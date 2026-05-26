Imate drisko? Tako jo lahko hitro ustavite sami

Velika večina posameznikov se je že soočila z epizodo driske, vendar se poraja vprašanje, kako pristopiti k stanju, kadar se težave pojavljajo kronično. Občasno odvajanje mehkega oziroma tekočega blata načeloma ne predstavlja razloga za zaskrbljenost. Zdravstveni strokovnjaki to stanje označujejo kot akutno drisko; čeprav termin zveni resno, dejansko označuje prehodne težave prebavnega sistema, ki se pričnejo in po krajšem obdobju samostojno umirijo. Običajno so povzročitelji akutne driske virusni ali bakterijski agensi, redkeje pa gre za parazitsko okužbo.

V nekaterih primerih prebavne motnje vztrajajo dlje od običajnega trajanja, kar strokovno označujemo kot kronično drisko. Kronična driska je opredeljena kot bolezensko stanje, pri katerem odvajanje tekočega blata traja dlje kot štiri tedne oziroma se periodično ponavlja v daljšem časovnem okviru, denimo v obdobju šestih mesecev, pojasnjuje gastroenterologinja Christine Lee.

Ko driska traja daljše časovno obdobje, je lahko znak, da se dogaja nekaj resnejšega in da bi moral zdravnik pogledati, kako je mogoče zdraviti težavo. Gastrologi razlagajo, kako običajno so videti tipični simptomi kronične driske, kaj jo lahko povzroči in kaj je mogoče storiti glede tega, da vam ne bo treba večine svojega dragocenega časa preživeti na stranišču.

Kakšni so simptomi kronične driske?

Osnovni pokazatelj kronične driske je dolgotrajna prebavna motnja. Kot pojasnjuje dr. Lee, opredeljujemo stanje kot kronično v primeru, ko težave trajajo štiri tedne ali dlje oziroma kadar se simptomi ponavljajo v daljšem časovnem obdobju. Pri tem je pomembno poudariti, da se klinična slika in specifične manifestacije kronične driske med posamezniki razlikujejo.

''Driska je za nekatere ohlapno, eksplozivno, nujno in pogosto gibanje črevesja,'' pravi dr. Lee. Toda za druge driska morda ni pogosta ali nujna, ampak je preprosto označena kot ohlapno gibanje črevesja. Spet drugi imajo bolj trdno blato, vendar menijo, da gre za drisko, ker morajo iti na veliko potrebo pet ali desetkrat na dan.

Večinoma ima driska tudi nekaj drugih simptomov. Najpogostejši simptomi, povezani s katero koli vrsto driske, kronične ali akutne, lahko vključujejo: - krče in bolečine v trebuhu, - nujno in večkratno uporabo stranišča, - izgubo nadzora nad zadrževanjem blata.

Ker je kronična driska kompleksna in vključuje številne potencialne dejavnike, se lahko pri pacientih pojavijo različni sekundarni simptomi, ki segajo od abdominalnih krčev do okulističnih težav, značilnih za Crohnovo bolezen, oziroma specifičnih kožnih manifestacij, povezanih s celiakijo. Po navedbah gastroenterologinje Rabie De Latour zdravniki običajno opravijo diagnostične preiskave za prepoznavo notranjih indikatorjev, ki služijo kot objektivni označevalci vnetnih procesov v prebavnem traktu.

Kaj povzroča kronično drisko?

Vnetje črevesja Vnetje črevesja je eden najpogostejših razlogov, zakaj imajo ljudje kronično drisko. Sestavljena je iz več kot ene bolezni. KVČB je krovni izraz za vsako bolezen, ki povzroča kronično vnetje prebavnega trakta, najpogosteje Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis. KVČB so oblike avtoimunskih motenj, kar pomeni, da imunski sistem vašega telesa napada samega sebe, pravi dr. Lee. Nastalo vnetje povzroča pogosto drisko, lahko pa povzroči tudi bolečine v trebuhu, nepojasnjeno hujšanje, utrujenost in krvavo blato.

Sindrom razdražljivega črevesa

Sindrom razdražljivega črevesja je še en pomemben vzrok kronične driske. Za razliko od KVČB slednji nima jasnega označevalca, ki bi ga lahko zdravniki testirali. ''S tem sindromom je vaše debelo črevo mehansko normalno in organsko normalno brez patologije. Je le zelo občutljivo na določene sprožilce,'' pravi dr. Lee. Zaradi tega se sindrom diagnosticira na podlagi simptomov, vključno s pogosto drisko. Morda boste občutili tudi bolečine v trebuhu in napihnjenost ter opazili sluz v blatu.

Okužbe

Zelo redko lahko okužba povzroči kronično drisko, pravi dr. De Latour. Večino časa je infekcijska driska akutna in izgine sama od sebe. Toda včasih, najpogosteje v državah v razvoju, ki nimajo veliko dostopa do zdravstvene oskrbe, lahko dolgotrajne okužbe povzročijo kronično drisko. Infekcijsko drisko lahko povzročijo virusi, bakterije ali paraziti.

