolčni kamni in njihovi zapleti

Eden najpogostejših vzrokov za težave na desni strani pod rebri so žolčni kamni. Ti nastanejo zaradi usedlin žolča v mehurju in lahko mirujejo dolga leta. Težava pa nastane, ko kamenček zapre izhod iz mehurja. Takrat pride do tako imenovane žolčne kolike – močne bolečine, ki se običajno pojavi po mastni hrani in lahko traja od nekaj minut do več ur. Če se stanje stopnjuje v akutno vnetje, bolečina postane stalna in nepopustljiva, spremlja pa jo povišana temperatura. V takšnih primerih je zdravljenje z antibiotiki ali celo kirurško odstranitvijo žolčnika skoraj neizbežno.

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Kronične bolezni jeter pogosto ne povzročajo akutne bolečine, temveč le nejasen občutek teže, zato so redni pregledi ključni za zdravje.

Težave z jetri: tihi vzroki za nelagodje pod rebri

Jetra so naš največji notranji organ in ko so vneta ali poškodovana, se pogosto povečajo. To povečanje povzroči pritisk na jetrno ovojnico, kar čutimo kot top pojasni občutek ali težo pod desnim rebrnim lokom. Vzroki so lahko različni: od virusnih okužb s hepatitisom, maščobnih oblog zaradi neustrezne prehrane do čezmernega uživanja alkohola. Težava pri jetrnih boleznih je v tem, da so njihovi simptomi, kot sta utrujenost ali izguba apetita, na začetku zelo blagi. Zdravljenje je vedno odvisno od specifičnega vzroka, vendar sta sprememba življenjskega sloga in prenehanje uživanja alkohola temeljna koraka za izboljšanje stanja.

icon-expand Bolečina na desni strani trebuha FOTO: AdobeStock

Drugi možni vzroki: od ledvičnih kamnov do mišičnih bolečin

Včasih vzrok bolečine na desni strani pod rebri sploh ne tiči v jetrih ali žolču. Bolečina se lahko širi iz ledvic, zlasti če imate tam kamenčke ali vnetje. Prav tako lahko neprijetnosti povzroča rana na dvanajstniku, ki jo pogosto spremljata napihnjenost in pekoč občutek ponoči. Ne smemo pa pozabiti niti na mišice in rebra – močan napor, športna poškodba ali vnetje medrebrnih mišic lahko povzroči ostro bolečino pri vsakem globokem vdihu ali kašljanju. Razlikovanje je preprosto: če bolečino sproži dotik ali gib, gre verjetno za mišično težavo, če pa jo spremlja bruhanje, je vir verjetno globlje v trebušni votlini.

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Kdaj je treba nujno k zdravniku? Pozorni bodite na te znake

Če se bolečina pod desnimi rebri pojavi nenadoma in ne pojenja več ur, ne smete odlašati z obiskom zdravnika. Posebno pozornost zahtevajo situacije, ko se zraven pojavijo še visoka temperatura, mrzlica, vztrajno bruhanje ali porumenelost beločnic in kože. Če opazite zelo temen urin, svetlo blato ali kri pri odvajanju, so to znaki, da gre za resnejšo okvaro. Nujna medicinska pomoč pa je potrebna v trenutku, ko bolečina postane nevzdržna, ko težko dihate ali če občutite izjemno oslabelost in hladen znoj, saj gre lahko za stanja, ki ogrožajo vaše življenje.