Ishemija

Ishemija tankega črevesa je skupina stanj, ki zmanjšajo pretok krvi v tanko črevo. Ko črevesje ne dobi ustreznega pretoka krvi, lahko povzroči nujno drisko, kar poslabša delovanje debelega črevesa, pravi dr. Lee. Huda ishemija se lahko spremeni v ishemični kolitis, ki povzroči vnetje debelega črevesa in lahko povzroči razjede.

Iatrogena driska

Iatrogena driska, znana tudi kot driska, ki jo povzročajo zdravila, je driska, ki se pojavi zaradi stranskih učinkov zdravil. Zdravila, ki jih jemljemo ves čas, kot je ibuprofen, lahko povzročijo drisko, prav tako pa tudi statini, ki jih jemljemo za holesterol, in antibiotiki, pravi dr. De Latour. Če je nekdo občutljiv na neželene učinke in redno jemlje zdravilo, ki lahko povzroči drisko, lahko njegova driska postane kronična.

Intolerance na hrano

Ni presenetljivo, da lahko intoleranca in občutljivost na hrano povzročita kronično drisko. Ljudje, ki ne prenašajo laktoze, na primer, po navadi dobijo napade driske po zaužitju mlečnih izdelkov, medtem ko ljudje, ki ne prenašajo fruktoze, dobijo drisko po zaužitju sadja, kot je lubenica ali celo rozine. Čeprav je celiakija avtoimunska motnja, se tudi pri njej lahko pojavi intoleranca na hrano – ljudje s celiakijo se slabo odzivajo na gluten, zato lahko pri uživanju hrane, ki vsebuje pšenico, dobijo simptome, kot so napenjanje, bolečine v trebuhu in kronična driska.

Kako se zdravi kronična driska?

Zdravljenje kronične driske je resnično odvisno od osnovnega vzroka. Nekatere vzroke je razmeroma enostavno ugotoviti – če imate kronično drisko zaradi intolerance na hrano ali ker imate celiakijo, lahko simptome 'zdravite' tako, da se izogibate hrani, ki jo sproža.

Zdravljenje sindroma razdražljivega črevesja vključuje spremembo prehrane. Ko vam postavijo diagnozo, bo zdravnik predlagal izločevalno dieto, da bi ugotovil, kaj sproži vaše simptome.

Če vašo kronično drisko povzroča okužba, zdravljenje običajno vključuje zdravljenje vsega, kar vam škodi, ne glede na to, ali to pomeni jemanje antibiotikov za odpravo bakterijske okužbe ali zdravil, ki ciljajo na parazite. Po besedah dr. De Latourja virusne okužbe ponavadi izginejo same od sebe.

Ko je vir vaše driske KVČB, vam bo zdravnik predlagal 'nabor različnih zdravil in nato ocenil vaš odziv,' pravi dr. De Latour. Ta zdravila lahko vključujejo protivnetna zdravila in biološka zdravila, ki poskušajo zmanjšati imunski odziv na bolezen. Če se KVČB dlje časa ne zdravi (ali se ne odziva na zdravila), je lahko del vašega načrta zdravljenja tudi operacija za popravilo poškodb prebavnega sistema.

Pri iatrogeni driski lahko skupaj s svojim zdravnikom poiščete novo zdravilo, ki ne vpliva na vas. Če drisko povzročajo antibiotiki, vam lahko pomaga jemanje probiotikov, ki lahko nadomestijo določene bakterije.

Za zdravljenje ishemije pa bo vaš zdravnik verjetno predlagal zdravila za obvladovanje stanja, še posebej, če izguba pretoka krvi ni poškodovala vašega prebavnega trakta. Zdravila lahko vključujejo sredstva za redčenje krvi za preprečevanje strdkov in antibiotike za zdravljenje ali preprečevanje okužb. Če je ishemija hujša, vam lahko zdravnik predlaga angioplastiko ali stent za odpiranje zoženih krvnih žil ali operacijo za obnovitev pretoka krvi, odstranitev blokad ali popravilo poškodovanega črevesnega tkiva. Če je vaša driska kronična, je najboljši način za zdravljenje, da najprej ugotovite glavni vzrok in ga zdravite, ne pa da zdravite le simptome.

Kaj se zgodi, če se kronična driska ne zdravi?

Spet so dolgoročni učinki kronične driske odvisni od osnovnega vzroka. Toda pri vseh vzrokih driske je dehidracija velika skrb. Ko imate pogosto drisko, izgubljate vodo in elektrolite hitreje kot običajno, zato je pomembno, da jih nadomestite. Dolgoročno, če se dehidracija ne zdravi, 'lahko poveča vaše tveganje za akutno odpoved ledvic, neravnovesje elektrolitov in vas ogrozi za aritmije in morda celo krvne strdke,' pravi dr. Lee.

Nekateri vzroki kronične driske, kot so ishemija in vnetne bolezni, lahko povzročijo trajno poškodbo črevesja, če se ne zdravijo. Na splošno bi se moral vsak, ki ima kronično drisko, posvetovati z zdravnikom, da ugotovi, zakaj, namesto da bi to ignoriral ali poskušal zdraviti simptome sam. To je še posebej pomembno, če vašo kronično drisko spremljajo 'alarmni simptomi'.